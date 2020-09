Jelentős átalakulások jöhetnek a fővárosi HÉV vonalakon

Jelentős fejlesztések jöhetnek a fővárosi HÉV vonalakon – hangzott el a Budapest Fejlesztési Központ mai sajtótájékoztatóján. Ennek során három új megálló épülhet a déli HÉV-vonalakon, teljesen megújulhat a szentendrei HÉV, és a kettő összeköttetésének tervére is készül egy Duna alatt futó alagút, az ötös metró távlati tervével.

Új egyensúlyra van szükség Budapesten az autós, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés arányában – mondta el a sajtótájékoztatón Fürjes Balázs, fővárosi és agglomerációs fejlesztésekért felelős államtitkár, aki emellett a kötöttpályás közösségi közlekedés fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államtitkár három stratégiai célt fogalmazott meg:

a budapestiek és a városmagba a külvárosokból és az agglomerációból haladó utazók minél kevesebb átszállással, lehetőleg átszállás nélkül érjék el az úticéljukat

kevesebb legyen a dugó Budapesten.

legyen tisztább a levegő, klímabarátabb a fővárosi közlekedés, csökkenjen a légszennyezés

Mivel jelenleg a HÉV elszigetelt, és rossz állapotban van – a kocsik átlagéletkora több mint 40 év, a pálya és a megállóhelyek is lerobbantak, a rendszer kihasználatlan, a felújítás elengedhetetlen – tette hozzá, amit a korszerűsítés mellett bővítésre is felhasználnak. Elmondása szerint 2023-2025 között mindegyik HÉV vonal megújul és teljes járműcserét hajtanak végre.

Az 54 szerelvényre még idén kiírják a tendert, a csepeli és a ráckevei hév eléri a metróhálózatot a Kálvin térnél: ehhez három új megálló épül aKözvágóhídnál, aBoráros térenés aKálvin téren.

A HÉV-vonal jelenleg elvágja a MüPa és a Nemzeti Színház városnegyedét Pest többi részétől, így ez szintén megváltozik, melynek során a Soroksári út alatt fogják vezetni a síneket. A pályát, a megállókat, a forgalomirányítási rendszert és az utastájékoztatási rendszert is felújítják. A hálózat részben a vasút számára is átjárható lesz. Az új járművek 100 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak majd.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója kiemelte, hogy amikor elvállalta a BFK vezetését, azt is vállalta Fürjes Balázzsal közösen, hogy 100 napon belül kiírják a tervezési tendereket a teljes ötös metró szakaszra, beleértve a középső szakasz megvalósíthatósági tanulmányait, valamint az északi és déli szakasz kivitelezésre vonatkozó terveit is, ami mostanra meg is történt.

A déli szakaszon a Főmterv Zrt., a középső szakaszon Trenecon Kft. és a Főmterv, a szentendrei pálya felújításiához a dokumentációit az Utiber. Kft és az Infraplan Zrt. készítik el, a BFK és a MÁV-HÉV közös megbízásából.

A tervezés is elindult, idén három uniós tendert bonyolítottak le: a déli HÉV-ek Kálvin térig tartó bevezetésére, a szentendrei HÉV fejlesztésére és egy távolibb vízióként az 5-ös metró megvalósíthatóságának előkészítésére, melyet Vitézy Dávid vezetésével a BFK és a MÁV-HÉV közösen végez el.

Merre haladhat az 5-ös metró?

Ez a fejlesztés tenné lehetővé, hogy a déli HÉV-ek és az északi HÉV-ek között a Duna alatt egy alagúton keresztül összeköttetés jöjjön létre és így alakítsák ki az új metrót. Jelenleg több lehetséges nyomvonalat is vizsgálnak, melyek közül egyik az Astoria-Oktogon-Nyugati pályaudvar irány

Homolya Róbert, a MÁV elnök vezérigazgatója elmondta, hogy a MÁV-on utazó minden második utas a fővárosi közlekedést használja, ami évente 70 millió utast jelent, ehhez adható még hozzá az elővárosi vasúti közlekedés felmérsekor a HÉV-en utazó 70 millió ember.

Az emeletes motorvonat-szolgáltatás az elmúlt hetekben újraindult és év végére várhatóan 15, 2022 végére pedig mind a 45 vonat meg fog érkezni. Folyamatban van a Nyugati pályaudvar felújítása, illetve a legforgalmasabb elővárosi vonal, a ceglédi felújítása is halad. Az elővárosi MÁV vonalak is jelentős fejlesztésre szorulnak, amire jó példaként szolgál az esztergomi és a székesfehérvári vonalak rekonstrukciója – tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI / Illyés Tibor