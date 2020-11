Eget rengető változás az építőiparban: már nem csak a gyors termelésről és hatékonyságról van szó

Számtalan újításon már túlvagyunk, de még ennél is több van kibontakozóban az építőiparban, köszönhetően a digitalizációnak és az ezáltal elérhető hatalmas elemezhető adattömegnek. De hogyan is tud hatékonyságot növelni a gyakorlatban a rengeteg adat és milyen eget rengető változásokra számíthatunk? Többek között ezekre a kérdésekre lehetett választ kapni Kaltenbacher Tamás , a HBM Kft. ügyvezetőjének a Property Investment Forumon tartott előadásában. A szakértő azt is elárulta, hogy a digitális adatokat használhatjuk a megalapozottabb döntéshozatalra, illetve a hatékonyság növelésére, és arra a kiemelten fontos célra is, hogy a környezeti kihívásokra jobb választ adjuk.