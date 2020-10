Már a luxuspiac is bajban van? - A koronavírus a felső tízezer játékszereit sem kímélte

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Még márciusban, amikor minden országba betört a koronavírus-járvány és többek között a tőzsde bezuhanását is eredményezte, sokan gondolták, hogy megindul a roham a különböző értékes tárgyak, akár luxuscikkek iránti, hasonlóan a 2008-as pénzügyi világválság idején tapasztaltakhoz. Eddig azonban ez nem történt meg, a Knight Frank luxusipari cikkekről szóló riportjai alapján. Mivel később a tőzsde gyorsan felépült és néhány cég árfolyamai rekordmagasságra törtek, nem érkezett hatalmas mennyiségű készpénz a luxusberuházások piacára. Ráadásul, ha még lettek is volna olyan befektetők, akik nyugodtabbak lettek volna, ha luxustárgyakban hagyják állni a pénzüket, a lezárások miatt az élő aukciós eladások is szüneteltek, de az utazási korlátozások miatt sem lett volna sok értelme ezeket megtartani.

Egyes luxuscikkeknél tényleg nagy volt a gond, például a színes gyémántok piacát elemző Fancy Color Research Foundation egyszerűen nem tudott riportokat kiadni az első és második negyedévre vonatkozóan, mert annyira visszaesett a vásárlások száma. Mindeközben más eszközosztályok, például a táskák gyűjtői egy ideje már hozzászoktak az online aukciókhoz, ami részben megmagyarázhatja, hogy miért nőtt hirtelen akkorát a táskák értéke 2020-ben, előre kerülve ezzel a KFLII (Knight Frank Luxury Investment Index) éves ranglistáján.

A luxustáskák egy év alatt mintegy 20%-os értéknövekedésen mentek keresztül 2020 második negyedévében, de a ritka whiskyk iránt is nagy volt az érdeklődés, ennek a kategóriának 12%-kal ment fel az értéke.

Az iható befektetési termékeknek kedvez a válság

Az iható befektetési eszközök osztályai mindig jól teljesítettek egy visszaesés idején, 2020 szeptemberében már átlagos növekedést mutattak, és ezután jön csak az utolsó negyedév, ami jellemzően a legélénkebb az eladások tekintetében.

Az igazán ritka whiskyk a 10 éves értéknövekedésben toronymagasan vezetnek, 535%-kal nőtt meg az áruk egy évtized alatt. Különösen luxuscikknek számít például az öreg skót malátawhisky, egy tavalyelőtti londoni aukción egy üveg 1926-os Macallan whiskyt 1,2 millió fontért, vagyis mai árfolyamon 484 millió forintnak megfelelő összegért értékesítettek.

Knight Frank Luxury Investment Index 2020 Q2 Termékkategória Éves értékváltozás 10 éves értékváltozás Bútor -1% -26% Órák 3% 62% Bélyeg 6% 64% Ékszer -5% 74% Színes gyémánt -1% 77% Táskák 20% 115% Bor 6% 125% Műtermékek 4% 134% KFLII 4% 138% Érmék 0% 157% Autók 4% 212% Ritka whisky 12% 535% Forrás: Knight Frank, Portfolio

A műtárgyeladásokat megviselte a járvány, az autókat kevésbé

A műalkotások piacát különösen rosszul érintette a járvány, az Art Basel és az UBS által közzétett jelentés szerint a galériaeladások 36% -kal csökkentek 2020 első félévében a 2019-es azonos időszakhoz képest. Az Art Tactic adataiból az is kiderül, hogy a három nagy aukciós ház - a Sotheby's, a Christie's és a Phillips - összesített értékesítése 2,8 milliárd dollárral esett vissza az év első hat hónapjában. Az online aukcióknál viszont fellendülést tapasztaltak, ezek 2020. szeptember végéig 400 millió dollárral többet termeltek, mint 2019 egészében.

Az értékes és különleges autók esetében az értékesítés többnyire magánemberek között zajlik, egy-egy aukciós ház mégis nagy hírverést szokott általában csinálni, ha tulajdonost cserél egy igazán értékes és ritka darab. Az eddigi vásárlásokat elnézve, úgy tűnik, hogy ezt a piacot nem vetette vissza a járvány, és jelenleg is több üzletkötés van folyamatban. Több rekord is megdőlt a luxusautók piacán, köztük az egyik, hogy 12,7 millió dollárért kelt el egy 59-es Bugatti.