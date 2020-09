Folytatódik a Fertő-tó körüli huzavona: mégis megépülhet az állami gigaberuházás egy része

Mégis elindulhat a Fertő-tó környékére tervezett, korábban 30 milliárdos rekreációs állami gigaprojekt, ám a legfrissebb Magyar Közlöny alapján már 9 milliárdra csökkenne az erre elkülönített 2020 és 2021-es forrás.

Még 2018-ban mutattunk be videókat és látványterveket a Fertő-tóhoz tervezett rekreációs beruházásról, aminek létrejöttével jelentősen megváltozhat a tó és környéke pár éven belül. Új strandterületet, vizes játszóteret, szállodát, parkolót, kempinget, éttermet és kikötőt terveztek akkor, 2021-ig összesen 30 milliárdot forintból.

Később arról is beszámoltunk a hvg.hu cikke alapján, hogy a nagy tervek odalehetnek, mert a beruházó Sopron-Fertő Zrt. még a koronavírus-válság előtt lemondott a partra tervezett százszobás szálloda, a huszonhat apartman, az ökocentrum, a madárles és a kilátó építéséről. A lap értesülései szerint akkor már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálta a Fertő-tó körüli állami gigaberuházást. Az UNESCO világörökségi bizottságához egy magyar magánszemély fordult, azt kérve, hogy a tó és környéke kerüljön fel a veszélyeztetettségi listára. A Fertőrákoson formálódó állami tervet az Európai Bizottság is vizsgálta.

A mostani legfrissebb kormányinfóból kiderül, hogy a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztőt megbízva 9 milliárd forintból fejlesztenék a területet:

A Kormány egyetért a Fertő-tó és környezetének fejlesztése Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő

Nonprofit Zrt. általi megvalósításával, és azzal, hogy a beruházás első ütemének kivitelezése a 2020-2021. években összesen 9179053 000 forint összegű költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg.

Az ütemezés alapján 2020-ban 4,14 milliárd forintot "Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok" jogcímen biztosítanak, 2021-ben 5,038 milliárd forint forrást pedig "Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport" javára biztosítanának.Azt egyelőre nem tudni, hogy az eredeti tervekből mennyi és egyáltalán abban a formában valósul-e meg.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Juhász Gábor