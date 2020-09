Piaci alapú bérházfejlesztés indul a IX. kerületben

Közel 8 milliárd forint értékben vásárolta meg a Flatco Real Estate csoport tagja, a Flatmosphere Kft. a IX. kerületi Bárd utcában épülő 256 lakásos társasház ingatlanjait a Metrodom Csoporttól. A cég a 2021-ben elkészülő épület valamennyi lakását, üzlethelyiségét és parkolóját hosszútávú bérbeadás útján kívánja majd hasznosítani.

A cég jelenleg több, mint 200 ingatlant hasznosít hosszútávú bérbeadással, 2021-ben pedig több, mint 600 lakás lesz a cégcsoport tulajdonában, valamint iroda-, üzlethelyiség- és parkolóportfóliója is tovább bővül.

A fenti példa jól mutatja, hogy bár az intézményes bérlakásfejlesztés még gyerekcipőben jár Magyarországon, vannak cégek, akik látnak fantáziát az ilyen jellegű ingatlanhasznosításban. A piac szereplői mellett ráadásul az állam és a különböző szakmai szervezetek, köztük a LITT is elindított egy egyeztetést arról, hogy miként lehetne megvalósítani egy olyan bérlakásprogramot, ami segítene a lakhatási nehézségek megoldásában. Ebben lehet szerepe a rozsdaövezeti kedvezményes lakásáfának is, ami az ott épülő lakások értékesítése mellett azok bérbeadására is érvényes lesz.

