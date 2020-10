Erős lehet az év vége az ingatlanpiac egyik legválságállóbb ágazatában

Erős lehet az év vége az üzemeltetési piacon, leginkább az opcionális, beruházás jellegű külön megrendeléseknek köszönhetően. De még a pesszimistább verzió esetében is stagnálásra számítanak a facility management piac szereplői. Közreadta a LEO, a legújabb 2020 negyedik negyedévére vonatkozó hangulatjelentését.

Az LVHI érték a harmadik negyedéves enyhe növekedés után (50,49 pont) a negyedik negyedévben (51,33 pont) erősödő növekedést jelez, amely elsősorban az év utolsó negyedévére jellemző opcionális, beruházás jellegű külön megrendeléseknek köszönhető.

A LEO minden évben elkészíti a vezetői hangulat indexet (LVHI), a létesítménygazdálkodási és épületüzemeltetési cégvezetők bevonásával. Az eredményt egy számban összesítik, amely leírja, hogy az adott negyedévben várhatóan hogyan alakulnak a cégek bevételei, az EBITDA-juk (adózás, kamatok és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a kinnlévőségeik és az ott dolgozó munkavállalóik száma.



Ez a szám az első negyedévre vonatkozóan 50 (nincs érdemi változás), második negyedévre 41,57 volt,(lefelé mutató változást várnak összességében), míg a harmadik negyedévre 50,49 és a negyedik negyedévre 51,33ez az index.



Ehhez hasonló a koronavírus index (LVKVI) ám ez egy számban határozza meg a tényleges bevételben, eredményben és létszámban bekövetkezett változást. A bevétel 30%-os súlyt, az EBITDA 50%-ot, míg a létszám 20%-ot képvisel az indexben.

A pandémiás helyzettel kapcsolatosan a jelenlegi korlátozások nem okoznak jelentős változást a cégek életében, de kérdés, hogy a járvány további erősödése, illetve az esetleges további szigorítások milyen hatással lesznek az ügyfelekre, ezen keresztül az FM cégekre.

A következő negyedévben várhatóan 1,6 %-kal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások árbevétele.

A következő negyedévben várhatóan 3,8 %-kal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások EBITDA összege.

A következő negyedévben várhatóan 1,5 %-kal nő a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások munkavállalói állománya.

A következő negyedévben várhatóan 4,0 %-kal csökken a megkérdezett vezetők által irányított vállalkozások kinnlévőség állománya.

Mit gondolnak a szereplők?

Az üzemeltetési piac szereplői szerint stagnálás és egy erős utolsó negyedév is lehetséges lehet, a pályázatok és a megrendelések tekintetében is. A második hullám nem fékezte le úgy a piacot, mint az első, és a kivitelezési munkák év végi határideje, illetve az év végén megszokott magas eseti megrendelés emelheti a negyedik negyedév teljesítményét. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy a várható minimálbér emelést majd érvényesíteni tudják az ügyfeleknél, akik ezzel szemben várhatóan inkább díjcsökkentésben fognak gondolkodni. A bérbeadási vagy értékesítési tárgyalások manapság könnyebben csúszhatnak akár hosszú hónapokat is, ami bizonytalanabbá teszi tervezést és az adatszolgáltatást is.