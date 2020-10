Újabb részletek derültek ki arról, hogy kiknek jár a kormány lakásfelújítási támogatása

Nagyon nagy az igény az otthonfelújítási támogatásra, amit január 1-jétől lehet igényelni - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán. Arról is beszélt, hogy már egy gyermek esetén is megkapják a támogatást a családok.

Novák Katalin tegnap jelentette be, hogy a családok otthonának felújítási költségeinek felét átvállalja az állam, legfeljebb 3 millió forintig.

A bejelentés csak órákkal előzte meg az Európai Bizottság nagy épületfelújítási programjáról szóló bejelentést, és a két témának szoros köze lehet egymáshoz, igaz erről a tárca nélküli miniszter egyelőre nem tett említést:

A tegnapi megszólalást most tovább pontosította a miniszter, mint mondta,

a program a legalább egy gyermeket nevelő családokra vonatkozik.

A 2015-ben indított otthonteremtési program új eleme, a felújítási támogatás igénylésének nem feltétele - igaz, nem is kizáró eleme -, hogy a család éljen a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségével - fűzte hozzá.

A miniszter a részleteket ismertetve elmondta: ha valaki 2021. január 1-je után felújításba kezd és gyűjti a számlákat, az állam visszautalja neki a költségeinek felét, legfeljebb hárommillió forintot. Ez vonatkozik az anyagbeszerzésre és a munkaerőköltségre is.

Hangsúlyozta, bármilyen felújítást tervez a család, a kormány ezt támogatja; legyen szó energetikai korszerűsítésről vagy a fürdőszoba, a konyha, vagy az önálló otthon felújításáról.

A kormány célja, hogy minél több gyermeket nevelő családnak segítsen, másrészt a gazdaság fellendítéséhez is hozzájárul ez az intézkedés az építőipar fellendítésén keresztül - fogalmazott Novák Katalin a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A családtámogatások közé tartozik a kedvezményes hitel is, amelynek egy részét nem kell visszafizetni a gyermekek megszületése esetén. Ide tartozik a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is. Nemrég jelentették be, hogy az új építésű otthonok értékesítésének áfatartalmát 27 százalékról 5 százalékra csökkentik január 1-jétől, azok a családosok, akik igénybe veszik a csokot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát is új otthonuk vásárlásakor - tette hozzá.

Címlapkép: MTI/Soós Lajos