Az elmúlt száz év legjelentősebb budapesti vasúti fejlesztése kezdődik most el

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Ma a NIF Zrt. kiírta a Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési tenderét. Az Európai Unió hivatalos lapjában ma megjelent közbeszerzéssel az utóbbi száz év legjelentősebb budapesti vasúti fejlesztése kezdődik. A beruházás részeként:

Kelenföld és Ferencváros állomások között elkezdődhet a harmadik – egyes szakaszokon pedig a negyedik – vágány építése, a meglévő vágányok teljes felújítása mellett.

A Közvágóhídnál és Újbudán Nádorkert néven új megállóhelyek épülnek.

A fejlesztés keretében teljes egészében átépülhet a vasúti infrastruktúra, és új, nagy hatásfokú felsővezeték-tartó oszlopokkal integrált zajvédő falak létesülhetnek.

A kivitelezési munkák között lesz: közel 13 km új vágány építése, 16 db új vasúti kitérő megépítése, két új megálló megépítése, 8 új mozgólépcsővel, 8 lifttel, 45 000 négyzetméter zajvédőfal építése

Property Investment Forum 2020 November 19-én ismét együtt a hazai ingatlanpiac. Találkoozunk a PIF-en!

Kialakítanak továbbá 6 db új vasúti hídrendszert:

Gubacsi út felett,

Soroksári út felett 147 méter támaszközzel (ezen fekszik majd a Közvágóhíd állomás),

Budafoki út felett,

Szerémi út felett,

Fehérvári út felett,

Bartók Béla út felett (itt 93 méter támaszközzel, új, összesen négyvágányos vasúti hídszerkezetek épülnek),

Több mint 5 km hosszban vasúti vasbeton támfal is készül, hisz a vágányok a jelenlegi vasúti töltések helyén bővülnek. A munkák a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett és a városi közúti forgalom akadályozásának korlátai miatt rengeteg ütemben valósulhatnak csak meg, összesen kiviteli tervezéssel együtt várhatóan 5 évet vesznek majd igénybe.

Az építési munkák javarészt várhatóan 2022-ben indulnak majd.

Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy a fejlesztés tervei megszerezték a szükséges építési engedélyeket és a környezetvédelmi engedélyt is. A Déli Körvasút fejlesztésének célja, hogy az elővárosi vonatok itt a jelenleginél háromszor sűrűbben, tízpercenként járhassanak majd, és a budai agglomeráció három régiójából – a tatabányai, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalról – a főváros belső területeit érintve Pesten a hatvani, az újszászi és a ceglédi vonalakon folytathassák útjukat.

Forrás: Vitézy Dávid közösségi oldala

Amikorra megépül a repülőteret elérő vasúti összeköttetés, utóbbi Ferihegy elérését is jelenti majd Kőbánya-Kispesten át. A Déli Körvasút fejlesztésével a nemrég a MÁV által beindított S76-os járat meghosszabbítására is adott lesz a lehetőség Kelenföld és a dél-budai agglomeráció felé. A délnyugati és keleti agglomeráció közötti járatok Kelenföldön az M4-es metróval, a megépülő Közvágóhíd megállónál a villamosvonalak mellett a déli H6 és H7 hévekkel, azaz a leendő 5-ös metróval kapnak összeköttetést. Az Infoparknál létesülő Nádorkert megálló a közelmúlt és a jelen itteni jelentős városfejlesztéseit szolgálja majd ki, és a rakparton meghosszabbodó budai fonódó villamosra is át lehet majd szállni itt. Egy külön közbeszerzés keretében készülhet el a Népliget déli sarkánál épülő megálló, amely az M3-es metró Ecseri úti állomásához ad kapcsolatot.Az új megállók környezete városias arculatú közösségi terekként készül: a fedett utascsarnok akadálymentes lesz, lifttel, lépcsőkkel, mozgólépcsővel, utastájékoztatási rendszerekkel felszerelve.

Mivel a Déli Körvasút kivitelezése a sűrűn lakott budai területeket is érinti, a NIF Zrt. a kivitelezőnek előírja, hogy a munkák során korszerű, környezetbarát gépeket használjon, és még az építkezés megindulása előtt teljeskörű ablakcserére kerül sor azokban a vasútra néző lakóingatlanokban, ahol az ott élők ehhez hozzájárulnak. A beruházást az Európai Unió - a már épülő déli összekötő vasúti híd támogatási okiratában - előzetesen támogatta, mint ahhoz csatlakozó, azzal összefüggő szakaszt.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán