KSH: így változtak a lakásárak a járvány tavaszi hulláma alatt

Új, frissített adatokkal jött ki a KSH az országos lakásárakkal kapcsolatban. Bár még mindig nem érkezett be a 2020 II. negyedévére vonatkozó összes adásvétel adata, már pontosabb képest látunk a néhány héttel ezelőttihez képest. Íme a legfrissebb számok.

A használt lakások éves, tiszta árindexe 2019-ben 18 százalékkal emelkedett, alapvetően az év első két negyedévében lezajlott gyors drágulás hatására. A 2015. évi bázison számított index 2019-ben megközelítette a 171 százalékot. 2020 I–II. negyedévének ellentétes irányú lakáspiaci folyamatainak eredőjeként a használt lakások ára viszont már csak 1,7 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Az új lakások árszintje 2019-ben elérte a 2015. évi bázis 168 százalékát, az előző évhez viszonyítva 13 százalékos áremelkedés történt, amely kissé elmaradt a korábbi évekétől. A 2020. I–II. negyedévi tranzakciók árszintje az eddig beérkezett adatok szerint 2,9 százalékkal haladta meg a 2019. évit.

A fogyasztói árindex figyelembevételével számított reál lakásárindexek 2013-ig mindkét részpiacon csökkentek, majd 2019-ig lendületesen emelkedtek. Az eddig elérhető információk alapján 2020-ban megtorpant ez a folyamat: az új lakások reálára stagnált, a használtaké kissé csökkent.

A járvány tavaszi hatásai

A Covid–19-járvány tavaszi hulláma árcsökkenést okozott a használtlakás-piacon. A lakásárak emelkedése a használt és az új lakások piacán már 2019 folyamán lassult, majd az év végén kismértékben csökkent az árszint az előző negyedévhez képest. Ezt követően 2020 I. negyedévében újra emelkedtek az árak: mindkét részpiacon egyaránt 3,0 százalékos volt a drágulás 2019 IV. negyedévéhez képest.

2020 II. negyedévében azonban már eltérő irányú változások zajlottak: az új lakások ára tovább nőtt 1,8 százalékkal, a használtaké viszont 6,7 százalékkal csökkent.

A 2015. évi bázison számított használtlakás-árindex a 177 százalékot elérő, 2020. I. negyedévi csúcs után a II. negyedévben 166 százalékra esett vissza. Ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,2 százalékos csökkenést jelent.

A használt lakások áralakulásának megfigyelésében a II. negyedév adatai között egyelőre az április-májusi adatok dominálnak. Amennyiben a járvány első hullámának lakáspiaci visszaesése átmenetinek bizonyul, azaz csak a lezárások idejére korlátozódott, úgy a júniusi adatok tömeges beérkezése még érdemben módosíthatja a használtlakás-árak II. negyedévi indexét.

A néhány héttel ezelőtti számokhoz képest a használt lakások 6,7 százalékos árcsökkenése valamivel alacsonyabb, mint a korábbi 8 százalék feletti érték, amit az említett júniusi tranzakciók beérkezése akár tovább mérsékelhet. Ennek ellenére továbbra is ellentmondás van az MNB árindexéhez képest, ahol országosan még 2020 második negyedévében is 2 százalék feletti áremelkedés mérhető az első negyedévhez képest. Budapesten azonban már az MNB szerint is csökkentek az árak, ők a fővárosban az év első három hónapjához képest 5,6 százalékos, míg 2019 azonos időszakához képest 2,5 százalékos árcsökkenést mértek.

Az új lakások piacán a 2019. IV. negyedévi megtorpanás után folyamatosan emelkedett a bázisindex, 2020 II. negyedévében megközelítette a 174 százalékot. Ezzel az új lakások ára 5,2 százalékkal lett magasabb az előző év azonos időszakinál.

