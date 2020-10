Karácsony Gergely: a legnehezebb pénzügyi helyzetben sem vagyok hajlandó lemondani Budapest fejlesztéséről

Vagy megváltozik a kormány álláspontja vagy maga a kormány. Egyiknek be kell következnie, mert Budapest lassan feléli a tartalékait – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjúban. A főpolgármester a főváros költségvetési helyzete mellett a lehetséges infrastrukturális fejlesztésekről is beszélt, illetve arról, hogy látja a kormány bejelentését, miszerint kifizetné az állatkerti biodóm befejezését, az új budai siklót és még jó néhány fővárosi projektet.

Míg az állami költségvetési bevételek 7 százalékkal estek vissza, addig a fővárosi önkormányzaté 25 százalékkal, így könnyen belátható, hogy ebben a helyzetben Budapesttel kellene szolidárisnak lenni. Ehhez képest éppen fordítva van, a kormány újabb és újabb terheket rak a fővárosi önkormányzatra, amikor pedig kidolgozunk alternatívákat - mint például a fővárosi multicégek átmeneti megadóztatását - akkor a kabinet nemet mond, sőt, ahhoz sem járul hozzá, hogy a beruházásainkat az Európai Fejlesztési Bank támogatásával finanszírozzuk, miközben az állam lehívja ugyanezen fejlesztési hiteleket - mondta el a főpolgármester.

Karácsony Gergely úgy látja, hogy ha a kormány a 2500 milliárd forintos uniós helyreállítási alap egy kis részéhez sem engedi oda az önkormányzatokat, akkor a városok partnersége segítheti az uniót, hogy úgy szankcionálja a kormányok rossz politikáját, hogy nem bünteti az országban élőket. Ez nem több pénzről, inkább a meglévő struktúra átalakításáról szól. Lehetővé tenni például, hogy Bécs, Pozsony és Budapest együtt vehessen elektromos buszokat, az együttműködés átléphesse az országhatárokat.

A főváros összeállított egy projektlistát, amelyben 72 oldalon, mintegy 1000 milliárd forint értékben sorolunk fel olyan beruházásokat, amiből egyre se lehet azt mondani, hogy ez nem érné meg az európai adófizetőknek, miközben a kormányzati fejlesztések megtérülése sokszor kétséges. Az 50-es villamos pályájának és járműveinek megújítása például sok tízezer ember életét könnyítené meg, de az is sokakat érintene, ha a fővárosi távfűtésbe be tudnánk vonni a geotermikus energiát és forrást keresünk a négyes metró meghosszabbításának tervezésére is - tette hozzá.

Minden idők legtakarékosabb költségvetését kell összeállítanunk. Pokoli nehéz év áll előttünk.

A cél az, hogy a város működőképességét megőrizzük. Nem azon a színvonalon, ami elvárható lenne a XXI. században, de ki kell húznunk addig, amíg a gazdaság talpra áll, az iparűzési adóbevétel növekszik, megváltozik a kormány álláspontja vagy maga a kormány. Egyiknek be kell következnie, mert a város lassan feléli a tartalékait.

Dugódíj

A választási programunkban szerepelt a behajtási díj. Jövő év elejére készülhet el a javaslat, amit társadalmi vitára bocsátunk, ennek kapcsán más városokban működő rendszereket tanulmányozunk. Az biztos, hogy

semmiképpen nem egy matricás rendszert szeretnénk, hanem úthasználattal arányos díjfizetést.

Az ebből származó bevételt a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítjuk. A szolgáltatás minőségének javításával párhuzamosan csökkentenénk a jegy- és bérletárakat. A járvány hatására egyre több európai város vezetőjében merült fel a közösségi közlekedés ingyenessé tétele - hangsúlyozta a főpolgármester.

Parkolás

Az ezzel kapcsolatos fővárosi elképzelést most egyeztetjük a kerületekkel, így várhatóan a novemberben dönthet erről a közgyűlés.

Egy új, Budapest egészére érvényes egységes mobilapplikációt vezetnénk be, amely független lesz a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-től.

A rendszeren már dolgozik a Budapesti Közlekedési Központ, ők fogják üzemeltetni is az állami cég által kért 10 százaléknál jóval olcsóbb szolgáltatási díj fejében. Ezzel igazságosabb is lenne a rendszer, hiszen a parkolási bevételek zöme most a kerületekhez folyik be, miközben az európai nagyvárosokban ez összvárosi jogosítvány és bevételi forrás. A közös applikáció révén érvényesíthető lesz a főváros által kívánatosnak tartott progresszív díjszámítás, amelyben az első 15 perc ingyenes lesz, rövid idejű parkolásra ösztönözve az autósokat. Mindez jövő nyárra készülhet el

Több projektet is kifizetne a kormány

A kormánypárti delegáció egy része is az FKT ülésen szembesült azzal, hogy a kormány átvenne bizonyos projekteket, köztük például a biodómot, ami jól mutatja, hogy ez mennyire átgondolt szakmai javaslat, vagy inkább random politikai ötlet. A szolidaritási hozzájárulás megemelése 100 milliárdos mínuszt jelent ebben a ciklusban, amihez képest a most beígért 50 milliárd olyan fejlesztésekre megy, amit elsősorban ők akarnak megvalósítani. Ráadásul ezek az ígéretek mind 2022 utánra vonatkoznak, a Lánchíd-felújításának is csupán az utolsó részletét állja a kormány.

Jövőben várható beruházások

A legfontosabbnak most a járműbeszerzést és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra- és a hálózatfejlesztést tartom.

Szívügyem, hogy a budapesti peremkerületekben élők alacsony padlós, korszerű járművekkel közlekedhessenek.

Legalább ennyire fontos lesz a történelmi belváros forgalomcsillapítása, újraálmodása, beleértve a Nagykörút új szerepének megtalálását is. A legnehezebb pénzügyi helyzetben sem vagyok hajlandó lemondani Budapest fejlesztéséről - összegezte Karácsony Gergely.

Címlapkép forrása: MTI / Máthé Zoltán