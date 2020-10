Újabb részleteket árult el Novák Katalin a kormány lakásfelújítási igyenmillióiról

Novák Katalin szerdán jelentette be, hogy otthonfelújítási programot indít a kormány. A programról újabb részletek derültek ki: a nevelt gyermek életkorához lesz kötve a támogatás igénybevétele, de a tervek szerint a beteg felnőtt gyerekükkel együtt élő szülőkre ez nem vonatkozik majd – mondta Novák az ATV Egyenes beszéd c. műsorában. Az is kiderült, a kormány nem uniós forrásból teremti meg felújítási támogatás kereteit.