Felpörögtek az árurendelések: egyre több helyen fogunk csomagautomatákba botlani

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus kitartó jelenléte is közrejátsztott abban, hogy a házhozszállítások száma, a futárok munkája és a csomagautomata-biznisz is látványosam megugrott. Ennek is köszönhető például, hogy a Foxpost bővítést, míg az eMAG és az Extreme Digital egy közös cég létrehozását tervezi várhatóan még ebben az évben - szerepel a Foxpost közleményében.