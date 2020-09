Szabadstrand lesz a Dunán: döntött a budai önkormányzat

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A kerület honlapján jelenítették meg a döntést, melynek értelmében

szabadstrandot alakítanak ki a Római-parton.

Mint írják, Budapest területén eddig tilos volt a Dunában fürdőzni, ez most változni fog, a folyó ezen részén ugyanis megfelelnek a minőségi követelményeknek a vízminták. A szeptember 24-én ülésező Óbuda-Békásmegyer képviselő-testület nemcsak a római-parti szabadstrand kialakításáról döntött, hanem a működtetéséről kiírt pályázatról is.

A pályázat a Piroska utca és a 60002/2 helyrajzi számú ingatlan közötti szakaszt jelöli ki, szabadon választható területrész meghatározásával.

Környezetrendezési koncepciót kell beadnia a szabadstrand létesítésének és működtetésének kidolgozásával, a fürdőhely-kijelölésre vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával. A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 30. - írja az önkormányzat.

Property Investment Forum 2020 November 19-én ismét együtt a hazai ingatlanpiac. Találkozunk a PIF-en!

A vízminőség a legnagyobb probléma

Bécsben a Duna több pontján is kiépített strandok vannak, nem is kis szakaszon, de itthon is már régóta foglalkoznak az önkormányzatok a strand kialakításának lehetőségével, ez azonban a Duna vízminősége miatt eddig nem volt lehetséges. A felsőbb szakaszon, Szentendrénél és Tahitótfalunál is belefolyik a szennyvíz a Dunába, ezért tilos a fürdőzés. A III. kerületi önkormányzat idén több alkalommal vett mintát a Duna vizéből a Római-parton. A szezon eleji mérésen mind a négy mintavételi helyen az Aelia Sabina köztől a Kossuth Lajos üdülőpartig, minden mért szempont szerint fürdésre alkalmas volt a Duna vize.

Címlapkép: A Fellini Római Kultúrbisztró a fővárosi Római-parton az újranyitás napján, 2020. május 22-én.MTI/Mónus Márton