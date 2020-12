Le kell, hogy nyugodjon az ingatlanpiac: Aki pánikol, az bukni fog!

Optimistán érdemes tekinteni a jövő elé, le kell vonni a tapasztalatokat és tanulni az eddigiekből, úgy hogy közben nem pánikolunk - ezekkel a gondolatokkal tekint a jövőbe Scheer Sándor és Jellinek Dániel, akik a Property Investment Forumon vesézték ki az ingatlanpiacot. Építőipar, befektetések, logisztika, iroda és a lakáspiac sem maradhatott ki a közel egy órás kerekasztal-beszélgetésből.

A beszélgetés moderátora, Ditróy Gergely, ingatlandivízió-vezető, Portfolio, arról kérdezte a résztvevőket, hogy véleményük szerint hogyan fog változni a piac

Jellinek Dániel, az Indotek vezérigazgatója elmondta, hogy egyelőre nehéz megmondani, hogy merre fog változni a piac, de az biztos, hogy:

válságban a helyes magatartás, hogy nem pánikolunk, várunk és túl leszünk rajta, ahogy az eddigi válságokon. Aki pánikol, az bukni fog.

Hozzátette, hogy vannak projektek, amit elhalasztottak, amit újragondoltak, de a jelen helyzettel együtt új lehetőségeket is kaptak. A korábbi válságtól eltérően, most nagyságrendekkel kevesebb csődre, és nagyságrendekkel kevesebb bedőlt ingatlanra számít, viszont most vállalatok kerülhetnek nehéz helyzetbe, ami akár ezeknek a felvásárlásával is végződhet.

Scheer Sándor FRICS, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy úgy fogták fel ezt a helyzetet, hogy lelassult minden. Azt is megtapasztalták, hogy hosszabb távon kell gondolkodni, tartalékokat félretenni, és kiépíteni a bizalmat a partnerekkel.

Mi most a befektetési stratégia?

Scheer Sándor azt látja, hogy már évekkel ezelőtt felismerték, hogy az építőipari céget is diverzifikálni kell, náluk a fejlesztői vonal megvolt, de a beruházói láb még hiányzott. Ez most a Dürer Parkkal megvalósult és további 2-3 nagyobb, városrészfejlesztés tárgyalás alatt áll.

Mindezeket kiegészítettük azzal, hogy néhány iparágban - szórakoztató ipar, filmes területen - elkezdtünk ingatlanfejlesztéssel foglalkozni. Olyan területet kerestünk, ami kapcsolódik az ingatlanhoz , de más iparág. Részben ez hajtott a McDonald's-os terjeszkedés felé is.

- mondta el Scheer Sándor, majd arra a kérdésre, hogy a számokban milyen előnye van egy cégen belüli fejlesztői és kivitelezői tevékenységnek, úgy reagált: "Körülbelül 15%-os költségjavulást értünk el a fejlesztési piacon azáltal, hogy egy nagyszabású adatelemző programot indítottunk el az építőipari cégen belül."

Scheer Sándor

Jellinek Dániel elmondta, hogy megtanulták, hogy hiába voltak az ingatlanpiacon belül és földrajzilag is diverzifikálva, muszáj az iparágak között is elosztani a kockázatot. Ennek a stratégiának a része, hogy elkezdenek olyan célpontokat keresni, amik nem teljesen ingatlanközpontúak, de szinergiában vannak ezzel.

Ilyen a logisztika, például a Waberer's, illetve tervezünktovábbi logisztikai beruházást is, vagy ilyen a repülőtér is, ami egy speciális ingatlanprojekt. Földrajzilag Olaszországban, a nyugat-balkáni kis országokban (Bosznia, Macedónia, Montenegró) nézelődünk. Ezekben jó stratégiai pozíciót lehet most vásárolni.

- mondta el a vezérigazgató.

Jellinek Dániel

Lakásárak, szállodapiac és építőipar

Az Indoteknél és a Marketnél egyaránt számítanak rövid távon némi árkorrekcióra a lakásárakban. Jellinek Dániel elmondta továbbá, hogy 2022-ben már biztosan magasabban lesznek az árak, mint ahol most tartanak. A hotelpiacban bízik a vezérigazgató, 2022-re visszaállhat a normális forgalom. Scheer Sándor az építőipari megrendelés-állomány kapcsán arról számolt be, hogy most 20-25 százalékos csökkenést lehet látni, de ez egy-két éven belül visszatérhet a 2019-es szintre.

A retail piac és a logisztikai szektor jól kiegészítheti egymást, Jellinek Dániel elmondta, hogy ezért is választották a logisztikai piacot új célpiacként, mert azt gondolják, hogy az e-kereskedelem fejlődni fog és így,

most tettünk a pirosra és a feketére is.

- majd hozzátette, hogy az online várhatóan át fog alakulni, megszűnhet az ingyenes kiszállítás. Most még egy átlagos vásárlói kosár annyira kis összegű, hogy aligha van haszon rajta, ha ki kell szállítani.

Scheer Sándor elmondta, hogy a home office-szal nem tud azonosulni, egy építőipar céghez egyébként sem illik:

Nem gondolom, hogy ez fogja megrendíteni az irodapiacot. Talán inkább a cégek anyagi helyzete mondatja az irodai területcsökkentést, nem a home office.

