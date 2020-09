Rendkívül mozgalmas a szeptember az ingatlanpiac HR területén, a tegnap megírt 5 pozíció váltás után ma kiderült, hogy Tóth Mariann a Property Markethez, Telekesi-Csuhay Borbála pedig az ESTON-hoz igazol.

Tóth Mariann 2020. október 19-én csatlakozik a Property Market csapatához, a szakember iroda értékesítési igazgatóként a BudaPart, illetve a vállalat további ingatlanfejlesztési projektjeihez kapcsolódó iroda bérbeadási tevékenység irányításáért felel majd. Mariann több mint 15 éve tevékenykedik értékesítési és ingatlanpiaci területen, több, mint 8 éven keresztül a HB Reavis Csoportot erősítette magyarországi bérbeadási igazgatóként. Ezt megelőzően a Colliers International nemzetközi ingatlanügynökség bérbeadásért felelős csapatának tanácsadójaként tevékenykedett.

Dr. Schrancz Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója elmondta:„A hamarosan induló és tervezett projektjeink jelentős hányadát teszik ki a prémium irodapiaci termékek, így nagyon örülünk, hogy menedzsmentünk új tagja ilyen széleskörű tapasztalattal rendelkezik. Mariann szakértelme, ingatlanpiaci tudása, lendülete illik a szemléletünkhöz."

2020 őszétől Telekesi-Csuhay Borbála csatlakozik az Eston csapatához, és operatív igazgatóként támogatja az ingatlantanácsadó tevékenységét. Borbála az elmúlt öt évben a Property Market Értékesítési és Vagyonkezelési Igazgatójaként a BudaPart projekten dolgozott, előtte több mint tíz évig tevékenykedett a WING Zrt-nél.

Salamon Adorján, az ESTON tulajdonos-vezérigazgatója elmondta: „Eljött a pillanat a cég életében, amikor a stratégiai vezetés mellett az operatív feladatok összefogása és a működési hatékonyság növelése kiemelten fontos lett, így szükségessé vált a csapat kibővítése. Borit nagyon hosszú ideje ismerem, több sikeres projekten is dolgoztunk együtt. Feladata elsősorban az egyes üzletágak tevékenységének összehangolása, illetve működési hatékonyságuk növelése lesz, emellett több, korábban idő- és kapacitáshiány miatt rendszeresen halasztott önálló projektet is visz majd.” Telekesi-Csuhay Borbála hozzátette: „Hiszek abban, hogy egy jó időpontban történő váltás új dinamikát hoz a szakmai fejlődésbe, és a fejlesztői székből tanácsadóiba átülve az ESTON számára is új nézőponttal, átfogó tapasztalattal tudok a cég sikereihez hozzájárulni.”