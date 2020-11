Értelmezhető választék és stabil lakásárak - Ugye ez lesz, ha megint visszaáll az 5 százalékos lakásáfa?

A következő két hónapban biztosan nem fog egész nap csörögni az új lakásokat értékesítők telefonja, a kormány ugyanis azzal, hogy bejelentette, hogy január 1-től ismét él 5 százalos lakásáfa, most nagyon sokakat kivárásra ösztönöz. De mi lesz januártól? Mennyi lakásépítés várható és vajon hogyan alakul ezután az új lakások ára?

Sok mindent jelentett be az elmúlt hónapban a kormány, többek között az új lakásokra vonatkozó kedvezményes 5 százalékos áfa január 1-jétől való visszavezetését is, illetve egy szűkebb rétegnek, a CSOK-kal vásárlóknak a fennmaradó 5% visszaigénylésének a lehetősége is felkerült a 2021. január 1. utáni lakáspiaci intézkedések listájára.

A legrövidebb távon, vagyis a következő két hónapban ez biztosan a legtöbb vásárlót kivárásra készteti, de a saját részre építtetőket is, akár generálkivitelezővel, akár egyéni megoldásokkal építkeznek. Főleg azokban a projektekben eshet vissza az érdeklődések száma, amelyek 27 százalékos lakásáfával épülnek, és esetleg a szerződéskötés során nem a nettó plusz mindenkori áfás árral egyeznek meg a vásárlóval, hanem a már 27 százalékkal terhelt bruttó árban. Így a következő két hónapban nagyon alacsony új lakásértékesítési számokra, illetve alacsonyabb számú elkezdett házépítésekre számítunk. A szerződéskötés lényegi pontjaira a későbbiekben még visszatérünk, előbb azonban lássuk, hogy januártól mi fog változni az új lakásoknál!

Mennyi lakás ömölhet a piacra januártól?

2020 április-június között 3922 megépült új lakóingatlant tart számon a KSH országszerte, beleértve mind a vállalkozók, mint a magánszemélyek által építetteket. Ebből a budapesti átadások száma csupán 473 új lakás, ami négy éves visszatekintésben rekord alacsonynak számít. 2020 utolsó hónapjaira a kivárás miatt, vélhetően még ennél is kisebb számokat fogunk látni.

Januártól viszont megindulhat a fejlesztők és az építtetők dömpingje is, ugyanis, aki 2022 december utolsó napjáig végleges építési engedéllyel, vagy egyszerű bejelentéssel rendelkezik, az élhet az 5%-os lakásáfa kedvezménnyel egészen 2026. december 31-ig, amennyiben nem nagyobb a háza, mint 300 négyzetméter, vagy nem nagyobb a társasházi lakása, mint 150 négyzetméter. De azok is jól járnak, akik már készülő projektben vásárolnak, hiszen 2022-ig ezek értékesítése esetén is 5%-kal kell számolni.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a fejlesztői hangulat és az eddig látott építések alapján ez akár több mint 100 ezer új lakóingatlant is jelenhet országszerte a követ 5-6 évben.

A rozsdatörvényt sem engedte el teljesen a kormány, ugyanakkor nincsenek újabb részletek róla, de várhatóan az lesz az egyik nagy különbség, hogy ezeken a területeken időkorlát nélkül, vagyis a 2022 utáni építési engedéllyel is lehet majd 5% mellett építkezni.

Átárazások voltak, vannak és lesznek is

A családi ház építéseknél is előfordul, hogy a kivitelező más árakat szab hasonló alapterületű és felszereltségű, de mégis más időpontban elkezdett építkezéseknél, hiszen reagál az adott piaci helyzetre. Az utóbbi években ez leginkább abban jelentkezett, hogy akár az építkezés közben az anyag és munkadíjak drágulása miatt a végösszeg jóval magasabb lett. A többlakásos lakóházakat megépítő fejlesztők szintén folyamatosan reagálnak az adott körülményekre, ami az értékesítés alatt álló lakások árában is meglátszik. A munkadíjak és anyagárak változása, a projekt előrehaladása, és így a vevő kockázatának csökkenése, illetve a lakásfaváltozás, de a kereslet alakulása miatt is új árcédula kerülhet ki egy-egy akár még el sem készült lakásra.

Az idei év elejéig Budapesten aligha láthattunk olyan lakást, aminek lejjebb ment volna az ára, 2020 közepére azonban már voltak olyan lakások, amelyeket több millió forinttal olcsóbban lehetett megvenni, mint például fél évvel korábban. 2020 harmadik negyedéve során a még szabad – vagyis körülbelül 7 ezer – budapesti új lakások körülbelül negyedét árazták át a fejlesztők, ami kevesebb, mint az előző negyedévben, amikor a 27 százalékos lakások többségénél az áfaváltozás megjelent az árakban a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai alapján.

Az 5 százalékos lakásáfás projekteknél a leggyakoribb változtatás a kismértékű (<2,5 millió forint) árcsökkentés volt, de majdnem ugyanennyi lakásnál nagymértékű (>5 millió forint) árcsökkenés volt, a 27 százalékos projekteknél a közepes mértékű (2,5-5M Ft) növekedés számított idén nyáron a tipikus árváltoztatási magatartásnak.

Jól látható tehát, hogy szétnyílik az olló a két különböző áfás lakások között, aki kisebb áfás projekten dolgozik, az többet tud engedni a végösszegből, vélhetően ugyanis a korábbi időszakban már úgy árazta be a lakását, hogy bőven túllőtt a bruttó árban az 5 százalékkal, míg a 27 százalékos projektekben, nem tudtak lefelé menni a fejlesztők és a projekt előrehaladása miatt árat emeltek.

Példaként lássuk, hogyan változott egy találomra kiválasztott pesti és egy budai 50-55 négyzetméteres új lakásnak az ára, amit már két éve hirdetnek eladásra és 5%-os lakásáfa vonatkozik rá!

Mindkét konkrét lakás háromszobás, erkélyes, első emeleti és 44-45 milliós árról indult az értékesítése még 2018 késő nyarán.

2019 tavaszán a pesti új lakás esetében már 10 százalékkal többet kellett volna az adott lakás után érdeklődő vásárlónak fizetni, míg a budai lakás elhúzódóbb, de meredekebb árnövekedés után 2020 elejére már 10 millió forinttal lett drágább. Ezt azóta is ugyanolyan áron, vagyis több mint 54 millió forintért hirdeti a fejlesztő.

A pesti oldali új lakás esetében viszont 2020 első negyedévében volt egy nagyobb lefelé mutató átárazás, amit a második negyedévben egy 5 millió forintos drágulás követett, mostanra pedig ismét 2 millió forinttal 48 millióra mérséklődött az ára.

Nyilván a két kiragadott példa nem fedi le az egész piacot, iránymutatásnak azonban jó lehet, hogy egy átlagos lakásnak az ára, ami éppen a boom közepén épült, hogyan változott a piac felívelő, illetve a kevésbé sikeres 2020-as évben. Bár sokan már lefelé is átárazták a még el nem adott lakásaikat, az is jellemző taktika volt a fejlesztőktől, hogy nem árcsökkentéssel, hanem valamilyen akcióval, vagy ajándék lakásfelszereléssel, esetleg tárolóval, gépkocsi beállóval tették vonzóbbá a kínálatukat.

A már megkötött szerződések és az 5 százalékos lakásáfa

A bemutatott két lakás példáján az is jól látszódik, hogy több milliót is spórolhat ugyanazon a lakáson az a vásárló, aki jó időpontban vásárol, mondhatni „szerencséje van”. Ugyanez igaz a lakásáfaváltozásoknál is, valószínűleg sokaknak fáj most a feje amiatt, hogy idén vettek 27 százalékos áfával lakást, főleg ha ezt nem olyan rég tette, miközben pár hónappal később már 5 százalékkal vehetné meg ugyanazt.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, azoknak még szerencséje lehet, akik fizetés előtt állnak és úgy kötöttek szerződést, hogy „a nettó ár plusz a mindenkori áfa” szerepel a szerződésükben és nem egy bruttó végösszeg. Ebben az esetben ugyanis a nettó áron felül az éppen aktuális áfát kell csak kifizetni, ha pedig a teljesítés január 1. után esik, akkor több tíz millió forintot is spórolhat a vevő. Ha viszont a bruttó összeg szerepel a szerződésben, akkor az 5 és 27 százalék közötti különbözet egy az egyben a fejlesztőnél marad.

Árváltozás: mert mindenkit az érdekel

Januártól tehát sok új projektre számít a piac, az árak változása kapcsán gondolhatnánk elsőre, hogy „ha több az új építésű lakás, nincs túlkereslet, így az árak is le tudnak menni” – azonban mégsem ennyire egyszerű a helyzet. A lakásfelújítási támogatással ugyanis ismét elindulhat az a bizonyos nehéz időszak az építőiparban, leginkább a szakmunkás hiány miatt, amit a hosszabbnál hosszabb időre vállalt munkák, a végeláthatatlan keresgélés, a szakikat egymástól elcsábító alvállalkozók és a horror vállalási idők, vagy munkaárak jellemeztek. A megugró munkaköltségek pedig a nagyobb projektek kivitelezési árait is felfelé nyomhatják. Ugyanakkor szintén ez a felújítási program az új lakások iránti kereslet egy részét elképzelhető, hogy a használtak felé irányítja, egy kisgyermekes család esetében lényegében 3 millió forintból, - ami a sor végén 6 millió lesz a támogatással kiegészítve -, már nagyobb felújítási munkák is elvégezhetők. Az új lakásoktól elszívott vásárlók, és így a kereslet csökkenése az árakra lefelé mutató nyomást helyezhet.

Látjuk tehát, hogy több, és az előbb említetteken kívül még más tényezők is ellentétesen és egyszerre fogják befolyásolni januártól a hazai új és használt lakóingatlan-piacot. A legpontosabb következményeit mindezeknek nyilván legkorábban csak 2021 közepén fogjuk látni, azt viszont már most tudjuk, hogy a jelenlegi 7000 még szabad budapesti új lakásszám és a 351 projekt jócskán megsokszorozódhat, és talán hosszú távon a kiszámíthatóság miatt most már nem lesznek olyan durva mozgások az új lakások áraiban a hitelen megugró kereslet, vagy éppen egy bejelentés, esetleg egy új szabályozás miatt. Hosszú távon tehát igenis valóságszerű, hogy elegendő kínálatból lehessen válogatni, mindezt úgy, hogy nem jojózik negyedévenként egy olyan termék ára, amit általában egy fél életre vásárol az ember.

