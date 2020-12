Budapest legnagyobb városfejlesztése egyben új üzleti negyedet is teremtene

Portfolio Signature karácsonyra is!

Szinte minden fejlesztő életére másként hatott az idei év. A tervekhez képest mi történt az elmúlt hónapokban?

Intenzív évet fogunk zárni, a pandémiától függetlenül jelentős strukturális változások voltak a Property Marketben, melyet a befektetőink igényei alakítottak így. A kínálati portfolióink folyamatosan bővül, a BudaPartiak mellett kiemelt lokációkon kiemelt minőségű beruházások előkészítésével foglalkozunk. Diverzebbé válik a termékpalettánk, mind a bérlők mind a lakásvásárlók felé. Elkötelezettek vagyunk a minőségi termékek létrehozása mellett, az ezt kereső célcsoportot igyekszünk a lehető legkomplexebben kiszolgálni.

Ez az interjú is az idén már online megjelenő „TOP 50 ingatlanos” különkiadásunk, vagyis a hazai ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit összegző kiadványunk része.

Mi fog épülni a közeljövőben, mivel bővül a BudaPart?

A BudaParton egy iroda-, egy lakóépület, az újabb lámpás közlekedési csomópont és az új buszmegállónk is építés alatt van, a legújabb lakóháznak és szálloda-irodaház vegyes funkciós fejlesztésnek megvan az építési engedélye, ezeket heteken belül el tudjuk indítani. A villamosprojektet a kormány jóváhagyta a Dombóvári út mellett, a töltés tetején fejlesztik a vasúthálózatot is. Ehhez kapcsolódóan van egy tervezett vasúti megálló Nádorkert néven a projektünk mellett, aminek az a két előnye, hogy a BudaPart sokkal jobban bekapcsolódik az agglomerációba, és a reptérrel is kialakulhat egy direkt kapcsolat. Öt további épület előkészítése zajlik itt, ezen kívül nyolc projekt fejlesztésének előkészítésével foglalkozunk más lokációkon.

Ez volt a terv?

Az év elején, még a COVID előtt döntöttük el, hogy ekkorát fogunk nőni, és a pandémia ellenére sem álltunk le a fejlesztések előkészítésével. Nagyon hiszünk a projektjeinkben, a prémium lokációban, és a termékeink kiváló minőségében.

Nem volt szükség újratervezésre a megálmodott méreteket, funkciókat tekintve?

Egyelőre nem. A COVID ingatlanpiaci hatásai jelenleg erősek, és nyilván vannak olyan szektorok, melyeket ez rendkívül rosszul érint. Mi azt gondoljuk, hogy ma még nem beszélhetünk pénzügyi válságról, a gazdasági szereplők jó része persze őrlángra csökkentette a működést. A jobb szcenárióban akár egy gyors felpattanás is jöhet, rosszabb forgatókönyv esetén, periodikusan újabb lockdownok jöhetnek, de a világ és gazdaság szereplői szerintünk a rosszabb szcenárió esetében is egyre jobban alkalmazkodni fognak. Óriási a társadalmi igény erre, hisz mindenki a gazdaság megroppanásától fél a legjobban. Akár konjunktúra jön, akár visszaesés, a piac sosem áll meg, legfeljebb lelassul, ezt megtanultuk 2008 után. Ha nem is ugyan abban a tempóban, de mi fogunk tudni fejleszteni és értékesíteni, a piaci versenyben a kiváló termékek kerülnek fókuszba, a BudaPart és többi projektünk termékei is jó befektetések lesznek.

A beköltözött lakóknak mik a termékkel kapcsolatos tapasztalataik?

Ha visszatekintek az elmúlt öt évre, sokan már a tervezőasztalon látták, hogy klassz lesz a BudaPart. Amikor átadtuk az első házakat, volt egy érzékelhető változás, ami az értékesítésben is fellendülést hozott, aki besétál az épületek közé, már személyesen is meggyőződhet a budaparti hangulatról. A jövő tavaszig folyamatosan nyíló kereskedelmi egységek, valamint a Beach&Bar újabb pozitív megítélésbeli változást hoz majd várakozásaink szerint, melyre alapozni tudunk.

Mi az, amit a pandémia magával hozott, van olyan változás, ami hosszú távon beépül?

Mi egyelőre az üzemeltetés módjában és az irodaterek tervezésében változtattunk. Az első az egészség védelme, hogy ebből a szempontból minél biztonságosabb és élhetőbb épületeket hozzunk létre. Van sok új gondolat, tapasztalat, ezeket folyamatosan figyelni, elemezni kell. Én óvatos lennék azzal, hogy ma arról beszéljünk, hogy milyen hosszú távú trendek alakultak ki. Talán egyetlen olyan téma sincs, amiről azt gondolnám, hogy végérvényesen és minden iparágra kiterjedően átrendezi a korábbi sztenderdeket. Például a részleges home office sem ilyen. Sokat beszélgetek cégvezetőkkel, van év eleji saját tapasztalatom is. Nagyon nehéz úgy lendületet venni, nagy tempóban haladni, cégstruktúrát átszervezni, bővülni, hogy a kollégáiddal csak online találkozol, főleg, ha újonnan csatlakoztak.

Ezt arra alapozva is mondod, hogy több ezer négyzetméteren vannak bérlőitek?

A meglévő bérlőinkkel, az új bérleti szerződések tárgyalása kapcsán és a piacon is beszélgetünk. Természetesen sok szó esik a home office-ról, terület-csökkentési opciókról, az irodaterületek belső átstrukturálásáról, albérletbeadásról is. De párhuzamosan azt is tapasztaljuk, hogy a nagyvállalati vezetők, a HR és a belső kommunikációs csapatok már most nagyon küzdenek a vállalati kultúra és hatékony folyamatok fenttartásával. A nyárihoz képest a munkavállalók is másként fogják megélni a téli home office helyzetet. Ha pozitívan alakul a gazdaság a jövő évben, akkor az irodabérleti piacon sok esetben számítunk visszarendeződésre. A cégvezetőknek most nem könnyű, több irányt is vehet a gazdaság, ha felpattanás jön, ott adott esetben bővülni és nem csökkenni kell.

A kisker és a gasztró most nehéz. Ezzel együtt mi ezeken a területeken hat szerződést is aláírtunk az elmúlt négy hónapban, ami a budaparti közösségépítés szempontjából is fontos számunkra. Ha közép-hosszú távon jó potenciális partnerről van szó, akkor megéri bérbeadóként rugalmasabban hozzáállni a következő 1-2 évhez.

Hotel?

Az új szállodák előkészítésével sem álltunk le. Mi bízunk abban, hogy mire létrejönnek az előkészített szállodáink, már egy részben rendeződött piaci helyzetről beszélhetünk, ahol legalábbis a top lokációban lévő top termékek jól teljesítenek majd. A BudaPartra megállapodtunk a Radisson lánccal, egy 4 csillagos hotel-és iroda vegyes funkciós fejlesztést tervezünk elindítani a közeljövőben. A BudaPart Downtown hotel felében 198 szoba kap majd helyet, az irodaház részben nettó 7500 négyzetméter bérterület alakul ki.

Mi a véleményed az ötszázalékos áfa újbóli bevezetéséről és a lakáspiaci hullámvasútról?

Jó döntésnek tartjuk, várhatóan erőteljes gazdaságélénkítő hatása lesz. Ebben az évben bár lassultak az eladások, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a BudaParton fenn tudtunk tartani egy állandó értékesítést és 27 százalékos termékekre is volt kereslet. Mi is, a vevők is várják a szabályozás részleteit, de az előregisztrációk így is folyamatosak, jelentősnek mondható a keresletnövekedés a bejelentés óta, az új és a meglévő lakó termékeinkre is.

A magánszemélyeknek az értékesítési konstrukció bruttó áras volt?

Nettó.

A befektetők érdeklődnek?

Van befektetői érdeklődés, de érzékelhetően lelassult, az elmúlt időszakban egyértelműen a saját célra vásárlók vannak többségben.

A finanszírozás tekintetében más most a világ, mint a projekt korábbi szakaszaiban?

Bizonyítottunk az elmúlt években, a BudaPartot prémiumügyfélnek tekintik a bankok, és van hit a termékeinkben, kaptunk ajánlatokat a következő projektekre. Amikor belevágtunk Budapest modern kori történetének egyik legnagyobb ingatlanprojektjébe, igyekeztünk kellően konzervatív üzleti tervvel menni. Ez helyes stratégiának látszik finanszírozás szempontból is.

Milyen stratégiával haladtok a BudaParton kívüli projektekben?

Minden esetben prémium lokációjú telkeken, magas minőségű épületeket, terméket hozunk létre, olyanokat, amikben van valami különleges, van bennük hozzáadott érték. Ha ingadozik is a piac, ezekre a kuriózumokra mindig lesz kereslet.

Kijön-e a matek a Bem Palace-nál akkor is, ha csökken az igény az irodákra?

Mi az üzleti tervezésben mindig igyekszünk konzervatívan számolni, anyavállalatunkkal, a Market Építő Zrt.-vel közösen alaposan körbejártuk a kiadási oldalt, és nem feszítettük túl az árazást sem. A Bem Palace a budai oldal legelegánsabb bérirodaháza kíván lenni, mivel meggyőződésünk, hogy a piac sosem áll meg, mindig van igény új és prémium házakra bérbe fogjuk tudni adni. Szerintem jól megalapozott a projekt, neki lehet állni.

Arra hajlandók lennétek, hogy piaci alapon bérlakásokat fejlesszetek?

Mi azt gondoljuk, hogy érdemes lenne létrehozni egy bérlakás eszközosztályt, aminek az lenne a célja, hogy az állam helyzetbe hozzon végbefektetőket. Ha belépnének a befektetők erre a piacra, és 100-150 lakásos társasházakat kezdenének el vásárolni, akkor sokkal nagyobb újlakás-volument lehetne létrehozni évente, sokkal gyorsabban cserélődne a meglévő állomány, ami mindenkinek jó lenne. Ezt leginkább úgy lehetne megtenni, ha az állam a nagyvállalatokat ösztönözné, akik 60-70 lakást akár előbérleti konstrukcióban tudnának kibérelni az ilyen házakban, és akkor csökkenne a fejlesztői-, a végbefektetői-, és a banki kockázat. Ha a piac nagyobb tempóban tudna új lakásokat létrehozni, akkor a családok könnyebben tudnának beköltözni, az államnak nagyobb bevétele, az építőiparnak és a fejlesztői piacnak pedig kiszámíthatóbb volumene lenne. Ehhez több dolgot is meg kell változtatni a szabályozási oldalon.

Van igény teljesen berendezett lakásokra?

Aki a BudaParton saját célra vásárol lakást, sokszor még a fuga színét is maga szeretné kiválasztani. Igyekszünk ebben partnerek lenni, elmondjuk a véleményünket, javaslatot teszünk. Azoknak a lakásvásárlóknak, akiknek szükségük van segítségre, vagy nincs idejük a lakberendezéssel, bútorok kiválasztásával foglalkozni, előre összeállítottunk különböző dizájncsomagokat, de mégsem beszélhetünk két egyforma lakásról, mivel a tulajdonosoknak mindig van változtatási igényük.

Az új szabályok miatt lesznek újdonságok az épületekben?

Éppen most csináltunk egy kutatást a beköltözött lakók körében, és nagyon örülök, hogy az jött ki, hogy már most nagyon sokan büszkék arra, hogy itt laknak. Az első pillanattól fogva próbáljuk feszegetni a határainkat, ez az egész cégcsoportra jellemző, hogy folyamatosan fejlesztünk, egyedülálló újdonságokat alkalmazunk, próbálunk mindenki előtt járni. Úgy gondolom, az innováció leginkább abban lesz, hogy a következő épületeknél már sokkal több előregyártott terméket fogunk alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy sokkal több mindent magas minőségű sztenderdekkel működő gyári körülmények között fogunk létrehozni, így a végtermék is jobb minőségű kell, hogy legyen. Az épített minőség a Market Építő Zrt.-nek köszönhetően eddig is magas volt, és ezt tovább növeljük.

És mi a helyzet a szolgáltatókkal, a BudaPart kereskedelmi egységeivel?

Több kiskereskedelmi szerződést is alá tudtunk írni az elmúlt időszakban, már van virágüzlet, zöldséges, lottózó, az irodaház aljában egy étterem, hamarosan pedig pékség és szupermarket is nyílik. Jövő nyárra elkészül a Beach&Bar is és a homokos partszakasz, emellett több eseményt is tervezünk. Az, hogy mikor tudnak indulni az újabb éttermek, bárok, és mikor szervezhetőek az események, nagyban függnek a járványhelyzet alakulásától, de mi nagyon boldogok lennénk, ha azt látnánk tavasszal, hogy sok ember mozog az utcákon és a Kopaszi-gáton. Az lesz a következő inflexiós pont a BudaParttal kapcsolatban, ha be tud indulni még intenzívebben itt az élet, amitől azt várjuk, hogy még egy fordulópontot hoz az értékesítésben is. Már van egy nagyon erős benyomás, akik vásároltak itt vagy sétálgatnak, és egyre jobban fog bővülni azoknak a köre, akik látni fogják, hogy itt egy valóban modern, új és közösségi szemléletű városnegyed jön létre.

Mik lesznek a legnagyobb feladatok a jövő évre a BudaParton?

Egyrészt a BudaPart alapkoncepciója, hogy az egyik legfontosabb üzleti negyeddé váljon a fővárosban, ezt az üzenetet erősebben kell tudnunk kommunikálni. Én dolgozni fogok azon is, hogy a közvetlen környezetünkben lévő irodaházakkal együtt a BudaPart leváljon a dél-budai alpiacról és egy független alpiaccá váljon, egy új üzleti központ legyen, „BBD – Buda Business District” néven. Szerintem egész Budapestnek jót tenne, ha a Váci út mellett megjelenne egy új, nemzetközi szinten jól megismertethető brand. Egy jó definiálható helyen, koncentráltan elhelyezkedő irodaházak csoportja, a központban a MOL Campussal.

Másrészt ahogy az előző kérdésnél hangsúlyoztam, a BudaParton az élet, ezen belül a kulturális élet beindítása az egyik legfontosabb fejlesztői feladatunk. Bővítenünk kell a szolgáltatások körét, a kikapcsolódási lehetőségeket, szabadtéri mozit, biopiacot, karácsonyi vásárt, koncerteket kell szerveznünk, meggyőződésünk szerint ezzel középtávon ingatlanértéket hozunk létre.

Ki van már nézve valahol az új városnegyed, a BudaPart 2. telek?

A képesség és a know-how rendelkezésre áll, hogy létrehozzunk új városnegyedeket. Ha jön szembe ilyen telek, vagy lehetőség, akkor nagy kedvvel és magabiztossággal fogunk belevágni.

A cikk megjelenését a Property Market Kft. támogatta.

Címlapkép forrása: Lakatos Benedek / Property Market Kft.