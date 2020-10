Új, alacsonypadlós villamosok állnak forgalomba Budapesten

Négy új CAF-villamos áll forgalomba Budapesten, az alacsonypadlós, 56 méteres szerelvények hétfőtől közlekednek az 1-es villamosvonalon. Az egy éve megrendelt villamosok késlekedéséről Vitézy Dávid is megszólalt, a főpolgármester és a BKK megbízott vezérigazgatója pedig beszámolt arról, hogy milyen ellenőrzésekre és engedélyekre vártak a villamosok forgalomba állítása előtt.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a villamosok átadásán elmondta, hogy a különböző műszaki kérdések megnyugtató lezárása után

négy új CAF-villamost adnak át. Ezt követően, az elkövetkező hetekben több mint húsz ehhez hasonló jármű áll majd forgalomba.

A villamosokat európai uniós támogatásból szerezte be a főváros, és nagyjából ötven újabb villamos és troli beszerzéséről még a tavalyi önkormányzati választások előtt döntött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Fendrik László, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízott vezérigazgatója elmondta, az átadott CAF-villamosok 345 utas szállítására alkalmasak, és 81 ülőhellyel rendelkeznek. Budapesten van még további hét villamos, ezek közül egy hosszú, a többi rövid, az utóbbiakat az 50-es és 56-os villamos vonalán tervezik majd forgalomba állítani. Ez várhatóan csak jövő év őszén történhet majd meg, addig lezajlik a vonal infrastrukturális fejlesztése - közölte hozzátéve, hogy addig a 3-as vonalon és a budai fonódon közlekednek majd.

Fendrik László elmondta azt is, hogy várnak további tizenöt villamost, amelyek leszállítását jövő áprilisig vállalta a CAF. Az új, alacsonypadlós, korszerű villamosok körülbelül 15%-át teszik ki a fővárosi villamosoknak. A férőhely-kilométer kimutatásban ez az arány 40%. A nem alacsonypadlós villamosok átlagéletkora 40 év körül van.

Karácsony Gergely fõpolgármester a forgalomba álló négy új hosszú CAF-villamos bemutatóján. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy szerint nem volt ok a késedelemre

Vitézy Dávid is megszólalt az új villamosok ügyében, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy 26 ilyen villamost rendelt meg még az előző városvezetés, és ezek tavaly nyáron meg is érkeztek, csakhogy az azóta eltelt több mint egy év alatt sem sikerült forgalomba állítani a járműveket. Hozzátette, hogy az elvégzett vizsgálatok is azt támasztották alá, hogy minden műszaki követelménynek megfelelnek és a fékkel - amelyet korábban kifogásoltak magyarázva ezzel a késlekedést - sincs semmi baj.

Fendrik László a késlekedés kapcsán úgy nyilatkozott, hogy nem voltak igazak azok az állítások, amelyek szerint Budapesten áll tizenegy villamos, és ezeket nem veszik át. "A BKK-nak és a BKV-nek közösen komoly műszaki eljárássorozaton kell végigvezetnie a villamosokat, mielőtt át tudja venni. Ez zajlott, és ebben nem volt késlekedés" - jelentette ki Fendrik László. Közölte, hogy a most átadott négy CAF-villamos közül háromnak az alvázfestése nem volt rendben. Ezeket végül sikerült Budapesten a nyáron javítani. Az úgynevezett alkonykapcsolót is javítania kellett a CAF-nak, amely ezt szoftvermódosítással oldotta meg.

A fékrendszer kérdéséről szólva leszögezte: a CAF-villamosok fékrendszere megfelelően működik, hatósági távon belül megáll. Ugyanakkor a BKK és a BKV közös véleménye az volt, hogy a fékrendszer működése nem volt összhangban a típusengedélyben foglaltakkal. Ennek rendezését kérték a CAF-tól, a spanyol cégtől október elsején megkapták azt a jognyilatkozatot, amely lehetővé tette a villamosok október 6-i átvételét. A további hét, Budapesten lévő villamosok már teljesítették a futáspróbákat, viszont hatósági engedéllyel még nem rendelkeznek.

Címlapkép: MTI Fotó/Máthé Zoltán