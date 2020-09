Kiszivárgott a Galvani híd hatástanulmánya - Mit mond a BFK?

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Idő előtt kiszivárgott a hatástanulmány a Dél-Budát és Dél-Pestet összekötő Galvani híd miatt épülő új körút kialakításáról. A fejlesztést két szakaszra osztották, az első ütemben a Fehérvári úttól a Gubacsi út-Illatos út csomópontig tartó szakasz fog megvalósulni, erről indított társadalmi párbeszédet nem is olyan rég a Budapest Fejlesztési Központ. A második ütemben a Gubacsi út és az Üllői út közötti szakaszt építik meg, ezt az ütemet a lakosság majd október második felében véleményezheti.

A 6+1 tanulmányból, ami összefoglalja az új körút pesti oldalon lévő nyomvonal-változatait, négy a Határ út mentén lenne, ezekkel a régi Határ út forgalma 70-95%-ban csökkenne, kettő pedig az Ecseri úton lenne, az útvonal a Ferencvárosi rendezőpályaudvart keresztezné, ezért szükség van annak áthidalására. A forgalom, a zöld és a zaj mutatók alapján a 3-as és 4-es tervezet szerepelt a legjobban.

Az 1. változat szerint szakaszonként felül nyitott közúti kéregalagút létesülne a Kiserdő területén. Ez gyakorlatilag egy olyan négysávos “autópálya”, aminek egy része nyitott, a másik része az erdő alatt vezetne. Ez a nyomvonal 2120 darab fa kivágását jelentené, hiszen csak úgy tudják megépíteni az alagutat, ha a felette lévő fákat kivágják. A nyomvonal megvalósítása 34,2 milliárd forintba kerülne.

A 2. változat már egy 690 méteres zárt közúti kéregalagutat jelentene a Kiserdő területén. A nyomvonalhoz 1980 darab fát kellene kivágni. Ez a megoldás a legkevésbé zajos a dokumentum szerint a Wekerletelepen lakóknak. Az alagút ebben az esetben messzebb helyezkedne el a házaktól, mintha a jelenlegi Határ út alatt vezetne az alagút. A légszennyezettségről nincs szó a tanulmányban, a terv megvalósítása 47,9 milliárd forintba kerülne.

A 3. változat 870 méter zárt közúti kéregalagutat jelent a Határ út alatt. A tervben 1110 darab fa kivágása szerepel. A tervrajzokon látszik, hogy a már meglévő villamossínek és a közút között lévő fák kivágását jelentené az alagút építése. Ebben az esetben közelebb lenne az út a házakhoz, ami jelentősebb rezgésterhelést jelentene, amit különböző műszaki megoldásokkal terveznek csökkenteni. A terv megvalósítása 48,2 milliárd forintba kerülne. A harmadik változat esetében a Határ úti csomópontot átépítenék.

A 4. változat egy felszínen vezetett "autópályát" jelentene a Határ út helyén, és a lakókat zajvédőfal védené, ami mögött egy szervizutat építenének. A művelet 810 darab fa kivágásával járna, de ebben az esetben érné a legtöbb zaj a lakókat. A kivitelezés viszont a többihez képest olcsó, mindössze 20,5 milliárd forint lenne.

Az 5. változat szerint a nyomvonalat a rendezőpályaudvar felett hídon vezetnék, ez 846 méter hosszú felüljáró építését jelentené a MÁV területe felett. A beruházás költsége 68,5 milliárd forint.

A 6. változat a rendezőpályaudvart föld alatt keresztezné 650 méter hosszan 78,8 milliárd forintból. Mindkét esetben 6,5 méter magas, felül visszahajló zajvédőfal között vezetnék el az új körutat és villamospályát. Az Ecseri úti beruházással érintett területen összesen 290 darab fa található, ebből 145 darab fát vágnának ki.

A +1 változat szerint a Galvani híd „zsákutcába" vezet, hiszen a körút nem kerül folytatásra, a Gubacsi útnál véget ér. Zajterhelési növekmény várható a jelenlegi állapothoz képest többek között az Illatos úton, a Gubacsi úton, a Táblás utcában és az Ecseri úton.

A kiszivárgott tervekkel kapcsolatosan a BFK-t is megkérdeztük, akik egyrészt elmondták, hogy tervek során fő szmepont volt a híd és úthálózata zöldterületekkel szegélyezett városias körút legyen, ami hozzájárul a belváros forgalomcsillapításához. A hatástanulmányt először két hete mutatták meg az önkormányzati vezetőknek (IX., a X. és a XIX. kerület) a visszajelzéseiket szeptember 18-áig várják, ezután nyilvánossá teszik a hatástanulmányt a végleges nyomvonalat pedig év végéig kijelölik. A BFK teljes válasza:

"A Főváros és a Kormány közös városfejlesztési fóruma, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén februárban hat lehetséges megoldás vizsgálatáról döntött az új híd folytatásaként kialakuló pesti körút nyomvonalával kapcsolatban.

Az elkészült hatástanulmányt két héttel ezelőtt először a 2019 őszén, demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetőknek mutattuk meg, mivel Budapest Fejlesztési Központ az önkormányzatokat partnernek és a helyben élők képviseletére feljogosított szereplőknek tekinti és azt tartottuk korrekt eljárásnak, ha először az ő véleményüket, elsődleges visszajelzéseiket ismerjük meg. Így a vizsgálati eredményeket megismerhette a IX., a X. és a XIX. kerület polgármestere, a főpolgármester által kijelölt kapcsolattartóként a kabinetfőnöke – ebből látható, hogy titok semmiképpen nincs. A visszajelzéseiket szeptember 18-ig kapjuk meg, ezt követően tesszük közzé a hatástanulmányt, részletes tájékoztató honlap, kérdőív és a civilekkel jövő héten külön egyeztetés is készül. Semmilyen titok nincs - ha fordított sorrendben jártunk volna el, a kritika tárgya az lenne, hogy a megválasztott önkormányzati vezetők miért a sajtóból értesülnek a tervekről.

Mivel az új híd pesti oldalának levezető úthálózata összetett kérdés és a nyomvonalra számos verzió született, ezek vizsgálatára minden részletre kiterjedő hatástanulmány készült, amelynek már a feladatleírását, a vizsgálni javasolt jellemzőket is véleményezhették a civil szervezetek – többek között a Van Más Út (Kiserdővédők) képviselői is. Itt jegyezzük meg, hogy az elmúlt két évben folyamatos egyeztetés zajlott a civil szervezetekkel a híd úthálózatának nyomvonaláról. Ennek során a civil szervezetek is megfogalmazhatták javaslataikat, így a BFK a hatástanulmányt illetően is minden paramétert egyeztetett a Kiserdővédőkkel. Az elkészült, 100 oldalt meghaladó eredmény bizonyítja, alapos előkészítés zajlott le.

Az, hogy az egyeztetési folyamat közben valaki nyilvánosságra hozta az említett dokumentumot, sajátos ugyan, de segít abban, hogy minél többen megismerhessék, milyen alapos összehasonlító elemzést készített a Budapest Fejlesztési Központ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a megbízott tervező. Ütemtervünk szerint jövő héten lezajlik az egyeztetés az érdekelt civil szervezetekkel és egy héten belül elindul egy tájékoztató honlap is, ahol a helyben élők és minden érdeklődő teljes körű információkhoz juthatnak, véleményt mondhatnak és minden háttérdokumentumot megismerhetnek.

Az eredmény szintén a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elé kerül, ahol az év végéig születik döntés az új Duna-híd pesti oldalán építendő levezető úthálózat végleges nyomvonaláról és műszaki megvalósításáról."

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László