Mindent tudsz a hazai ingatlanpiac legfontosabb történéseiről? - Nekik köszönheted

Az egyes ingatlanfejlesztéseknél a termék, mint végeredmény mellett nagyon fontos az is, hogy az arról szóló információk a megfelelő csatornákon keresztül a célközönséghez is eljussanak. Éppen ezért a legnagyobb fejlesztők és ügynökségek komoly csapatot működtetnek annak érdekében, hogy mindez a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a leghatékonyabb módon valósulhasson meg. Az idei évben az ingatlanpiac Top 50 legmeghatározóbb hazai szereplőjének listája mellett elkészítettük a Top 5 hazai ingatlanfejlesztő , a Top 5 ingatlanpiaci szakmai szervezet listáját is. Ezúttal pedig a Top 10 marketinges és kommunikációs szakemberről elkészített listánkat mutatjuk be. Természetesen rajtuk kívül is több tucat szereplő van, akiknek a mindennapi munkája rendkívül sokat számít a szakmának és azt sem szabad elfelejteni, hogy sok ingatlanos szereplő erre szakosodott kommunikációs ügynökségeket is bevon vagy nekik szervezi ki ilyen irányú tevékenységét, így ők is, ha külsősként is, de ezt a világot erősítik. Lássuk, hogy 2020-ban kik voltak szerintünk a több tucatnyi fontos szereplő közül a legfontosabbak és legaktívabbak, szigorúan ABC sorrendben.