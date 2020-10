Itt a nagy lakásárkörkép: egyetlen ábrán 20 év árváltozásai

A hazai lakásárak alakulásával nagyon gyakran foglalkozunk, az MNB, a KSH és a Takarék Csoport is negyedéves rendszerességgel közöl adatokat erről. Emellett az OTP Jelzálogbank is rendszeresen – féléves gyakorisággal – készíti el Lakóingatlan Értéktérképét, amiben a lakásárindex helyett az aktuális négyzetméterárakra helyezi a hangsúlyt. A kétféle megközelítést együtt vizsgálva ezúttal arra voltunk kíváncsiak, hogy az árindexek mögött milyen tényleges négyzetméterárak húzódtak meg az ezredforduló óta az ország különböző részein.

A fenti kérdés megválaszolásához az MNB árindexének kategóriáit, és a NAV adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképet hívtuk segítségül. Bár a két intézmény módszertana nem teljesen azonos, az OTP adott területegységekre vonatkozó aktuális négyzetméterárait az MNB ugyanazon területegységekre vonatkozó árindexeivel visszaszámolva mind a négyzetméterárakról, mind a területi árkülönbségekről átfogó képet kaphatunk.

A területi és a jogállási különbségek után végül azt is megnéztük, hogy a jövedelmekhez képest hogyan alakultak az elmúlt 20 évben a magyarországi lakásárak. A folyamatok pontosabb megértéséhez három időszakot különböztettünk meg.

A válság előtt: 2001-2008

Bár 2001-ben a piac még közel sem volt annyira átlátható és adatokkal jól ellátott, mint manapság, az 1990-es évekhez képest hatalmas fejlődés volt, hogy egyre többen kezdtek foglalkozni a témával. Nem véletlen, hogy az 1990-es évekről az MNB-nek is csak az országos árindex áll rendelkezésére, a területi különbségek bemutatása csak 2000 után vette kezdetét. Éppen ezért a mostani elemzésünkben is 2001 első negyedéve volt a kiindulópont, területileg pedig a hét régió városaira jellemző árakat mutatjuk be.