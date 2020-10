Összeállt a nagy otthonteremtési program - A gyerek 25 éves koráig jár a felújítási támogatás

Január 1-jével a gyakorlatban is elindulhat Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön Budapesten. Új információként közölte: a legnépszerűbbnek számító felújítási támogatás a gyermek 25 éves koráig vehető igénybe, mégpedig egy alkalommal. Összefoglaljuk az 5 pontos program elemeit, amelyek közül eddig a 150 négyzetméter alatti lakásokra és 300 négyzetméter alatti családi házakra vonatkozó 5%-os újlakásáfáról, valamint a CSOK-felvevők illetékmentességéről jelent meg törvényjavaslat.

Novák Katalin az öt elemből álló otthonteremtési programról tartott összegző sajtótájékoztatón beszélt a gyermeket nevelőket és gyermeket tervezőket érintő áfacsökkentésről, áfamentességről, az illetékmentességről, az otthonfelújítási támogatásról és a többgenerációs otthonteremtésről.

1. elem: 5%-os lakásáfa

Kifejtette: január elsejétől az új értékesítésű ingatlanok áfája 27-ről 5 százalékra csökken. Erről egyébként már a törvényjavaslat is megjelent, itt írtunk róla:

2. elem: áfa-visszaigénylés a CSOK-osoknak

Ha viszont valaki családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK-ot) is igénybe vesz, akkor az áfa 0 százalék lesz, oly módon, hogy az 5 százalékos áfát utólag lehet majd visszaigényelni. Ez a családok megtakarítása lesz majd - közölte. Példaként azt mondta: ha egy fiatal, három gyermeket tervező pár felveszi a babaváró támogatást, az 10 millió forintos kezdőtőke. A teljes áfamentességnek köszönhetően egy nettó 50 millió forintos ingatlan vásárlása esetén 13,5 milliót spórolhatnak meg.

Erről még nem jelent meg rendelet vagy törvényjavaslat.

3. elem: 50%-os felújítási támogatás 3 millióig

Az otthonfelújítási támogatás azoknak szól, akiknek már megvan a saját otthona, nem szeretnének költözni. Ők egy 6 millió forintos felújítás esetén 3 milliót tudnak visszaigényelni. A miniszter azt mondta: az eddigi visszajelzések alapján az otthonfelújítási támogatás a legnépszerűbb. Ezzel kapcsolatban azt is bejelentette:

családban minden - a saját tulajdonú otthonban nevelt - gyermek számít 25 éves életkorig.

Ha pedig súlyosan beteg, folyamatos gondozásra szoruló gyermeket nevelnek a családban, és a gyermekek otthongondozási díjára (gyod) jogosultak, akkor nincs életkori határ - tette hozzá. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: ezt a támogatást egy család egyszer veheti igénybe.

Erről még nem jelent meg rendelet vagy törvényjavaslat.

4. elem: illetékmentesség a CSOK-osoknak

Az otthonteremtési program negyedik eleme az illetékmentesség. Január elsejétől a gyermekesek, vagy gyermeket tervezők CSOK-kal vásárolt ingatlan esetén illetékmentességet élveznek. Így az ingatlan értékének 4 százalékát jelentő illeték is a családok megtakarítása lesz.

Erről szintén megjelent a törvényjavaslat, itt írtunk róla:

5. elem: többgenerációs CSOK

A program ötödik, a héten bejelentett eleme a többgenerációs otthonteremtés. Ez megteremti a lehetőséget, hogy jövő január elsejétől, aki beépíti egy családi ház tetőterét, igénybe veheti a CSOK-ot, ami akár 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást jelenthet.

Erről még nem jelent meg rendelet vagy törvényjavaslat.

Kampány indul

Novák Katalin kérdésre válaszolva azt is mondta: az otthonteremtési programról terveznek egy tájékoztató kampányt, mert céljuk, hogy minél többen éljenek a lehetőségekkel. A miniszter kiemelte: az otthonteremtési tervek most megvalósulhatnak. Céljuk, hogy minden gyermeket nevelő és gyermekvállalás előtt álló családnak segítséget nyújtsanak. Indoklása szerint ez azért fontos, hogy azok a fiatal párok is tudjanak otthont teremteni, akiknek nem rendelkeznek hozzá elegendő önerővel. Továbbá, hogy azok is előre tudjanak lépni, akiknek már megvan az otthonuk, hogy jobb körülményeket tudjanak teremteni gyermekeik számára. Novák Katalin kiemelte: a kormány az elmúlt öt évben több mint 600 ezer család otthonhoz jutását segítette. Öt év alatt több mint ezer milliárd forint támogatást adtak valamilyen formában a családoknak - jelentette ki.

