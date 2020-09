Felújítják az Allee-t: új éttermi részt is kap a pláza

A 46,7 ezer négyzetméteres Alléé felújítása során belsőleg megújul és energiatakarékosabbá válik az épület. Az átépítés során elkerített részeken és a szabadon maradt falakon jótékonysági művészeti projekt fog megvalósulni.

Hamarosan megkezdődik az egyenes folyosó és az ételudvar területének átépítése az Allee-ban, a felújítás teljes összege várhatóan 5,5 milliárd forint lesz.

„A felújítási munkálatok előkészítését a járvány alatt sem hagytuk abba és részben otthonról koordináltuk a folyamatokat. A forgalom élénkül, és igazolja, hogy továbbra is nagy szükségünk van a szociális kapcsolatokra, közösségi élményekre. Ennek részeként az átépítés alatt szabadon maradó falakat és területeket jótékonysági művészeti projekt keretében hasznosítjuk.”- hangsúlyozta Bernád Judit, az Allee center managere.

Az átalakítás ideje alatt az „Allee Art Wall” elnevezésű projekten belül három képzőművész, Mátyási Péter, Soós Nóra és Weiler Péter készíti a képeket, amikre október közepétől november elejéig lehet licitálni, a befolyó összegből pedig egy 11. kerületi oktatási intézmény részesül majd. A megújulás során energiatakarékos, illetve az ökológia lábnyomot csökkentő megoldásokat alkalmaznak, készül egy fenntarthatósági stratégia a napi működéséhez, ami alapján tervezetten dolgozzák ki azokat a konkrét lépéseket és intézkedéseket, amelyekkel mérhető módon csökkenthető az ökológiai lábnyom.

A korszerűsítés során bővül majd az éttermi rész kínálata, és kétszeresére nő az ülőhelyek száma, valamint egy külön gyereksarok is helyet kap, illetve a családok számára például elkülönített részeket is kialakítanak. Az év végéig 40 tonnányi új acélszerkezetet építenek be és 1200 négyzetméter felületet alakítanak át. A felújítás során a bevásárlóközpont nyitva tart.

