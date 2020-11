Hogy lehetne felpörgetni a lakásépítések számát? - Véleményt mondtak a szakértők

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Cordia: jó irány az 5 százalékos lakásáfa, de hosszabb időszakra lenne szükség

„A csökkentett áfa újbóli bevezetése és az általános forgalmi adó visszaigényelhetősége új lendületet ad a lakásépítési szektornak, így áttételesen a nemzetgazdaság egésze szempontjából is kedvező hatású. A gazdaság, a lakáspiac, az építőipar és a lakásállomány szempontjából is óriási szükség van az 5 százalékos áfakulcsra, ám ezt véleményünk szerint nem ideiglenesen, hanem hosszú távon kellene alkalmazni” – kommentálta a KSH gyorstájékoztatójának számait Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

„A viszonylag rövid időszakra történő bevezetés miatt a kivitelezési kapacitások iránt újra felerősödő verseny a kivitelezési költségek, ezáltal a lakásárak további emelkedését eredményezheti. Ezzel szemben az alacsonyabb adóteher hosszú távú alkalmazása nem járna a költségvetés egyenlegének romlásával, hiszen amikor 2016-ban bevezették az 5 százalékos áfát, a lakásfejlesztések volumenének jelentős növekedéséből és ennek közvetett hatásaiból származó adóbevételi többlet ellensúlyozta az áfakulcs csökkentéséből származó kiesést” – tette hozzá a szakember.

Ingatlan.com: felpörögtek a lakásátadások vidéken

Az év első kilenc hónapjában közel 13 ezer lakás megépült, ami 25 százalékos növekedésnek felel meg éves összehasonlításban. “Az emelkedésben több tényező is szerepet kapott. Egyrészt, hogy sok, a korábbi években megindított lakásépítés csak az idén fejeződött be. Másrészt az is hozzájárult a növekedéshez, hogy az idén átadott lakóingatlanokra még nem vonatkoznak a 2021-től érvényes szigorúbb energetikai követelmények, ezért is igyekezett számos építtető befejezni az építkezést, ugyanis a szigorúbb előírások költségesebbé teszik a beruházást. Igaz, az új energetikai követelmények miatt a jövő évtől környezetbarátabb, alacsonyabb kibocsátású lakások épülhetnek” - értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “A friss adatokból az is látszik, hogy a vidéki lakásátadásoknak köszönhető a növekedés”.

Az országon belül különbségeket jól mutatja, hogy Budapesten 4,1 százalékkal 2420-ra csökkent az átadott lakások száma, ezzel szemben a megyei jogú városokban, a kisebb vidéki városokban és a községekben 19-48 százalékos növekedés következett be. A szakértő szerint 2020-ban akár 22 ezer új lakás is elkészülhet.

A lakásépítési kedv ugyanakkor jelentősen csökkent. Az első háromnegyed évben alig több mint 17 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki a hatóságok, ami közel 40 százalékos visszaesést jelent éves szinten. Ez 2016 óta a leggyengébb kilenchavi eredmény, az utóbbi években ugyanis rendre bőven 20 ezer felett volt a lakásépítési engedélyek száma. A lakásépítési kedv 2021-ben biztos, hogy elmozdul a mélypontról, mivel jövőre ismét a kedvezményes 5 százalékos áfakulccsal lehet értékesíteni az új lakásokat. Mivel az intézkedés lehetővé teszi, hogy a 2022-ben építési engedélyt kapott ingatlanokat még 2026-ban is 5 százalékos áfával lehessen értékesíteni, így akár 100 ezer lakás is megépülhet ebben a következő 6 évben.

Társaság a Lakásépítésért Egyesület: ilyen intézkedésekre lenne szükség

A bejelentett otthonteremtési támogatások valós esélyt nyújtanak a lakásépítések felfutására. Az idén elinduló rozsdaövezeti program, valamint a bejelentett kormányzati otthonteremtési intézkedések – 5 százalékos áfa az új lakásokra, a CSOK-ot igénylő családoknak áfa- és illetékmentesség, emelt támogatás többgenerációs otthonokra, valamint a lakásfelújítási támogatás – új lendületet adhatnak a lakáspiacnak, a lakásépítéseknek. Ezt tovább erősítené az MNB által javasolt 0 százalékos lakásépítési, lakásvásárlási hitel.

A 2013. évi évszázados mélypontot (7293 db lakáshasználatbavételi-engedély) követően 2019 évig emelkedő trendet mutattak az építések, ebben a kormányzati intézkedéseknek (5 százalékos áfakulcs, áfavisszatérítés, csok, jelzáloghitel-elengedés, babaváró hitel) alapvető szerepük volt. A kedvezményes áfakulcs 2019. év végi kivezetése előrevetítette a visszaesést, amire a járványhelyzet is ráerősített.

Magyarországon a régiós országokhoz (Ausztria, Lengyelország, Németország, Szlovákia) képest jelentősen alacsonyabb a lakásépítési volumen mind a lakásállományhoz képest, mind népességarányosan. Ezért is fontos, hogy a kormány aktív intézkedésekkel őrizze meg legalább a 2019-es lakásépítési szintet, amiben a közelmúltban bejelentett otthonteremtési intézkedéseknek kulcsszerepük van.

Lényeges lenne, hogy a lakásépítési és a lakásfelújítási piacon hosszú távú kiszámíthatóság és lakásépítési, felújítási célszámok legyenek. Ez hozzájárulna az ipari kapacitások megfelelő kihasználásához, a hazai gyártási kapacitások megtartásához, fejlesztéséhez; a stabil munkahelyekhez; a szakképzési igények tervezhetőségéhez; a minőségi építésekhez.

A ciklikusság csökkenthető lenne a piaci bérlakásépítések beindulásával, amihez elérhetők az MNB kedvezményes NHP forrásai. A bérleti díjak megfizethetőségéhez szükséges lenne további ösztönzők, – pl. cafetéria lakbértámogatás – bevezetésére is.

Egy piaci, vagy közhasznú bérlakásépítési intézményrendszer kialakítása további közvetlen beavatkozási eszköz lehetne a kormányzat kezében. A közhasznú lakásépítés program esetében az állam lenne a lakás tulajdonosa, a bérlőknek pedig gyermekszám függvényében vételi joga lenne az általuk bérelt lakásra.

A felújítások, korszerűsítések ösztönzése ugyancsak konjunktúrakiegyenlítő eszköz lehet. Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan legyenek elérhető kamatmentes hitelek energetikai korszerűsítésekre. Lényegesnek tartjuk, hogy egyes esetekben a felújítás helyett a helyettesítő új építés a gazdaságilag és műszakilag is indokolt megoldás, a támogatási rendszer ezt megfelelően vegye figyelembe.

A kiszámíthatóságot erősítené, ha megszületne egy legalább 15 évre szóló lakásprogram. Ennek tartalmaznia kellene az alapvető elveket, a lakásépítési, lakásfelújítási, bérlakásépítési célszámokat; a legfontosabb támogatási eszközöket és azok hozzávetőleges éves keretösszegét.

Szükséges lenne évi 25 ezer lakásépítésben meghatározni a „lakásépítési minimumot”, amely alá a kormány a jövőben nem engedné az építési számokat.

