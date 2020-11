Budapest legújabb szállodái, amiért megőrülnek majd a járvány után a turisták - Szavazz 2020 legjobbjára!

A héten ez a negyedik és egyben utolsó szavazós cikkünk, melyben a legkülönlegesebb budapesti hotelprojektről kérjük ki az Olvasóink véleményét. Jövő héten rendezzük meg az év legjelentősebb hazai ingatlanpiaci eseményét, a Property Investment Forum konferenciát, ahol idén sem maradhat el az év legkülönlegesebb projektjeinek, a legnagyobb tranzakcióinak, vagy a legtehetségesebb személyének a díjazása. Az összessen 12+1 kategóriáról már korábban beszámoltunk , ezek között van 4 olyan, amelyről nemcsak a szakmai zsűri dönt, hanem az Olvasóink szavazatára is számítunk. A héten 4 cikkben lehet szavazni az " Év Irodafejlesztésére " az " Év Lakóprojektjére (100 lakás alatt) " az " Év Lakóprojektjére (100 lakás felett) " és az "Év Hotelprojektjére". Legyél részese te is a döntésnek és szavazz! A közönség által legtöbb szavazatot kapott projekt, így plusz egy "igennel" kerül a 8 tagú szakmai zsűri elé. Szerinted melyik a legjobb idén elkészült hotel? Íme a kategória három esélyese.

A héten 4 cikkben lehet szavazni az egyes kategóriákra, negyedikként az "Év Hotelprojektjére" tudnak szavazni Olvasóink, de még az "Év Irodafejlesztésére" és a 100 lakásosnál kisebb, illetvev nagyobb "Év Lakóprojektjére" is leadhatják a voksukat:

Property Investment Forum 2020 November 19-én az online formában megtartott Property Investment Forumon kiderülnek a 2020-as Property Awards nyertesei.

Az idei évben átadott hotelprojektek "shortlistesei":

Ha ennyiből nem tudsz dönteni, részletesebb leírásokat lejjebb olvashatsz.

Melyik szálloda legyen az "Év Hotelprojektje" kategória győztese?

Részletek a három esélyes hotelfejlesztésről

Aurea Ana Palace Hotel (Hotel Akadémia) – Fejlesztő/Beruházó: Eurostars Hotels – Szobaszám: 107 – Kategória: 5 csillag

Az Országház közvetlen közelében, az Akadémia utcában épült fel az ötcsillagos Aurea Ana Palace Hotel. Az Eurostars Hotels nemzetközi szállodalánc megbízásából szintén a Market Építő végezte a felújítással kapcsolatos kivitelezési munkákat az eredetileg 1847-ben épített épületben. A szálloda teljes területe mintegy 10 ezer négyzetméter, melyből 4 emeleten kaptak helyet a szobák és lakosztályok, ezekből összesen 107 van az épületben. Az alsóbb szintekre az étterem, az edzőterem és a wellness részleg került.

Aurea Ana Palace Hotel, forrás: Aurea Ana Palace Hotel

Hard Rock Hotel – Fejlesztő/Beruházó: RedWood Holding– Szobaszám: 133 – Kategória: 5 csillag

A budapesti Hard Rock Hotel a VI. kerületben az Ó utca és a Nagymező utca sarkán, az egykori Instant szórakozóhely területén kapott helyet az eredeti épület lebontásával, de a Nagymező utcai homlokzat meghagyásával. A Lifestyle kategóriában idén elkészült hotel a floridai székhelyű Hard Rock International márkanév alatt, a berendezésben, a tematikában, a kínált szolgáltatásokban is a zenéhez kapcsolódik. A belső terekben például pop-rock emléktárgyakat használnak a díszítéshez, a szállóvendégek pedig gitárt rendelhetnek a szobájukba, vagy akár egyéni lejátszási listát hozhatnak létre a tartózkodás alatt hallgatott zenéikből. Összesen 133 darab, átlagosan 25 négyzetméteres szobát alakítottak ki a szállodában. Bár a hotel csak 2021-ben fog megnyitni, a hozzá tartozó nemzetközi konyhás étterem és bár, illetve Lobby Bár és kávézó, a konferenciaközpont, a tetőtéri “Rooftop” multifunkcionális rendezvényhelyszín már idéntől fogadott vendégeket.

Hard Rock Hotel, forrás: Hard Rock Hotel

Hotel Vision – Fejlesztő/Beruházó: Migdal Magyarország – Szobaszám: 91 – Kategória: 4 csillag

A Continental Group ötödik tagjaként 2020 nyarán fejezték be a Hotel Vision építését a Belgrád rakparton. A négycsillagos szálloda az egykori kisgazda székház épületében kapott helyet, annak teljes átalakításával és kibővítésével, aminek a munkálatait a Market Építő Zrt. végezte. A cégcsoport ötödik budapesti szállodájában a 82 szoba és 9 lakosztály mellett egy 200 fős rendezvénytermet, mélygarázst, finn és infraszaunát, konditeremet, Lounge Bar-t és spanyol fogásokat kínáló Tapas Fino étteremet is kialakítottak. A szobáknál és a lakosztályoknál is 3-3 kategóriában foglalhatnak a vendégek, a Superior franciaerkélyes szobák 20, az utcai kilátású Deluxe szobák már közel 30, és a szintén utcai kilátású Executive szobák 40 négyzetméter alapterületűek. A lakosztályok az Ambassador és a Governor kategóriákban 70-80 négyzetméteresek és Dunára néző kilátásuk van, csakúgy, mint a legfelső kategóriában a 130 négyzetméteres Presidential lakosztálynak.

Hotel Vision, forrás: Hotel Vision