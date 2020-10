Több mint másfél millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt megvalósult fejlesztései

Több mint másfél millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt eddig megvalósult fejlesztései – jelentette be Gyorgyevics Benedek , a Városliget Zrt. vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy áll a projekt egyes épületeinek megvalósítása.

A két éve megújult Szépművészeti Múzeum már 600 ezer, az egyéves születésnapját ünneplő Nagyjátszótér és Millennium Háza együtt közel 500 ezer látogatót vonzott. A Kutyás élménypark is átlépte a félmilliós látogatószámot, és az ifjúsági sportpályák, a Vakok kertje és Városligeti Sportcentrum is nagy népszerűségnek örvend.

A projekt megvalósítása során 2018 volt az első év, amikor a Városligetbe látogatók már elkészült projektelemeket vehettek birtokba, 2019 pedig már az átadások éve volt, az előbbiek mellett az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ és a Komáromi Csillagerőd épülete is az elmúlt évben készült el. Idén átadták Városligeti Sportcentrumot, hamarosan pedig birtokba veheti a közönség a Dózsa Györgyi úti Múzeum Mélygarázst, a Városligeti Futókört, a Kis Botanikus kertet és egy újabb Kutyás Élményparkot.

A vezérigazgató elmondta, hogy a Városliget eddigi fejlesztése során már közel 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg, 72 ezer négyzetméter burkolt felületet bontottak el, több mint 120 ezer négyzetméter gyepfelületet alakítottak ki. Elültettek közel 140 ezer évelőt, több mint 70 ezer cserjét és 491 lombos fát.

2019 májusában adták át az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központnak az épületét a Városliget melletti Szabolcs utcában. Az épület átadását követően elindult és 2020-ban is folytatódik a múzeumi technológia beépítése, a restaurátor műtermek speciális technológiai berendezések beépítése, majd megkezdődik a műtárgyak beköltöztetése. A beruházás területén Bókay kert néven létrejött egy új, szabadon látogatható 13 ezer négyzetméteres közpark is, melyen 132 fa és 5900 cserje található.

Gyorgyevics Benedek kiemelte,

a Városliget parkfejlesztésének második üteme keretében már átadták a Városligeti Sportcentrumot, idén ősszel pedig további család- gyermek- és sportbarát fejlesztések várják majd a látogatókat.

Elkészül a két kilométer hosszú, kivilágított futókör, egy újabb kutyás élménypark és megújul a Kis Botanikus kert is a parkban. Hozzátette, a Városliget autómentesítése érdekében is nagy előrelépés várható idén ősszel, hiszen elkészül a Dózsa György úti Múzeum Mélygarázs, mely három szinten, mintegy 800 autót képes befogadni. A vezérigazgató a Liget Budapest Projekt kulturális fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta: a Magyar Zene Háza kivitelezése 2018 óta javában zajlik, 2020 nyarán szerkezetkész állapotba került. Két éve zajlik a Néprajzi Múzeum kivitelezése is, mely 2020 nyarán elérte legmagasabb pontját, 2021-ben pedig elkészül.

Címlapkép forrása: Városliget Zrt. / Mudra László