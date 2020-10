A hazai turizmusról: "A következő 6 hónapban ne számítsunk külföldiekre"

A belföldi turizmusra kell építeni, bátorítani a hazaiakat, hogy fedezzék fel a várost és erősíteni az üzleti turizmust - ezek voltak a Budapest Turizmus Konferencia legfontosabb felhívásai. Karácsony Gergely főpolgármester előadásában az újratervezésről, míg Faix Csaba, a Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ és Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetője a hazai turizmus felélesztésére tervezett startégiákról beszélt.

Karácsony Gergely főpolgármester, a Budapest Turizmus Konferencián elmondta, hogy a választások előtt még azon kellett gondolkozniuk, hogy hogyan tud több turista érkezni a lakosság zavarása nélkül.

Ez a probléma most sajnos megoldódott. Most jöttünk rá, hogy milyen jó dolgunk volt eddig. De minden rosszbanvan valami jó, most van időnk újratervezni a hazai turizmust, átgondolni, hogy hogyan lehet egyes részterületeket fejleszteni, például az üzleti konferenciaturizmust.

Faix Csaba, a BFTK/BVA ügyvezetője előadásában az elmúlt félév tapasztalatait foglalta össze: "Erősen indult az év eleje, majd arra kellett rádöbbennünk, hogy áprilisra Budapesten a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 4500 főre csökkent. Tavasszal azt hittük, hogy két hónap lesz és pünkösdre újranyithatunk mindent. Igyekeztünk a belföldi turizmusra koncentrálni, és elérni azt, hogy a hazaiak is induljanak el, ismerjék meg a város egyes részeit." Hozzátette:

Most bármilyen programot is indítunk, a következő 6 hónapban nem fognak külföldiek jönni.

A szakértő elmondta, hogy olyan stratégiát dolgoznak most ki Budapest turizmusára vonatkozóan, ami 3 alappillére épül: sokszínű, fenntartható és biztonságos.

Békefi Anna MKI-BUDCB ügyvezető a hazai üzleti turizmus bővüléséről, a MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions, vagyis vállalati találkozók, jutalomutak, konferenciák és kongresszusok, kiállítások) alakulásáról beszélt. Budapesten körülbelül a nemzetközi rendezvények 70 százaléka, a belföldi rendezvények pedig 50 százaléka valósul meg, ami jól mutatja, hogy a főváros mekkora súlyt képvisel a konferenciaturizmusban.

Mint mondta, a várható trendek egy nagy kérdése, hogy rendezvények milyen ütemben térnek vissza.

Várakozásaink szerint 2022-ben állnak vissza az élő rendezvények.

Az előadások után Budapest kongresszusi (MICE), vagy más néven üzleti turizmusáról írtak alá együttműködést. Majd a díjátadó következett, a 2019-es Budapest Turizmusáért Díjat a Mesterségek Ünnepe Fesztivál kapta, a 2020-as díjat pedig a Zsidó Kulturális Fesztivál. Szintén díjazott volt az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, Iain Lindsay.