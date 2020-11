Paradicsom-birodalomból átlépve az ingatlanos világba: "Felfoghatatlan anomáliákat láttam a kivitelezéseken"

Márkus Zsolt nevét a legtöbben a Veresegyházon, üvegházakban, egész évben termelt paradicsomok miatt ismerik, de a paradicsom-birodalom építésével párhuzamos más iparágakban is megvetette a lábát. Cégei, melyeket hamarosan egy 7 milliárd forintos árbevételű holdingtársaság fog össze, többek között háztartási- és vegyipari termékeket – például kézfertőtlenítőt – is gyártanak, az idén pedig két beruházással az ingatlanpiacra is belépett. Vállalkozási helyzetéről és terveiről, az ingatlanpiacon tapasztalt anomáliákról, valamint a koronavírus-válság hatásairól beszélt nekünk.

A legtöbben a Veresi Paradicsom alapítójaként ismernek, de a paradicsomtermesztésen kívül számos más iparágban is jelen vagy. Honnan jött a többi vállalkozásod ötlete és ezek pontosan mivel foglalkoznak?

A paradicsomtermesztésbe részben azért vágtam bele, mert amikor 2014-ben otthagytam a multik világát, majd egy évig nem dolgozhattam a korábbi iparágamban a versenytilalmi megállapodásnak megfelelően, ezért egy teljesen új területet kellett választani. Ez 2015-ben lejárt, így több volt kollégámmal közösen létrehoztuk a Dymex Supply Kft.-t, amely egy Magyarországon korábban ismeretlen iparágat képvisel. Globális iparvállalatok részére végzünk supply chain integrátori tevékenységet, amely annyit tesz, hogy az ellátási láncukat optimalizáljuk, disztribútorként a nem stratégiai fontosságú anyagok teljes körű kezelése a feladatunk a kvalifikációtól, stratégiai beszerzésen át egészen a gyárakban történő kiszolgálási modellig. Ez egy magas technológiai és hozzáadott mérnöki tudást igénylő, bonyolult folyamat, amely gyártásoptimalizáló tevékenységgel és akár egzotikus gyártási lokációkkal nehezíti a programok megvalósítását. Ahogy említettem, ez egy Magyarországon korábban nem létező iparág, így jelemleg csak egy hazai vevőnk van, azon kívül egyelőre kizárólag külföldi ügyfeleknek dolgozunk – a legújabb projektünk például Indiában valósul meg.

A startup vállalkozások mellett van egy akvizíció is, a háztartási- és vegyipari termékek, valamint kozmetikumok gyártásával és fejlesztésével foglalkozó PowerPak Kft. a tavalyi év óta része a portfóliónak. Ez egy komoly műszaki háttérrel és gyártási képességgel rendelkező vállalat, amely szervezetfejlesztésre és digitalizálásra szorult – a megvásárláskor még minden papír alapon működött. Jelenleg is folyik a cég transzformálása, illetve saját termékek fejlesztése a Dymex Supply-on keresztül. Sikerült már megjelennünk saját termékekkel, egyelőre azonban erősen exportorientált a cég, Magyarországon csak néhány dolgot, például kézfertőtlenítőket értékesítünk. Célunk a saját márkás belföldi eladások növelése, és arról álmodozunk, hogy egy páneurópai márkát tudjunk felépíteni egy nehéz piacon, amit globálisan néhány nagy szereplő ural.

Kezdetben a Veresi Paradicsom Kft. is szinte kizárólag exportra termelt, de mára közel 100%-ban belföldön értékesítjük az árut, ami jelentős importkiváltással járt a téli termesztés miatt. Télen csak magasabb költséggel lehet itthon paradicsomot termelni, mint amilyen áron Spanyolországból importálni lehet, de a több évnyi sikeres márkaépítésnek köszönhetően már a hazai vevők – bolti vásárlók és Michelin-csillagos éttermek egyaránt – is hajlandóak megfizetni a minőséget.

Márkus Zsolt a multinacionális vállalatok világát hagyta ott saját vállalkozás indításáért. Több nagy nemzetközi cégnél dolgozott vezető pozícióban, majd miután 2014-ben rájött, hogy már csak külföldön tudna előrelépni a munkájában, otthagyta korábbi iparágát és paradicsomtermesztésbe fogott. A 365 napos termelést megvalósító, környezetbarát és innovatív módon termelő Veresi Paradicsom Kft. 2014-ben 5,8 milliós veszteséggel indított, 2019-ben azonban az árbevétel már elérte az 1,3 milliárd forintot, az EBITDA-ja meghaladta a 300 millió forintot.



2015 és 2019 között két új iparágba is belépett egy saját cég alapításával, illetve egy másik megvásárlásával, 2020-ban pedig elhatározta, hogy az ingatlanpiacon is megveti a lábát. Vállalkozásainak összesített árbevétele 2019-ben elérte a 6,8 milliárd forintot, az adózás utáni eredmény pedig az 1,5 milliárd forintot. A tavalyi év sikereit kihasználva a cégei összesített saját tőkéjét a 2019-es 2,3 milliárd forintról idénre 3,5 milliárd forintra növelte. A jelenlegi várakozások szerint a 2020-as konszolidált árbevétel meghaladja a 7 milliárd forintot, az adózott eredmény pedig az 1,55 milliárd forintot.



Kiemelten fontosnak tartja az értékteremtést, kizárólag társadalmi hasznosságot is célzó projektekbe vág bele. Egyik kiemelt célja egy olyan vállalati környezet kialakítása, amely visszacsábítja a külföldön dolgozó magyarokat. Cégeiben minden pozícióhoz tartozik egy fejlődési terv, amely - meglátása szerint - elengedhetetlen a vállalat fejlődéséhez a menedzsment és a középvezetői réteg kiépítéséhez és a KKV státuszból történő kitöréshez.

Az idén egy új piacra, az ingatlanszektorba is beléptél. Ezt mi motiválta?

Más vállalkozásaim egyes beruházásain keresztül már ízelítőt kaptam abból, hogy hogyan működik a szektor, de szerettem volna jobban megérteni az ingatlanpiac működését, ezért léptünk be két projekttel, összesen 1 milliárd forint eszközértékkel. A Gyermekklinika Invest Kft. egy ingatlanbérbeadási és ingatlanhasznosítási projektet valósít meg egy magánegészségügyi ellátó részére. Az E-Metrics Kft. pedig egy társasház-fejlesztési projekt, melyet egy budai kerületben valósítunk meg.

Milyenek az eddigi tapasztalataid az ingatlanpiacon?

Szomorúnak tartom, hogy itthon sokszor drágább lakásokat építeni, mint például Németországban. Ez a tény mindenképp arra utal, hogy nem elég hatékonyan működik rendszer. Azt tűztük ki célul, hogy megértsük, miért kerül 800-900 ezer forintba egy négyzetméternyi új lakás megvásárlása mondjuk a XI. kerületben és hogy hogyan javítható és tehető hatékonyabbá a teljes beruházási folyamat. Épp ezért mindent úgy csináltunk, ahogy az ma a piacon elérhető, hogy megértsük a jelenlegi folyamatképességet.

Az ipari szektorból érkezve felfoghatatlan anomáliákkal találkoztam: „piaci változásra” hivatkozva szerződéseket felrúgni próbáló kivitelezők, az építkezés közepén lelépő munkások, a beruházás közepén változó alapanyagárak – ráadásul olyan drágulások, amiket az európai alapanyagpiaci folyamatok nem indokolnak.

Összehasonlítva az ipari „hat szigmás folyamatképesség” elvárással és magas fokú automatizációval, ez mindenképp tanulságos.

Megbántad, hogy beléptél ebbe a szektorba?

Épp ellenkezőleg, örülök, hogy belevágtunk ezekbe a pilóta-projektekbe. A tapasztalatok megerősítették bennem, hogy az ingatlanpiacon sok lehetőség van, ami azt jelenti, hogy a megfelelő hozzáállással és újító szándékkal lehet értéket teremteni. Magas technológiai érzékenység jellemző a cégcsoportunk minden tagjára, ami segít abban, hogy minden területet – így a hagyományos iparágakat is, mint amilyen az ingatlanpiac – úgy vizsgáljunk meg, mintha nulláról építkeznénk. Több további ingatlanpiaci projekt elindítását is tervezzük, ezekről azonban addig nem szeretnék többet elárulni, amíg a folyamatban lévő két beruházás nem zárul le.

Mik a jövőbeli terveid a többi cégeddel?

Egy ideje már tervben van egy cégben konszolidálni a különböző tevékenységeket. A Jemefy Technologies névre hallgató holdingtársaság már megalakult, jelenleg is folyik a funkcionális a cégstruktúra kialakítás és a szervezet felépítése, mely az idei év végére vagy legkésőbb a jövő év elejére le is zárul. Erre elsősorban a működési hatékonyság növelése miatt van szükség, másodsorban pedig könnyítés lesz az employer branding és üzleti kommunikáció terén is. Ennyi különböző tevékenységgel mostanra nehézkessé vált már a bemutatkozás is – ami előny a diverzifikációt tekintve, az nehézség a kommunikációban.

A következő két-három évben 15-20 milliárd forint összértékű beruházásokat tervezünk, részben új üzletágakban is. A már említett ingatlanpiaci tervek mellett a meglévő cégek közül a PowerPak és a Veresi Paradicsom esetében is komoly fejlesztéseket tervezünk. Multis cégvezetőként éltem át a 2008-as válságot, a tanulság már akkor is az volt, hogy aki gyorsabb és versenyképesebb ebben a kiélezett helyzetben, az tud nagyot nyerni a válság alatt. Sajnos a magyarországi bankrendszer nem osztja a véleményemet, folyamatosan azt tapasztalom, hogy Magyarországon nincs banki projektfinanszírozás, csak mérlegalapú finanszírozás érhető el. Az olcsóbb banki pénz nem akar kockázatot vállalni, főleg nem újdonságra, csak utólag, néhány év „track record” után akarják a projekteket refinanszírozni, ami sokszor megakasztja a növekedési terveket. Az én világomban, a befektetési tanács elé vittünk egy projektet és tisztességesen előkészítettük (kockázati elemzés, üzletfejlesztési terv, kivitelezési terv, költség-haszon elemzés stb.), akkor nem volt kérdés a zöld út. Óriási különbség van a jelenlegi 1,5-2,2% os forrás költség vagy egy kockázati tőke 10-15% hozamelvárása között. Viccesen szoktam mondani a bankos kollégáknak, hogy a negyedik projektemre mondanak nemet, utána pedig az indítását követő két év múlva egymásnak adják a kilincset, hogy velük refinanszírozzam a már futó projekteket. Az tény, hogy soha nem a szokványos üzleti tervekkel és megközelítéssel megyünk, mindig újdonsággal, de várom már a pillanatot, amikor hisznek majd nekünk.

2020-ban nem zárulhat le beszélgetés anélkül, hogy szóba kerüljön a koronavírus. Milyen hatással volt a cégeid működésére a járvány okozta gazdasági visszaesés?

Már számítottunk a válságra egy ideje, de természetesen nem ilyen formában. A fertőtlenítő-értékesítés érthető módon jól teljesít, de ez nem egy automatikus sikersztori volt. Minden piaci szereplő extra profitot akart elérni az első hullám idején, így az elején nem voltak elérhetők az alapanyagok, az import-költségek pedig sokáig exponenciálisan növekedtek. A háztartási higiénia üzletágról általánosságban elmondható, hogy rendben van, 2020-ban sikerült a piaci részesedést növelni. A Dymex Supply lényegében leállt a nemzetközi logisztikával együtt, ez az üzletágunk került a legnagyobb bajba. A hosszú rendelési ciklusidők miatt az idei évben szerencsére nem érződik a negatív hatás pénzügyileg, jövőre pedig remélhetőleg új projektekkel sikerül majd kompenzálni a koronavírus okozta visszaesést. A paradicsom-fogyasztásban sem tapasztaltunk jelentős visszaesést, csak egy kis megtorpanást szeptemberben, éves szinten növekedésre számítunk. Ami még kihívás volt számunkra, az az euró-árfolyam alakulása, amely a Veresinél negatív hatással, a másik két cégben pozitív hatással jelent meg. Az elmúlt évek tudatos portfólió-diverzifikációjának nagy előnye, hogy a cégcsoporton belül tudtuk mozgatni az erőforrásokat és folytatni a dinamikus növekedésünket - piaci részesedés növelésében bizonyosan.