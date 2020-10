Szerkezetkész a BudaPart következő irodaháza

Elkészült a BudaPart CITY irodaház szerkezetépítési munkáival a Market Építő Zrt. Az irodaház közel 20 ezer négyzetméteren kínál majd irodahelyiségeket és egyéb szolgáltatásokat 2021 nyarától. Az építkezés jelenlegi ütemével számolva a tervezettnél is korábbi átadás valósulhat meg - szerepel a fejlesztő, a Property Market közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Összesen 365 munkanap alatt készült el az új, hatemeletes irodaépület szerkezete, amihez 46 000 köbméter földet mozgattak meg, 18.500 köbméter betont használtak fel és 2512 tonna acélt építettek be. A mélyépítési, alapozási és szerkezetépítési munkákat a homlokzati elemek felhúzása, a gépészeti tető kiépítése, a liftelőterek és lépcsőházak belsőépítészete, a liftek beemelése és a tetőteraszok kialakítása követi.

Property Investment Forum 2020 November 19-én ismét együtt a hazai ingatlanszakma. Találkozunk a PIF-en!

A kivitelezés jelenleg 50%-os készültségnél jár, a BIM-ben épülő irodaháznál LEED GOLD környezetvédelmi minősítés megszerzését tűzték ki célul.

A BudaParton összesen 15 lakó- és 13 irodaház, egy hotel, valamint 15 ezer négyzetméternyi kereskedelmi terület létrehozása zajlik, eddig 700 lakás elkelt, és az irodaházak egyes bérlői már szerződést kötöttek, például a Bayer Hungária egy szintre, mintegy 3200 négyzetméterre írt alá bérleti szerződést.

A BudaPart CITY irodaház és a BudaPart Otthonok ’E’ lakóépület 2021-ben készülhet el, de előkészítés alatt áll egy újabb iroda- és lakóház, valamint egy hotel indítása. A városnegyed még az idei évben újabb buszjárattal is elérhető lesz, emellett a Déli körvasút fejlesztési tervében szerepel Nádorkert néven egy új vasúti megálló létesítése is, a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósításával pedig a Dombóvári úttól a Szent Gellért térig kötött pályán is kapcsolódik majd a BudaPart a fővároshoz.

Címlapkép forrása: Property Market