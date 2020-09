Ez az uniós ítélet a hazai joggyakorlatot is átalakítja: sok ingatlanfejlesztőnek jöhet a nagy megkönnyebbülés

Sok éve húzódó, és az ingatlanfejlesztők zsebéből súlyos milliárdokat kiszedő bizonytalanságra tett pontot az Unió Bírósága. Nem csak azt erősítette meg, hogy az úgynevezett „közcélú” beruházásokra levonható az áfa, de azt is, hogy ezeknek a szükségszerű átadása sem keletkeztet áfafizetési kötelezettséget akkor, ha a beruházás a fejlesztő gazdasági tevékenységéhez is elengedhetetlenül szükséges - szerepel a Jalsovszky Ügyvédi Iroda közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az áfában már évek óta megoldatlan az a probléma, hogy hogyan kell kezelni az úgynevezett „közcélú” beruházások áfakötelezettségét. Ennek háttere, hogy nagyon sok beruházásnál rákényszerül arra a fejlesztő, hogy a saját jól felfogott érdekében, de tipikusan állami vagy önkormányzati előírások alapján „közcélú” beruházásokat valósítson meg.

Dr. Bihari Levente Jalsovszky Ügyvédi IrodaÖsszeolvadások, Ingatlan pénzügyek, Ingatlan bérlet, Ingatlan tranzakciók, Projekt fejlesztés Tovább

Ilyen az, amikor a lakópark csak akkor kap engedélyt, ha a beruházó a közeli kereszteződés, játszótér vagy vízelvezető árok fejlesztését is elvégzi; vagy amikor az ipari létesítmény miatt új autópálya-lehajtót kell építeni. Ezekben közös, hogy e fejlesztések egyértelműen szükségesek a főberuházás miatt megnövekedett lakossági vagy ipari igények kielégítéséhez, ám annyiban mégis közcélúak, hogy tipikusan állami vagy önkormányzati tulajdonba kerülnek és később „bárki” használhatja azokat.Hazánkban már egy 2008-ban hozott ítélet óta tudható, hogy az ilyen beruházások költségeire rakódó áfa még akkor is levonható, ha utóbb az adott beruházást ingyenesen kell az önkormányzat vagy állam kezelésébe adni. Az átadással kapcsolatban azonban korábban nagyon hátrányos ítéletek születtek. Ezekből úgy tűnt, hogy még ha le is vonható a bejövő áfa, az ingyenes átadás mégis áfaköteles. Ez arra a szabályra vezethető vissza, mely szerint az ingyenesen átadott termék, szolgáltatás is áfa-köteles, ha az azzal kapcsolatos áfa levonható volt.

Property Investment Forum 2020 November 19-én ismét együtt az ingatlanszakma. Találkozunk a PIF-en!

Az EUB közbelép

A fenti szerencsétlen gyakorlatot várhatóan gyökeresen felforgatja az Unió Bíróságának pár napja napvilágot látott ítélete, amelyben arra jutott, hogy az ilyen közcélú beruházások esetén bizonyos feltételek esetén mégsem kell áfát fizetni, miközben a bejövő áfa mégis levonható.Az adott ügyben egy mészkőfejtő üzemeléséhez két szempontból is elengedhetetlen volt az odavezető önkormányzati út kiszélesítése. Egyrészt azért, mert ha elmarad a kiszélesítés, akkor a mészkőfejtőre vonatkozó építési engedély is hatályát veszíti. Másrészt azért is, mert a mészkőfejtőre tartó munkagépek ténylegesen sem tudták volna használni a meglévő szélességű utat.A mészkőfejtő üzemeltetője tehát saját költségén kiszélesítette az utat, ugyanakkor az utat ingyenesen az önkormányzat kezelésébe adta, illetőleg azt bárki más is ingyenesen használhatta. Az Unió Bírósága elsőként azt rögzítette, hogy sem gyakorlati, sem jogi értelemben nem folyhatott volna az adóköteles mészkőfejtési tevékenység akkor, ha az út nem kerül kiszélesítésre. Emiatt úgy látta, hogy fennállt a szükséges közvetlen és azonnali kapcsolat az út kiszélesítése és a társaság adóköteles tevékenysége között, tehát az ezzel kapcsolatban felmerült áfa levonható.Az ügy igazi újdonsága azonban az, hogy ettől függetlenül sem látta úgy az Unió Bírósága, hogy az út ezt követő ingyenes átadása áfafizetési kötelezettséget keletkeztetne.

Arra jutott ugyanis, hogy az út, illetőleg az azon végzett munkálatok olyan szoros összefüggésben vannak a társaság adóköteles tevékenységével, hogy azt ebben az értelemben nem lehet úgy tekinteni, mint amelyet a vállalkozás kivont a saját tevékenysége köréből. Ez annak ellenére is így van, hogy jogi értelemben az út az önkormányzaté lett, és még azzal együtt is, hogy az utat egyébként bárki más is (ingyenesen) használhatja.

Dr. Fehér Tamás Jalsovszky Ügyvédi IrodaReorganizáció és szerkezetátalakítás, Társasági adó, Vállalati adózás, Tranzakciós adó Fő szakterülete az adóperes tanácsadás, az ügyfeleket az adóigazgatási eljárások és adóperek valamennyi fázisában képviseli. Részt vesz továbbá adótervezési munkákban mind a jövedelemadók, mind az áfa... Tovább

Minden megváltozik

Az már most látható, hogy ez az uniós döntés nagyon jelentősen formálni fogja a hazai joggyakorlatot is, és nagyon sok ingatlanfejlesztő számára teremt jelentős könnyebbséget.Érdekes az ítélet az áfa alapelveinek szempontjából is. A német adóhatóság ugyanis azzal érvelt, hogy ha egyik oldalról megengedjük az áfa levonását, másik oldalon azonban nem tekintjük az átadást magát adóköteles ügyletnek, akkor az út végső „fogyasztása” adózatlan marad. Az Unió Bírósága szerint azonban az út kiszélesítése elengedhetetlenül szükséges és közvetlen és azonnali kapcsolatban áll – végső soron – a mészkő adóköteles értékesítésével. Emiatt nincs adózatlanul maradó végső fogyasztás, hiszen a mészkő árában ez az adó végül megfizetésre kerül.Ez az ítélet alapvetően megváltoztatja az ilyen típusú ügyek megítélését. Ezért, aki teheti, annak akár már a folyamatban lévő adóügyeiben is érdemes lehet rá hivatkozni.

Címlapkép: Getty Images