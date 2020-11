Kiéleződik a verseny a hazai irodapiacon, hamarosan kihullanak a csontvázak

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Egy ilyen helyzet, mint a mostani, újratervezést igényel. Van egy bizonytalanság, keressük a lehetőséget, hogy hol segítsünk a bérlőknek, ami hosszú távon meghálája magát.

Nem gondolom, hogy lefelé indult a piac, a mi számaink nem ezt mutatják.

A KKV szektor nagy része továbbra is előre néz és keresi a lehetőségeket. Hogy mennyire kell a bérlőkkel kompromisszumot kötni az a bérlőtől függ, van, aki most teljes home officban van, de még nem akarja feladni az irodát. Nagy kérdés, hogy a vakcina mikor érkezhet meg, és mikor indul el a turizmust is érintő gazdasági visszazárkózás. Az építőipar lassulása például pozitívan hat a költségeinkre, mindennek két oldala van. Túl nagy változásra azonban nem számítok, a mostani helyzet egyelőre úgy tűnik, hogy csak egy buktató az életünkben, de a pandémia az ingatlanpiac fundamentumait nem változtatja meg, változás helyett inkább igazodásra lesz szükség – mondta el Kovács András, Sales Director, Indotek Group.

A lockdown alatt nem meglepő, hogy nagyon kevés volt a tranzakció, a fő probléma a bizonytalanság, nem tudják a cégvezetők, hogy mire készüljenek. A bérbeadói oldal ezeket a bizonytalanságokat a fejlesztői és bérlői igények figyelembevételével jól kezeli. Az üresedési ráta 10-12 százaléknál tekinthető egészségesnek, így van még tér a piac flexibilitásának növelésére.

A jövőben el fognak válni a jó termékek és a rossz termékek, akárcsak a jó bérbeadók és a rossz bérbeadók.

Egy belvárosi telken például nem csökkenhet a bérleti díj, így az egyetlen út a színvonal emelkedése lesz. A rosszabb adottságú házaknál viszont - amiket az eddigi konjunktúra elvitt a hátán - most ki fognak esni a csontvázak. Míg korábban azt nem tudták a bérlők, hogy 7 év múlva mi fog történni, most azt sem tudják, hogy 1 év múlva mi lesz. Ha ez kiderül, akkor abból már lehet hosszabb távra is következtetni – hangsúlyozta Salamon Adorján MRICS, vezérigazgató, ESTON International.

Most is vannak befektetői érdeklődések. Tény, hogy nagy cégeknél teret nyert a home office, de

vannak tevékenységek, elsősorban a technológiai kutatás és K+F területén, amiket nem lehet home office-ból végezni.

A fentiek mellett a kisebb irodáknál is látjuk, hogy van piac. A korábbi válság tapasztalatai miatt most nem olyan rossz a helyzet, akkor jelentsen több fejlesztés indult, a mostani fejlesztési volumen felszívható. Úgy tűnik, hogy a pandémia egy év alatt le fog zajlani, miközben egy fejlesztési terv legalább 3 évre szól, így ezt remélhetőleg át fogja hidalni a piac. A WING eddig is BTS és előbérletre fejlesztett, így alacsonyabb a kockázat. Egyetértek azzal, hogy a jobb és a rosszabb minőségű irodák elválnak egymástól, ami a most épülő irodaházaknak kedvez. A piacon sokféle rugalmasságról beszélhetünk. A bérleti területeben viszonylag egyszerű a kompromisszum, a bérleti időszakban már nehezebb: a fejlesztői oldalon ezen nehéz engedni, mert 5 évnél rövidebb szerződésre nincs megfelelő finanszírozás. Itt a finanszírozói oldal rugalmasságára is szükség lenne, arra, hogy ők is higgyenek a piacban. A cégen belül a tanulási folyamathoz, de a támogató, inspiráló környezethez is kell az iroda, akárcsak a cég imidzsének erősítéséhez – hívta fel a figyelmet Schőmer Norbert MRICS, irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettes, Wing Zrt.

Mivel mindenki kivárásra játszik kevesebb a tranzakció, a megüresedett területeket jóval kisebb merítésből kell most feltölteni, ami a verseny kiéleződéséhez vezet.

Fontos viszont, hogy kinek mi a tevékenysége és mekkora cégekről beszélünk. A legkisebb cégek a legkitettebbek a mostani helyzetben, illetve a székházak, ahol most egyáltalán nem lehet a jövőt tervezni. A bérleti díjakban elindultunk egy stagnálás vagy enyhe korrekció felé, de ez a kevés tranzakció miatt még nem jelentkezik a headliningban. Az albérleti, másodlagos piacot képző lehetőségek most jóval nagyobb volumenben állnak rendelkezésre. Vannak olyan több tízezer négyzetméteres területek, amelyek előbérletként hasznosultak, de most visszakerülnek a piacra. Valamiféle veszteség minimalizálásra biztosan szükség van. Valóban nagyon rövid időre látunk csak előre, ami a tervezhetőség és az elköteleződés kapcsán is rányomhatja bélyegét a tranzakciókra a közeljövőben. Összességében arra számítok, hogy általában a home office növekedni fog, az irodaterület iránti igény viszont még egy nyitott kérdés – mondta el Simonyi Balázs MRICS, Leasing Director, CPI Hungary.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos