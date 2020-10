Három város, három tipikus lakással - Te kitalálnád egy házakat ábrázoló képről, hogy melyik városról van szó?

Három város, három teljesen más kultúra és ennek megfelelően teljesen más lakástípusok. Mindenhol az adott környezethez, adottságokhoz és igényekhez alkalmazkodva alakultak ki több száz év alatt a tipikus lakóingatlanok. Mutatjuk, hogyan néznek ki és mitől különlegesek ezek a tradicionális lakások, és akár tippelni is lehet, a városok nevét ugyanis csak a cikk végén áruljuk el.

Három jellegzetes lakástípust mutatunk be a Bloomberg CityLab cikksorozatára támaszkodva, leírással és keppekkel együtt, de a játék kedvéért csak a cikk végén fog kiderülni, hogy az egyes típusok melyik városból származnak. Te vajon kitalálod, hogy melyik két európai és egy azon kívüli város jellegzetes lakóingatlanai vannak a képen?

1. A kommunista világ építményei: a "panelák"

A város híres történelmi negyedén túl, illetve az itt épült 1914 előtti bérházakon kívül van egy egészen más oldala a városnak. A kommunista időben épült, akkoriban igazán modernnek számító és gyorsan felépíthető panelrengeteg valószínűleg minden magyarnak ismerős, így akár Budapest is lehetne a szóban forgó város.

A helyi nyelvben "panelák" elnevezésű építmények, valószínűleg a legtöbb szovjet világon kívül felnövő építésznek csak a rémálmaiban fordulnak elő. A magyar piachoz hasonlóan 1950-es évek végétől az 1980-as évekig nagy számban épültek, ezzel egy betonfalat felhúzva a város köré. A privatizáció után félő volt ugyan, hogy az állam által épített paneltömbökből értéktelen lakások, és egy gettó lesz, de végül tévesnek bizonyult ez az elképzelés. Persze nem a legmodernebb környék a város ezen része, de a hatalmas állami és EU-s forrásból megvalósuló felújítási programnak köszönhetően jobb állapotba kerültek ezek az építmények.

2. Erkélyes betonlakások napellenzős erkéllyel

A "polikatoikia" társasházak gyors és megfizethető lakhatást biztosítottak az 1950-es és 1980-as évek között, azóta pedig kiállták az idő próbáját. Az erkélyes betonlakások a napellenzős erkélyekkel egymás után sorakoznak a szóban forgó fővárosban, ezzel egyfajta következetességet adva a városképnek. Az ötvenes években a sürgős lakhatási igények, és a pénzhiány szülte ezeket a társasházakat, a különböző tartományokból ugyanis hatalmas embertömegek özönlöttek a fővárosba. Az állami lakásépítések hiánya és a banki kölcsönök szűke miatt egy olyan finanszírozás rendszer alakult ki, ahol a telektulajdonosok ingyen átengedték a fejlesztőknek a területet, cserébe 2-5 lakásért.

A gyakran nem építészek, hanem építészmérnökök által tervezett házak, az úgynevezett Dom-Ino rendszer alapján épültek, melynek lényege, hogy a vasbeton oszlopok lényegében helyettesítették a házakban a nagy teherbírású, úgynevezett belső fő belső falakat. Az ötemeletes "polikatoikia" egy kedvezőbb társadalmi keveredést is biztosítani tudott, a felsőbb emeleteken a gazdagabbak, lejjebb a vidékről érkezettek, az alagsorban pedig a diákok laktak általában, így a vertikális rétegződés miatt nem alakultak ki a városban csak gazdag, vagy csak szegény környékek. A legnagyobb negatívum a 2008-as válságkor bukott ki leginkább a magas fűtésszámlák miatt, a házak szigetelésére és a megfelelő természetes fénybejutásra sem figyeltek mindig az építéskor.

3. Kis teraszoskeskeny házak, brit stílusban

Az adott város külvárosi részére jellemzőek a brit unokatestvéreikhez hasonló keskeny házak, a különbség viszont, hogy ebben a városban egy kis verandaszerű teraszt is hozzáépítettek, amelyeket gyakran díszes öntöttvas korlátokkal díszítenek. A kis terasz és a korlát több funkciót is ellát, egyrészt megvédik a házat, másrészt a lakóknak egy kis privát szféra is jut ezáltal a külső, egyébként utcára néző területből. A házak a paraméterekben eltérőek, némelyikük nem kettő, hanem négy emelet magas, szélességük pedig négy métertől tizenkettőig terjedhet. A legáltalánosabb mégis a brit kialakítást követve, a "kettő fent, kettő lent" modell, vagyis két van szoba az utcaszinten, két hálószoba az emeleten. A mai házak esetében már a földszinten egy "kiszolgáló szárny" is helyet kap, ez jelenti a konyhát, a mosókonyhát, fürdőszobát.

A két házat összekötő fal, ami néha alig egy tégla vastagságú, alacsonyan tudta tartani az építési költségeket, csakúgy, mint a keskeny telkeken történő építkezés. Korábban úgy vélték, hogy egy háznak nem kell feltétlenül önmagában, szabadon állnia, az egyediségét úgyis a külseje és a dekoráció adja.

A teraszházak kielégítették a városi otthonok iránti igényt, de a 20. század elejére számos belvárosi sor nyomornegyedekké vált, és néha több család lakott ebben a szűk, gyakran nedves és sötét házban. Az 1920-as években az ország nagy részében gyakorlatilag betiltották az új teraszok építését, és a következő évtizedekben ezekből számos meglévőt lebontottak. Az elmúlt évtizedekben ezek a teraszos házak kezdték visszaszerezni a népszerűségüket és a felújítók elsődleges célpontjává váltak. Az átalakítás során gyakran a beszűrődő napfény növelésére összpontosítanak, további ablakok beépítésével. Míg 20-25 évvel korábban főleg a munkások és a diákok lakták ezeket a házakat, mára a magasabb jövedelműek körében népszerű.

Lássuk, hol van a három bemutatott lakástípus!

A "panelák" a cseh fővárosban, Prágában találhatóak. A "polikatoikia" elnevezésű társasházakkal Athénben lehet találkozni. A brit stílusban, de terasszal épült házakra Sydney-ben bukkanhatunk.