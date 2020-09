Itt tart most a Budapest-Bécs vonalra tervezett nagysebességű vasút

Nagysebességű vasút Budapestről Győr érintésével Bécsbe, illetve Pozsonyon át Prágába és Varsóba. Távolinak tűnik, de mint a vasútfejlesztésben oly sokszor, itt is igaz: ha azt szeretnénk, hogy 2040-ben valóság legyen, most kell az előkészítésén dolgozni - osztotta meg Vitézy Dávid

Ma szakmai konferencián mutattuk be, hol tartunk. Mosóczi László közlekedéspolitikai államtitkárral, Homolya Róbert MÁV elnökkel, Schneller Domonkos Budapest-fejlesztési helyettes államtitkárral és Kiss-Parciu Péterrel, a KKM helyettes államtitkárával. Az osztrák, cseh, szlovák es lengyel partnerek együttműködésével jelenleg a NIF megrendelésére részletes megvalósíthatósági tanulmány készül, a nyomvonal-változatokról szóló döntés-előkészítő tanulmány készült most el - mondta el a BFK vezérigazgatója.

A Budapest Fejlesztési Központban a távlatban tervezett nagysebességű vasút fővárosi érkezési pontjaival foglalkozunk, a készülő Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégia keretében. A nagysebességű vasutak érkezését három infrastrukturális fejlesztés szolgálja:

a Déli Körvasút fejlesztése és kapacitásbővítése, az ennek keretében a távolsági vonatok számára is készülő új Közvágóhíd állomás;

a Kőbánya-Kispest és Monor között létesülő új kétvágányos pálya, mely eléri a Liszt Ferenc repülőtér 2-es terminálját és bekapcsolja az elővárosi mellett a távolsági közlekedésbe is;

a részletes megvalósíthatósági tanulmányban a BFK által vizsgált új vasúti alagút a Déli és a Nyugati pályaudvar térsége között, mely a távolsági vonatok kiszolgálását is szolgálhatja majd.

Ezen intézkedések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a budapesti vasúti hálózat fogadni tudja a növekvő számú távolsági vonatot a jövőben és például a Bécs vagy Prága felől érkező nagysebességű vonatok a belváros (Nyugati pályaudvar) vagy a Déli Körvasút érintésével elérjék a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret a jövőben.

A nagysebességű vasútnak csak egyik célja, hogy a távolsági utasok gyorsabban és az autózásnál, repülésnél környezetbarátabb, fenntarthatóbb úton juthassanak el Budapestről Bécsbe, Berlinbe, Prágába, Varsóba, Pozsonyba vagy akár Győrbe. Emellett azonban a távolsági közlekedés önálló új pályára helyezése jelentős pályakapacitásokat nyithat meg a ma is túlzsúfolt fővonalakon. Ez segít a teherforgalom vasútra terelésében, de új távlatokat nyit az elővárosi közlekedésben is.

Az 1-es (Budapest - Tatabánya) és a 30-as (Budapest - Székesfehérvár) vonalak elővárosi járatsűrűségét is jelentősen növelheti, ha a távolsági vonatok a jövőben az új nagysebességű pályára kerülhetnek. Az 1-es vonalon a most induló Kelenföld - Budaörs kapacitásbővítés előkészítésén már úgy dolgozunk a NIF-fel közösen, hogy a pálya a jövőben a nagysebességű vasút budapesti bevezető szakaszaként is alkalmas legyen.

A MÁV mindennapos gondjai mellett megértem, ha sokan szkeptikusak. De sok évtizede a japán vagy később a francia, spanyol, benelux vagy olasz nagysebességű projektek is azért születtek, hogy a meglévő vonalak mindennapos gondjain is segítsenek a távolsági utasok magas színvonalú kiszolgálása mellett. Ebben a szemléletben dolgozunk mi is, hogy a jövőbeni fejlesztés ugyanúgy szolgálja a varsói üzleti utast, mint a biatorbágyi ingázókat - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images