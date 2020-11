Ez most más, mint a 2008-as válság: az ingatlanfejlesztők és a finanszírozók is felkészültebbek

A Covid-válság keményen érintette az ingatlanfinanszírozást is, a szakértők szerint azonban jobb a helyzet most, mint a 2008-as válság idején volt. Hogy mit érdemes most fejleszteni, milyen a környezet a lakás és irodafinanszírozás, a szállodaipar és a retail területén, arról banki szakértők beszélgettek Nagy Gergely , az OTP Csoport Budapesti Régió ügyvezető igazgató-helyettesének moderálásval a Property Investment Forum 2020 konferencián.

Ha szabályozói oldalról megnézzük a 2008-as válságot, akkor a kereskedelmi projektkitettség 70 százalék volt, ami most 20-25 százalék körül van, így ez sokkal biztonságosabb a bankszektor számára. Akkor több mint félmillió négyzetmétert adtak át az azt követő 3 évben, most ez 500 ezer alatt van, bár most is a piac felívelő szakaszban vagyunk. Nincs akkora túlkínálat, de a hotel-szektorra figyelni kell, és van egyfajta bizonytalanság az iroda és a kiskereskedelemben is.

A járvány előrehozta a digitalizációt, ami az állományt érzékenyen tudja érinteni.

A szállodakitettség esetében 77 százalék lépett be a moratóriumba, a logisztikában ez csak 20 százalék körül alakult. Most még kivárás van, sok olyan tényező, aminek nem látjuk a kimenetelét - mondta el Fábián Gergely, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank.

A home office kapcsán pozitívak a tapasztalataink. A 2008-as válság kacsán mi is óvatosak voltunk, bár akkor még sokkal kisebb volt a bankunk, azóta 10-szeresére nőttek a volumenek.

Rövid távon a mostani válság kevésbé üti meg az ingatlanpiacot, mint 2008-ban.

Akkor az egész szektort érintette, különösen a devizahitelek miatt, most ilyen probléma nincs, de van olyan szektor – szállodaipar – ahol egyik napról a másikra lenullázódott az árbevétel. A kérdés, hogy ez középtávon mennyire fog begyűrűzni más szegmensekbe azáltal, hogy Magyarországon több százezer ember él a turizmusból - világított rá Morvai Zsolt, vállalati üzletág igazgató, Takarék Csoport, Takarékbank Zrt.

A szakember hozzátette, hogy 2016-ban az 5 százalékos áfa bevezetésekor rengeteg finanszírozó erre a szegmensre kapcsolódott, sok fejlesztés volt, ezeket könnyű volt finanszírozni és nagy potenciál volt bennük, főleg úgy, hogy közben az árak is emelkedtek.

Már 2019-ben, a covid előtt lejjebb vettük a lakófinanszírozási volument, mert egyre több olyan jelet láttunk, ami kockázatokra utal: kapacitáshiány, áremelkedések, kereslet megtorpanása.

A covid ezt tetézte, de most hogy többet tudunk a járványról, és jön újra a kedvezményes áfa, újra el fog indulni a finanszírozás ezen a területen. A szállodaiparban a mostani időszak a ráncfelvarrás ideje, melyekre akár állami támogatások is elérhetők, ebben talán a bankok is partnerek, új fejlesztésekben kevésbé. A kiskereskedelem rövid- és középtávon vesztese lehet a mostani helyzetnek, de ki kell emelni a logisztikát, ami az áruk eljuttatásához kötődik, ott van még tér a bővülésre - tette hozzá.

A gazdaság csökkentett őrlángja nálunk is hasonlóan ég. A likviditásmenedzsment most sokkal nagyobb szerepet játszik, mint más időkben. Azt mondanám, hogy a mostani válság kevésbé mély, mint a 2008-as volt.

A mostani időszakban óvatosabbak a pénzügyi struktúrák, most mind a fejlesztők, mind a finanszírozók felkészültebbek.

Míg az egy gazdasági válság volt, ez egy külső, gazdaságon kívülről jövő válság. A fejlesztési projektekkel most is haladunk előre, főként lakó projektek, de készítünk elő irodát, sőt hotelt is. A járvány talán a lakópiacon a legkisebb probléma, ott a gond, hogy évek óta túl kevés lakás épül, alacsony a megújítási ráta - hangsúlyozta Nádasdy Bence, vagyonkezelésért felelős ügyvezető igazgató, BudaPart.

A rendszer működik home officeból is, de semmiképp sem kényelmes, számos hátránya van. Most egy kicsit mi is óvatosabbak vagyunk, de eddig is odafigyeltünk, 2008-ban is óvatosan nyomtuk a gázt, most is így megyünk előre.

A home office mellett a mesterséges intelligenciára is figyelni kell, de azt gondolom, hogy irodákra továbbra is szükség van.

A szállodáknál és a retail-nél most nagyobb a pánik, de a vakcina után úgy gondolom azok a szektorok is visszatérnek - mondta el Pető Gábor, ingatlanfinanszírozási igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az irodapiac egy uszály, ami lassan fordul el. Többéves bérleti szerződések vannak, most még kevesen kérnek kedvezményeket, noha az üresedés már felfelé kúszik Cashflow szempontjából viszont még nem érezzük, annak ellenére, hogy a mostani tendencia még tart és a piac lassan fog helyreállni. Inkább egy-két év múlva lesznek érezhető hatások a szerződéseknél és a most induló fejlesztéseknél. A szállodáknál senki nem látja, hogy az üzleti turizmus hogy és mikor épül vissza, egy része biztosan át fog menni skype-os irányba. Jelenleg az ilyen irányú fejlesztésekhez nagyon nehéz finanszírozást találni - tette hozzá a szakember.

