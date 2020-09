Összeköltözik a Vodafone és a UPC egy hatalmas budai irodaházba

A Vodafone Magyarország és a UPC integrációjának következő lépéseként 2022 őszén a Budapest ONE irodaparkba költöznek át a vállalat fővárosi irodáiban dolgozó kollégái. A Futureal fejlesztésében megvalósuló komplexum ad otthont a Vodafone új főhadiszállásának - szerepel a Vodafone közleményében.

A Vodafone tavaly augusztusban jelentette be a UPC Magyarország felvásárlását, majd 2020. április elsején végbement a két vállalat jogi összeolvadása is. Az egyesülés következő állomása közvetlenül érinti a vállalat munkatársait, mivel

a budapesti székházakban dolgozó kollégák 2022. októberétől egy közös, a Budapest ONE irodaparkban található épületbe költöznek át.

„A Vodafone Magyarország eddig is a rugalmas munkavégzés híve volt, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján igyekszünk újradefiniálni és továbbfejleszteni ezt a flexibilitást mind az irodai, mind pedig a távmunka tekintetében. Természetesen a jövőben is biztosítjuk kollégáinknak az otthoni munka lehetőségét, hiszen ezt a dolgozói igények mellett a környezettudatossági szempontok is indokolják. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink számára egy zöld, digitális irodai környezetet is megteremtsünk.” – mondta el Amanda Nelson a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

„A Budapest ONE kialakítása lehetővé teszi, hogy a pandémiát követő új korszak elvárásai szerint, rugalmasan dolgozhassanak a munkatársak. A fejlesztés első üteme és a következő két épület iránti fokozott érdeklődés azt mutatja, hogy az emberközpontú szolgáltatásokkal felszerelt irodaházaknak a jövőben is lesz létjogosultságuk.” – hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

Budapest One látványterv, forrás: Vodafone

A vállalat az új épületben egy showroom segítségével mutatja majd be a látogatóknak a különböző technológiai újdonságokat, és a zöld irányelvek megvalósítására szolgáló eszközöket. Az irodaparkot a WELL Building és BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer elvárásai alapján hozzák létre és energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszerrel szerelik fel, valamint a parkolóházban elektromos autótöltők is elérhetők lesznek. Kialakítanak multifunkciós közösségi szobát, az épület tetején pedig panorámás futópályát. A Budapest ONE irodaházat Őrmezőn, a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, az 1-es villamos, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál épül.

Budapest One látványterv, forrás: Vodafone

Címlapkép forrása: Vodafone