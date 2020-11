Felpezsdítik a lakáspiacot az új gigalakóparkok - Szavazz 2020 legjobbjára!

A héten ez a harmadik szavazós cikkünk, melyben a legkülönlegesebb 100 lakásosnál nagyobb budapesti lakóprojektről kérjük ki az Olvasóink véleményét. Jövő héten rendezzük meg az év legjelentősebb hazai ingatlanpiaci eseményét, a Property Investment Forum konferenciát, ahol idén sem maradhat el az év legkülönlegesebb projektjeinek, a legnagyobb tranzakcióinak, vagy a legtehetségesebb személyének a díjazása. Az összessen 12+1 kategóriáról már korábban beszámoltunk , ezek között van 4 olyan, amelyről nemcsak a szakmai zsűri dönt, hanem az Olvasóink szavazatára is számítunk. A héten 4 cikkben lehet szavazni az " Év Irodafejlesztésére " az " Év Lakóprojektjére (100 lakás alatt) " az "Év Lakóprojektjére (100 lakás felett)" és az "Év Hotelprojektjére". Legyél részese te is a döntésnek és szavazz! A közönség által legtöbb szavazatot kapott projekt, így plusz egy "igennel" kerül a 8 tagú szakmai zsűri elé. Téged melyik 100 lakásosnál nagyobb, idén átadott gigalakópark nyert meg? Íme a kategória négy esélyese.

A héten 4 cikkben lehet szavazni az egyes kategóriákra, harmadikként az "Év Lakóprojektjére (100 lakás felett)" tudnak szavazni Olvasóink, de még az "Év Irodafejlesztésére" és a 100 lakásosnál kisebb "Év Lakóprojektjére" is leadhatják a voksukat:

Az idei évben átadott 100 lakásosnál nagyobb lakóprojektek "shortlistesei":

BudaPart II– Fejlesztő: Property Market – lakások száma: 375 Kassák Residence – Fejlesztő: Wing – lakások száma: 232 Metrodom Panorama B, C és D – Fejlesztő: Metrodom – lakások száma: 457 Thermal Zuglo 3 – Fejlesztő: Cordia – lakások száma: 202

Néhány részlet a négy esélyes gigalakóparkról

1. BudaPart II– Fejlesztő: Property Market – lakások száma: 375

Összesen 15 lakóépület, 13 irodaház, egy hotel, valamint 15 ezer négyzetméternyi kereskedelmi terület jön létre a Property Market fejlesztésében megvalósuló teljes BudaPart projekt keretében. Az így megépülő összesen 2500-3000 lakásból eddig 750-et értékesítettek, és a lakóépületeket tekintve már a második ütem is befejeződött, ami 600 lakás átadásával járt együtt. Idén júliusban a BudaPart Otthonok "D" és "B" lakóépületek készültek el, ezek összesen 375 prémium és standard minőségű lakást foglalnak magukba. Az otthonok smart home rendszerrel és energiatakarékos megoldásokkal vannak felszerelve. A "D" lakóingatlan közvetlenül a Lágymányosi-öböl mellett helyezkedik el, míg a "B" épületcsoport az előbbi mögött kapott helyet. A beruházás részeként a lakások közvetlen szomszédságában bevásárló utcák, boltok, éttermek és bárok, óvoda, sportpályák, fitness központ, további rekreációs lehetőségek, strand, valamint játszóterek is épülnek.

BudaPart Otthonok "B", forrás: BudaPart

BudaPart Otthonok "D", forrás: BudaPart

2. Kassák Residence – Fejlesztő: Wing – lakások száma: 232

A Kassák Residence Budapest első közösségi szolgáltatásokat kínáló lakóparkját a Wing fejleszti a XIII. kerületben. Az első ütem alatt elkészült összesen 231 lakás több mint 90 százaléka már a tavalyi szerkezetkész állapotkor elkelt, a lakások mindegyike okos otthon funkcióval rendelkezik. A hat-, és nyolcemeletes lakóépületekben mind 30 négyzetméteres stúdiólakások, mind 130 négyzetméteres tetőteraszos, panorámás apartmanok megtalálhatók. A fejlesztés egy lényeges eleme a közösségi szolgáltatások elérhetősége, így például a társasház lakóinak rendelkezésre áll car-sharing, vagy takarítási szolgáltatás, illetve a házhoz szállított csomagok egyszerűbb átvétele miatt egy csomagküldési, és -felvételi pontot is telepítettek, de a közös szerszámos raktárat is szabadon használhatják a lakók. A befektető tulajdonosok kérhetnek property management szolgáltatást is a lakásokhoz, ami segít nekik a berendezésben, a bérbeadásban, a karbantartásban, felújításban, vagy akár az újraértékesítésben.

Kassák Residence, forrás: Wing

3. Metrodom Panoráma B, C és D – Fejlesztő: Metrodom – lakások száma: 457

Újpest központjában idén készült el teljesen az összesen 632 lakásos Metrodom Panoráma lakópark, a négy különálló épület közül három, a B, C, és D elnevezésűeket idén fejezte be a fejlesztő, ezzel 457 új lakást átadva. Az itt felépült otthonok, üzletek és irodák négy, különböző magasságú szárnyakból álló épülettömbben helyezkednek el, melyek legmagasabb tornyai 17 emeletesek. Ezekre 170 fát és 3 ezer méternyi cserjét, összesen nagyjából 10 ezer növényt telepítettek. A B és C épületekben 125, míg a D-ben 208 lakás található, az alacsonyabb épületszárnyakban a 6. emeletig garzonok és másfél szobás lakások kaptak helyet, a 7. emeleten pedig tipikusan nagyobb teraszos lakóingatlanok vannak. A tornyokban a 8. emelettől szintenként csak három lakás található, a 15-17. emeleteket a panorámás legnagyobb apartmanok foglalják el. Minden lakás kialakítása energiahatékony, illetve okosotthon-rendszerrel vannak felszerelve.

Metrodom Panoráma, forrás: Metrodom

4. Thermal Zuglo 3 – Fejlesztő: Cordia – lakások száma: 202

Thermal Zugló néven több ütemből álló lakóparkot épített és jelenleg is épít a XIV. kerületben a Cordia. A beruházás az Egressy út-Miskolci utca-Mogyoródi út- Fischer István utca által határolt területen valósult meg, és jelenleg a 3. ütem lakásainak átadásánál és a 4. ütem 110 lakásának megkezdésénél tart. Idén fejeződött be a Thermal Zugló 3, mintegy 202 zöldövezeti lakásának az építése. A projekt egyik érdekessége, hogy minden lakás fürdőszobájába bevezették a lakópark területén lévő termálkútból származó – a Széchenyi Fürdőjével hasonló összetételű és minőségű – termálvizet.

Thermal Zuglo 3, forrás: Cordia

Címlapkép forrása: Getty Images