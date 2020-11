Itt az ingyen parkolás! - Ez most tényleg olyan, mintha bárkit be kéne fogadnunk aludni a lakásunkba?

Erős (de nyilván sok szempontból védhető és indokolható) lépést húzott meg most hétvégén a kormány, amíg a fél ország a hegyekben túrázott vagy bútoráruházban tömörült. Konkrétan szinte mindenhol ingyenessé tette este 7 és reggel 7 között a parkolást, vagyis a magánterületeken is. Inkább hasonlít az intézkedés arra, hogy a belvárosi szállodák engedjék ingyen ott aludni a fáradt embereket délelőtt 10 és délután 5 között (amikor a szállóvendégek általában várost néznek, programoznak), mintsem arra, hogy magánembereknek bárkit be kéne fogadniuk a lakásukba éjszakára, mindenesetre, ha a sokféleképpen értelmezhető jogszabály kiterjed pl. az irodaház tulajdonosokra is, akkor (nyilván picit eltúlozva), de valami ilyesmiről van szó. Az OPL ingatlanjogászát, Tóth Pétert kérdeztük a rendelet értelmezéséről.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

2020. november 23-án hatályba lép a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet (a „Rendelet”), melynek értelmében lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló a parkolási díj megfizetése nélkül vehető igénybe este 7 órától reggel 7 óráig.

Ugyan a Rendelet célja vélhetően a nyilvánosság számára megnyitott parkolási létesítmények részben ingyenessé tétele, a rendelet megfogalmazásának pontatlansága, általánossága miatt felmerülhet, hogy nem csak azokra a parkolási létesítményekre vonatkozik, amelyeknek ez az egyetlen önálló rendeltetésük, és amelyet a nyilvánosság számára megnyitottak, hanem akár az irodaházaknak a helyiségbérlők és munkavállalóik számára fenntartott parkolóira is.

A Rendelet értelmezését két tényező teszi nehézkessé - mondja Tóth. "Egyrészt a Rendelet nem határozza meg kereskedelmi cél fogalmát. Ha pedig a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény kereskedelmi tevékenység fogalmából kiindulva (kis- és nagykereskedelmi tevékenység, azaz termékek forgalmazása, vagyoni értékű jogok értékesítése, illetve nagykereskedelem esetén ezek továbbforgalmazása valamint ezekhez kapcsolódó tevékenységek) a Rendelet hatálya alá tartoznának az irodaházak parkolói is, hiszen ott az irodát vagy egyéb helyiséget bérlők számára adnak bérbe parkolóhelyeket általában a bérlet tartamára, vagy egyéb („külsős”) bérlőknek havi vagy éves fix bérleti díjért, azaz az irodaházaknak is meg kellene nyitnia a nyilvánosság számára este 7 és reggel 7 között a kizárólag a bérlőiknek fenntartott parkolóhelyeket. Ezt az értelmezést látszik alátámasztani a másik tényező is: a Rendelet nem korlátozza hatályát a kizárólag parkolási létesítmény rendeltetésű épületekre. Így azonban a kötelezettek körébe bele lehet érteni azokat az épületeket is, amelyeknek csak egy-egy része vagy egy önálló rendeltetési egysége parkolási létesítmény, azaz akár az irodaházak parkolójára is."

Ezzel a nézettel ellentétes, hogy a Rendelet szövege az ingyenességet a „parkolási díj” kötelező elengedésével határozza meg, illetve hogy a parkolási díj kiszabásának elengedését bizonyos idősávra határozza meg. A Rendelet szóhasználata e tekintetben inkább azokra a parkolási létesítményekre utal, ahol óradíj alapon fizetnek parkolási díjat a létesítmény használói, nem pedig a havi bérleti díjas struktúrában működő irodaházi parkolókra. Ez azonban a Rendelet szövegéből nem egyértelmű, mivel a parkolási díj fogalmát sem határozza meg a Rendelet.

"Amennyiben a Rendeletet az irodaházak parkolóira is használni kell, az a meglévő bérlőkkel szemben szavatossági problémát jelenthet, hiszen a bérleti szerződétől eltérően a bérbeadó nem tudja biztosítani a Rendelet miatt a parkolóhely használatának kizárólagosságát a bérlő számára. Ez vezethet kártérítéshez, illetve szélsőséges esetben (pl. kifejezett éjszakai bérlet esetében) a bérleti díj csökkentéséhez, elengedéséhez is. Felmerül az a kérdés is, hogy a bérbeadó köteles-e arányosan csökkenteni a parkolóbérleti díjat a rendelet által érintett 12 órára a havi bérleit díjat fizetők esetében, illetve ha igen, akkor csak abban az esetben, ha a bérlő (pontosabban munkavállalói) ténylegesen használják éjszaka a parkolót, vagy pedig ettől függetlenül a teljes hónapra időarányosan."- teszi hozzá a szakértő.

Attól függetlenül, hogy az irodaházak parkolóira alkalmazandó-e az új jogszabály, a Rendelet bármely kötelezettre az ingyenes használaton és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatokon túl egyéb kötelezettséget is ró. Így például felmerülhet, hogy az ingyenes parkolás után is keletkezik ÁFA-kötelezettsége a parkolási létesítmény üzemeltetőinek, ha az üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzéseikhez kapcsolódóan ÁFA-levonás illette meg őket.

Tóth kitért arra is, hogy: "A Rendelet továbbá nem rendezi azt a kérdést sem, hogy milyen feltételekkel lehet igénybe venni a hatálya alá tartozó parkolási létesítményeket. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az volt a jogalkotó szándéka, hogy a parkoló házirendje vagy általános szerződési feltételei változatlanul vonatkozzanak az ingyenes használókra is, természetesen a nyitvatartási időt kivéve, azaz nem lehet arra hivatkozni, hogy az adott parkoló az éjszakai órákban nem üzemel. Ez különösen az irodaházak esetében jelentene problémát, ahol a használókra nem, illetve nem kizárólag egy házirend vonatkozik, hanem a bérleti szerződés szabályozza a parkoló használatának kérdéseit, illetve a tényleges használók tevékenységéért az egy-egy magánszemélynél anyagilag biztosabb üzleti bérlők felelnek a bérbeadók felé. Erre az esetre (amennyiben a Rendelet ténylegesen az irodaházakra is alkalmazandó) az irodaházak parkolója üzemeltetőinek ideiglenes házirendet vagy külön általános szerződési feltételeket létrehozni az ingyenes szolgáltatás igénybe vevőinek."

Ugyan a Rendelet csak 2020. december 11-ig hatályos, ám ez is elég hosszú időszak ahhoz, hogy ezek a kérdések rendezetlenül maradjanak. "Remélhetőleg a Kormány felismeri az ingatlanpiac stabilitásához szükséges igényeket, és ennek megfelelően kiegészíti a Rendeletet úgy, hogy irodaházak, illetve más, hosszú távú bérbeadás útján hasznosított parkolók egyértelműen kikerülnek annak hatálya alól." - bízik az esetleges további kiegészítésekben még az OPL szakértője.