Elkezdődött: a legnagyobb építőipari kivitelezők digitalizációra hívták fel beszállítóikat

Kívülről nézve talán kevésbé látszik, de a hazai építőiparban hatalmas átalakulások zajlanak. Az iparág történetében először fordul elő, hogy a legnagyobb cégek összefognak, egy közös szabvány mögé beállva annak érdekében, hogy ezáltal növeljék a hatékonyságukat. A nagy víziót kis, egyszerű első lépésekre bontották le, ami elengedhetetlen a gyakorlati bevezetéshez. A BauApp által vezetett Digitális Terep-Logisztika Standard első fázisainak bevezetésével - Intelligens Szállítólevél - megtörtént az az úgynevezett iparági „quick win” az építőipari anyaggazdálkodás digitalizációjában, melybe úgy néz ki eljött talán az idő beszállni. A legnagyobb építőipari kivitelezők digitalizációra hívták fel az építőanyag beszállítóikat márciustól.

Egy ingatlanfejlesztés, különösen, ha lakófejlesztésről beszélünk, meglehetősen összetett beruházási feladatot jelent. Nagyon sokféle szakipari munka, sokféle szerződés, sok végfelhasználó és természetesen rengeteg féle helyszínre szállított építőanyagtípus szükséges hozzá. Nem csoda, hogy a fejlesztési folyamat során az egyik legnagyobb kihívást a beszállítók, anyagforgalmazók és alvállalkozók közötti egyeztetés jelenti, hogy az egyes fázisok a lehető legkisebb fennakadásokkal valósuljanak meg. A munkaerő-, vagy kapacitáshiány miatti késések azonban időről időre felülírják ezt, rontva a megvalósulás hatékonyságát. Éppen ezért egyre nagyobb a jelentősége az adatelemzésnek és digitalizációnak, ami nagyon sokat javíthat a folyamatok hatékonyságán.

Sok más szektorban már lezajlott, most azonban az építőiparban is egy technológiai átalakulás határához értünk. Az építőipar digitalizációja akkor hatékony, ha nem ér véget a cégeken belül, hanem a külső, cégek közti kommunikációra is képes. A korábbi években az építőipari cégekre nem volt jellemző az együttműködés, a szigetszerűn működő digitális cégek viszont sem a projekt egésze, sem a gazdaság egésze szempontjából nem képesek érdemi megtakarítást eredményezni. Az értéklánc szintű digitalizáció jelentősége tehát abban áll, hogy szabványok jöjjenek létre, ami nemcsak a hatékonyságot, de a bizalmat is építi. Ebben jelent most nagy ugrást a BauApp által vezetett Digitális Terep-Logisztika Standard, ami mögé számos építőipari cég beállt, összefogásukkal segítve az ágazat digitalizációjának és hatékonyságának növelését. A projekt különlegessége azonban abból adódik, hogy az értéklánc nem egyetlen szereplője látta meg a fényt az alagút végén, hanem egyszerre többen, a gyártó, a beszállító és a kivitelező képviselői, akik lefedik a teljes folyamat, így adva valós értelmet és értéket a szárnyait próbálgató rendszernek.

Az Intelligens szállítólevél és anyagraktár applikáció működése, Forrás: BauApp

A standard egyik fontos eleme az anyaggazdálkodás hatékonyságának javítása, az anyagok megfelelő azonosítása és a helyszíni logisztika digitalizációja, összefoglaló néven a terep-logisztika digitalizációja. Ehhez azonban mindenképpen szükséges a szállítói oldal, a gyártók, kereskedők, és a kivitelezők aktív együttműködése is. Az ágazatra, működési jellegét tekintve hierarchikus, egymásra épülő munkafolyamatok jellemzők, az új megközelítés azonban lehetővé teszi az egyes szereplők közötti keresztirányú, folyamatos kommunikáción alapuló kapcsolatot.

Az összefogásban résztvevő cégek Digitalizációs felhívást, és időtervet fogalmaztak meg beszállítóik felé. 2021. március 1-től kezdődően a Digitális Terep-Logisztika Standardnak megfelelő Intelligens Szállítólevelet preferálják az építőanyag-szállítások és teljesítések során.

Az építkezésekre ilyen szállítólevéllel beszállított anyagot versenyelőnyként értékelik és felkérik beszállító partnereinket annak használatára. Ezen túl 2021. augusztus 1-től a Digitális Terep-Logisztika Standardnak megfelelő Intelligens Szállítólevéllel preferálják, hogy az építkezések területére bármilyen építőanyag szállítmány a szerződtetett alvállalkozó partnereik részére is kizárólag Intelligens Szállítólevéllel érkezzen.

Mi az az Intelligens Szállítólevél?



A szállítólevélen szereplő QR kód lehetővé teszi, hogy az áru átvételének helyszínén a kivitelező digitálisan azonosítsa és átvegye mobil alkalmazással a szállított anyagokat.



Képessé teszi a kivitelezőt, hogy anyagraktár-szoftvert működtessen és ezáltal javítsa az anyaggazdálkodás hatékonyságát.



A szállítók számára felgyorsítja a szállítólevél kezelését, és azonnal jelzi számára elektronikusan az áru átvételét.



A szállítólevél papíralapú másolatával alkalmas a hagyományos munkafolyamat követésére is.

Eddigi tapasztalatok

Dálnoki Ádám, a BauApp vezetője szerint a kezdeményezés azzal, hogy a legnagyobb partnereik digitális felhívásban szólították fel a saját beszállítóikat a használatra egy megfelelően nagy lökést kapott már az induláskor. Innentől fogva a BauApp-on a sor, hogy segítse a beszállítókat a sikeres átállásban. Ez pedig, a partvonalról szemlélve az eseményeket, ebben a folyamatban maga a működés, sőt a továbblépés alapja. A támogatók között számos nagy kivitelező, gyártó és kereskedő (Market, Futureal, Metrodom, Groundup, KÉSZ Holding, Magyar Építő) - kiemelt támogatóként az ÉVOSZ - is megtalálható, akik aktív szakmai munkával vesznek részt a standard kidolgozásában. A friss tapasztalatokról ingatlanfejlesztői oldalról Kiss Gábort, a több ezer budapesti lakás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli megvalósításáért felelős Metrodom ügyvezetőjét kérdeztük.

"Az építőanyagok szállítása még mindig papír alapú szállítólevéllel történik. Itt az ideje, a korszerű digitális megoldások használatának ezen a piacon is. Ebben a folyamatban a főszereplők a gyártók, kereskedők, megrendelők - például generálkivitelezők, szakági vállalkozók - és a munkát elvégző alvállalkozók. Az építőanyagok jelentős része ezen a láncolaton keresztül kerülnek beépítésre. A szállítási lánc résztvevői papír alapon (szállítólevél és excel) igyekeznek követni a folyamatokat.

A naponta érkező több teherautónyi anyag felhasználásának nyomon követése, a hatékony anyaggazdálkodás megvalósítása nehezen kontrollálható az építési helyszínen, ezért üdvözöljük ennek az új digitális platformnak a kialakítását.

Azt reméljük, hogy a gyártótól kiinduló szállítástól kezdve egészen a helyszíni beépítésig nyomon tudjuk követni az építőanyagok útját." - mondta el a termék kapcsán Kiss Gábor, a Metrodom ügyvezető igazgatója.

