Lássuk, mit esznek a magyarok! - A házhozszállítás az az iparág, ami most fenekestül felforgatja a városokat

Az elmúlt félév egyik legkomolyabb eredménye, hogy éveket ugrottunk előre az online világ szélesebb körben való elterjedésében és a digitalizációs fejlődésben. Olyanok vették igénybe az áruházak, márkaboltok online rendelési lehetőségeit, akik eddig sosem rendeltek élelmiszert, vagy ruhát házhoz, sosem vettek részt videós beszélgetésekben vagy konferenciákon. A biciklis és robogós futárok elözönlötték a várost az applikációkon keresztül megrendelt ebédeket fuvarozva, miközben voltak olyan hetek, sőt hónapok, amikor az eddig forgalmas plázák, tömegközlekedési csomópontok és éttermek pangtak az ürességtől, vagy konkrétan zárva voltak. De mi lesz ezután? Mi lesz az irodaházak melletti menzákkal és a kiskereskedelmi ingatlanokkal? Mit látnak a legnagyobb rendelési növekedést tapasztaló ételszállító cégek, a Bolt Food, a Wolt és a NetPincér? A pozitív tapasztalatok mellett, arra az érdekes kérdésre is választ kaptunk, hogy mit rendelnek és esznek most a magyarok.

Mindenki a saját bőrén tapasztalhatta meg a vásárlási szokásainak, intenzitásának pár hónap alatt lezajló átalakulását. Hosszú távon ennek egyik eredménye, hogy a retail (kiskereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások) piac sok szegmensében újfajta stratégiára lehet szüksége a kínálati oldalon. Miután munkavállalók százezrei maradtak otthon, átkerült a rivaldafény a lakóhelyre és annak környezetére, és ezzel párhuzamosan lényegesen visszaesett a munkahely és a közlekedési (főleg tömeg) csomópontok körüli szolgáltatásoknál. Közlekedés hiányában átkerült a fókusz a fizikai bevásárlásról az online megrendelésekre. Programok híján megnőtt az értéke az élményszerzésnek.

A vendéglátás, kiskereskedelem és egyéb szolgáltatások egy része biztosan visszaáll a régi kerékvágásba egy idő után és várhatóan újra népszerűek lesznek a fizikai éttermek, kávézók, vagy más vendéglátó- és szórakozóhelyek. A műszaki, ruházati cikkeket árusító boltok is megférnek az online világ mellett, hiszen a kipróbálás, a felpróbálás "élménye" sokak számára fontos marad. Illetve lehetnek olyan megváltozott szokások is, amelyek egy teljesen új szolgáltatást, vagy termékértékesítési csatornát indítanak be. Az újdonságokra és a hibrid megoldásokra az élelmiszerkereskedelem az egyik legjobb példa, ez a piac nagyon rövid idő alatt mutatta meg, hogy sokkal több lehetőség rejlik benne és már nem csak az unalmas kötelező heti bevásárlásról, vagy egy kihűlt pizza megrendeléséről szól.

Három nagy ételszállító cég (Bolt Food, Wolt, NetPincér) tapasztalatai alapján durván berobbantak a rendelésszámok, az egyébként is erős őszi időszakot a home office és a csökkenő étteremlátogatási kedv csak még inkább felpörgette. Az egyik házhozszállító több millió forintos ebédmegrendelést kapott, ami a vállalati ebédelési szokások megváltozását is tükrözi, egy másik, a heti átlagos rendelésszámban érzékelt növekedést, illetve a streed food elveszíthetetlen népszerűségét is meg tudták erősíteni.