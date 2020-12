Berobbantotta a járvány az építőipar digitalizációját? - Így látják a szakértők

Egy év alatt nagyjából 5 milliárd dollár áramlott be kockázati tőkebefektetésként az építőipar innovációiba, de a korábbi évek is erősek voltak a 3D nyomtatás, a moduláris technikák, és a mesterséges intelligencia fejlődésének területén. Az innovációk nagyon nagy része a digitalizációval kapcsolatos, amit jól mutat, hogy a kockázati tőkebefektetések körében 15-szörös volt a növekedés. Noha az az építőipar a többi iparággal összevetve még most sem túl digitalizált, az elmúlt években hatalmas fejlődés indult el. Hogy mivel vagyunk most előrébb, mint egy éve, mennyit fejlődött a digitalizáció, és hogyan lehet a digitalizáció iránti igényt a munkatársak esetében erősíteni valamint az értékláncban fenntartani, arról Báthory Balázs , a Market Építő Zrt. innovációért és stratégiai fejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese kérdezte a Property Investment Forum 2020 konferencia szakértőit.

Nagyon sok partnerünkkel tartjuk mi is online a kapcsolatot, sokan közülük idén először használtak online rendszereket. Ezek velünk is fognak maradni, így

aki nem lép elég gyorsan előre a digitalizációban, az versenyhátrányba fog kerülni.

Összefogásra és standardokra van szükség ahhoz, hogy együtt tudjunk digitalizálni, szinte lehetetlen, hogy valaki önmaga digitalizáljon a partnerei nélkül. Az anyaggazdálkodás optimalizálását segíti a mi standardunk is – mondta el Dálnoki Ádám, a BauApp Kft. igazgatója. A szakértő szerint csak „quick win”-ekben lehet gondolkozni, természetesen egy nagy vízió mentén. Az a tapasztalat, hogy senki nem teszi meg az első lépést, ha abból nem nyer, még akkor sem, ha például a másodikból már nyerne. Amit idén nem teszünk meg, az viszont lehet, hogy sosem jön el. A tereplogisztika nagy víziója, hogy minden anyag beazonosítható és standard anyagazonosítás legyen, melynek során minden terméket le lehet olvasni vonalkóddal. Ennek kapcsán az intelligens szállítólevél az első „quick win”, amit viszonylag kis beruházással, gyorsan meg lehet valósítani. A digitalizációt tehát csak kis lépéseken lehet megtenni, de azokat folyamatosan kell megtenni – tette hozzá.

Épületgépészként nekünk nehezebb volt az átállás, de a digitális fejlesztési terveinket mi is felgyorsítottuk. Szakkivitelezőként a digitalizációtól hatékonyságnövelést várunk, ehhez sok eszköz van már a kezünkben.

A cél, hogy a folyamat végén a fizikai munka gyorsabban haladjon, amihez támogatásra és képzésekre van szükség.

Még most is sok a feleslegesen kifizetett óra, mivel az anyagkereskedők mögött is emberek vannak. Egy példával élve, egy olyan környezetben, ahol mindenki felháborodik azon, ha az alvállalkozóinknál meg akarjuk változtatni, hogy mostantól ne 12:00-kor, hanem 12:15-kor kezdődjön az ebédszünet nagyon nehéz fejleszteni. Éppen ezért csak az működik, ha megmutatjuk nekik, hogy mit szeretnénk, azt a mi segítségünkkel elkezdik használni, ha pozitív visszajelzést kapnak és látják, hogy ez működik, akkor elkezdenek benne hinni. Ez a hit tovább viheti őket az újabb innovációk felé. Ez nagyon sok munkát igényel, de ha van sikerélmény és támogató környezet akkor megvalósítható – emelte ki Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója.

Ha a munkánkat hálózatba kötjük és úgy csináljuk, sokkal hatékonyabbak tudunk lenni.

A környezetvédelmi hatékonysághoz is rengeteg adatot kell szinkronizálni, amihez a digitalizációt kell fejleszteni.

A partnereinknek is szükségük van kézzelfogható eredményekre. Egyik alkalommal, amikor egy nagyon feszített ütemezéssel kellett létrehoznunk egy irodaház mélyépítési munkáit, másfél hónappal a határidő előtt teljesíteni tudtuk, amivel a megrendelő számára is többlet értéket teremtettünk. Mindez a hatékonyság miatt valósulhatott meg, amit a megrendelő is értékelt – tette hozzá Kaltenbacher Tamás, a HBM Kft. ügyvezetője.

Egy szoftverfejlesztő cég évekre előre próbálja kitalálni a digitalizáció irányát, az irány tehát nem, a sebesség viszont nálunk is változott. A mostani kényszerhelyzetben a digitalizáció felgyorsítását vagy egy állami szerepvállalás tudja lehetővé tenni, például BIM-előírások meghozatalával, vagy az alulról jövő versenykörnyezet. A technológia rendelkezésre áll, a szereplők arra vártak, hogy valaki összekapcsolja őket, ami most megvalósul.

A technológia adott, de azt használni is kell, éppen ezért az oktatásra helyezném a hangsúlyt.

Erre is vannak már jó példák, a BME-n, a Debreceni Egyetemen és Győrben is van már BIM alapú oktatás, így egyre digitalizáltabban fognak kijönni a hallgatók. Fontos, hogy ezt a tudást a vállalatok is elfogadják, de mindez a megrendelők igényességén is múlik. Kifelé nézve a kommunikáció segítheti a folyamatot, valamint a tapasztalatok megosztása a beszállítók, megrendelők irányából. Mindig a leginkább életképes megoldások felé kell mennünk, ez okozhat csak megtakarításokat. A szoftveriparban „quick win”-ként értelmezhető, hogy ha az építőipari értékteremtő láncolatokban jelenleg egyenként otthon ülő szereplőket a BIM Cloudon / Archicad-en keresztül össze tudjuk, kötni, akkor senki nem esik ki ebből az értékteremtő láncból és meg tudja tartani a munkahelyét. Ennek megvalósításáért Londonban az év BIM szoftverének idén is az Archicad-et választották – mondta el Reicher Péter, a GRAPHISOFT SE régió igazgatója.

Ha nem is mi vagyunk a leginnovatívabb ágazat, a digitális termékekhez való hozzáállás nálunk is sokat változott, ami a vevőkkel való kapcsolattartásban is látszik. Más módokat használunk mint eddig, és van, ahol ennek hatására hatékonyabbak is lehetünk. A cél, hogy kezdjünk bele minél hamarabb, és valósítsuk meg azt, amire eddig csak vártunk. Ebben akár egy jogszabályi előírás is sokat segíthet, mint azt láttuk az energiakibocsátásban is, ahol az energiatudatos anyagok iránti igény akkor nőtt meg érdemben, amikor ez jogszabályi elvárás lett. A külső és a belső motiváció egyaránt nagyon fontos. Én éppen azt látom HR kérdésekben, hogy az értelmes munkavégzésre való igény a digitalizációval hatalmasat tud nőni, amire belső motiváció is van. Ha viszont a kivitelezői oldalról érkezik egy fejlesztési igény, akkor ahhoz kell, hogy alkalmazkodjunk. Eddig, ha bármi fejlesztést tettünk, a piac mindig jött utánunk. Ha lehetne kívánni, akkor

a pályázati támogatások fontosságát említeném, hogy a pénzügyi támogatások által lehetőséget kapjanak azok, akik tenni szeretnének a digitális fejlődésért.

Gyors sikerre pedig az elektronikus számlázás egy teljes folyamatban történő bevezetését mondanám példaként, ami a környezettudatos hozzáállást is bizonyítja – hangsúlyozta Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója.

Az építőipar egy sokszázéves, hatalmas anyagigénnyel rendelkező iparág.

Magyarországon sokkal előrébb halad a digitalizáció – elektronikus építési napló, elektronikus építési engedélyek – mint a szomszédos országokban.

A Covid miatti érintésmentes munkahelyek kialakítása hatalmas fejlődés az elmúlt egy évben. Szerintem is mind a külső, mind a belső motiváció előrébb viheti a digitalizációt. A belső motivációval általában nincs is gond, a külső motivációkat viszont lehetne még fejleszteni.

Ahogy a bérlők ma már megkövetelik az irodaházaknál a megfelelő minősítést, úgy itt is erre lenne szükség,

hogy például megköveteljék, hogy egy épület BIM szerint legyen tervezve. A belső motiváció valóban fontos dolog és kell, hogy legyen valaki, aki elsőként elindítja a folyamatokat. Nem is csak „quick win”-ekre, hanem „quick win-win”-ekre van szükség, vagyis az a jó, ha mindkét oldal nyer vele. Erre példa az elektronikus tendereztetés bevezetése, aminek mindenki örül: a folyamatok gyorsulnak, ugyanazt kevesebb munkával tudják elvégezni, és a vállalkozók is örülnek, hogy egy nyílt verseny van, ahol látszik az, hogy korrekt lesz a befejezés – mondta el Szulyovszky Gábor, a Futureal-csoport nemzetközi műszaki audit igazgatója.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos