Felüdülés lesz az 5%-os áfa: siralmas a helyzet a hazai lakáspiacon

2020 első félévében összesen 8697 új lakóingatlan épült fel, amelyek nagy része Budapesten, Pest megyében vagy Győr-Moson-Sopron megyében található. Bár az új átadásokat nézve Debrecen és a Balaton déli része is erőre kapott, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján ezekben a megyékben és országosan is vészjósló a helyzet: több mint 30%-kal kevesebb új lakóingatlan építését kezdték el az országban 2020 első felében, mint tavaly ugyanekkor. Nem is csoda, hogy a legtöbb piaci szereplő szorgalmazta az 5%-os áfa visszavezetését.