Nézd meg, mennyit ér a lakásod - Itt a legújabb automata ármeghatározó

Elindította új ingyenes, online megoldását a Duna House, amely azonnal, néhány adat megadása után segít az érdeklődőknek megbecsülni egy adott ingatlan jelenlegi piaci értékét. A DH Saccoló az elmúlt években a cég által bonyolított több mint 45 ezer adásvétel, és a jelenleg az oldalon található több mint 20 ezer hirdetés adatai alapján végzi a számítást. A webes alkalmazásban jelenleg Budapest és további 21 hazai nagyváros lakásainak értékét lehet megnézni. Automatikus ármeghatározó algoritmust egyébként korábban már az Ingatlan.com és a Takarék Csoport is készített. A legújabb alkalmazást mi is kipróbáltuk.

A pontos cím és az ingatlan legfőbb, az árát befolyásoló paramétereinek megadása után a rendszer meghatározza az ingatlan értékét, a várható értékesítési ár-sávot, valamint az ezekből számolt négyzetméterárat. Az ármeghatározáshoz használt tranzakciós adatbázis rendszeresen frissül, így az érdeklődők naprakészen tudják követni a piaci változások hatását az ingatlan értékét. A szolgáltatás nem tudja figyelembe venni az ingatlan bizonyos paramétereit, például panoráma, lakás zajszintje, szobák elhelyezkedése és egyéb lokációs tényezők, ezek összessége végeredményében befolyásolhatja a lakás értékét, ezért a szakértői konzultációt minden esetben javasolják a szakemberek.

A DH Saccoló jelenleg a 150 millió forint alatti lakások ármeghatározásában tud segíteni az alábbi nagyvárosokban: Budapest, Balatonfüred, Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Érd, Gyöngyös, Győr, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Komló, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Tata, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg.

Saját tapasztalatok

A bevezetést követően természetesen mi is kipróbáltuk a rendszert, véleményünk szerint viszonylag jó pontossággal közelíti a vizsgált lakások értékét. Egyes esetekben ugyan mind lefelé, mind felfelé voltak 5-10 százalékos különbségek az általunk várt értékhez képest, de ahogy a cég szakértői is mondják, az apróbb, árakat befolyásoló részleteket nem tudja vizsgálni a rendszer. Iránymutatásnak viszont mindenképpen jó, az alábbiakban 3 példán keresztül mutatjuk be az eredményt. Ha kíváncsi vagy, mennyire pontos a becslés, az alkalmazást ide kattintva te is kipróbálhatod.

Békásmegyer, panel

49 négyzetméter

Madzsar József utca

7. emelet

közepes állapotú

eredmény: 24,8 millió forint

ársáv: 21,1 - 28,5 millió forint

négyzetméterár: 506 ezer forint

Ebben az esetben úgy látjuk, hogy minimálisan túlbecsülte az árat a rendszer, véleményünk szerint 23 millió forint körül lenne a reális ár.

Terézváros, tégla

32 négyzetméter

Vörösmarty utca

földszint

közepes állapotú / jó állapotú

eredmény: 21,4 millió forint / 25,0 millió forint

ársáv: 18,2-24,6 millió forint / 21,3-28,8 millió forint

négyzetméterár: 669 ezer forint / 782 ezer forint

Ennél a lakásnál tipikusan egy olyan egyedi helyzet áll fenn, ami nehezíti az értékbecslést. Az adott lakást teljesen felújították, beleértve a konyhabútort és fürdőszobát. Ennek ellenére földszinti jellegéből adódóan vizesedik, ráadásul az elektromos fűtés miatt a rezsiköltség is magasabb az átlagnál. Emiatt kétféle becslést is megnéztünk, az egyiket közepes, a másikat jó állapot mellett. Az igazság valahol a kettő között lehet, véleményünk szerint 22-23 millió forintért lenne vásárló a lakásra.

Újbuda, tégla

55 négyzetméter

Daróczi út

2. emelet

nagyon jó állapotú

eredmény: 50,3 millió forint

ársáv: 42,7-57,8 millió forint

négyzetméterár: 914 ezer

Véleményünk szerint ennél a 2015-ben épült lakásnál is viszonylag jól eltalálta az árat a rendszer, noha itt is meg kell említeni olyan árat befolyásoló tényezőket, mint a lakáshoz tartozó tároló és gépkocsibeálló.

