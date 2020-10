Aggasztó helyzetben a budapesti turizmus - Jövő tavasz előtt nem várható fellendülés

Augusztusban is folytatódott a visszaesés a hazai szállodák teljesítményében. 2019-hez képest a vendégéjszakák száma országos szinten 36, míg Budapesten közel 80 százalékkal esett vissza. Aggasztó a jövőre nézve a munkaerő helyzete is, ami a szakemberek szerint később akár komoly minőségi romláshoz is vezethet az ágazatban - mondta az InfoRádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.