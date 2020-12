Elő a varázsgömbbel! - Még mindig sötét felhők sorakoznak a hotelpiac felett?

A szállodaipar helyzete és a 2020 utáni kilátásai sem maradhattak le a Property Investment Forum legaktuálisabb topikjainak listájáról. Főleg azok után, hogy a budapesti szállodapiac a kihasználtságot tekintve régiós éllovasból, sereghajtóvá esett vissza. A fejlesztési kedv is alábbhagyott, 5 ezer szállodai szobát vártunk a következő 4-5 évben, ezek a tervek mostanra 2 ezerre módosultak. A nehezén viszont talán már túl vagyunk, és sokan már optimistán tekintenek a 2021-es és 2022-es évre egyaránt.

A szállodaipar helyzete és kilátásai 2020-ban és utána

Tavaly ilyenkor még óriási beruházási kedvről, rekordszámokról tudtak beszámolni a szállodapiaci szakértők, mára inkább az maradt a kérdés, hogy túlél-e a hotelpiac. Takács Márton, igazgató, BDO előadásából kiderült, hogy 2020-ban mintegy 66%-os elmaradásban van a budapesti kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma, a tavalyihoz képest. Míg 2019-ben Budapesten 78,3%-os szobakihasználtsággal működtek a szállodák, megelőzve ezzel például az osztrák fővárost, vagy Prágát, idénre ez a szám 74,7%-kal esett vissza, amire nem volt példa egyik régiós országban sem.

2020. januárban 5000 várható szobaszámot becsült a szakma a következő évekre, ehelyett most 2000-2500 szobára a reális. Azt látni, hogy 2021-re csúsztak a megnyitások, vannak befagyott projektek, illetve néhány még gyerecipőben járó fejelsztés lakóprojektté alakulhat át.

- mondta el Takács Márton, majd hozzátette, hogy közben a vidéki szálloda- és panzióberuházások szárnyalnak, összesen mintegy 300 milliárd forintnyi támogatást kapnak felújításra, illetve új szállodaépítésre a beruházók.

Takács Márton

Elő a varázsgömbbel!

Az előadást követően az iparági jóslatokat egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitatták meg a résztvevők. Hogyan élték át ezt a válságot és milyen üzleti döntések születtek? - tette fel a kérdést Németh Richárd MRICS, Partner, BDO, a beszélgetés moderátora.

Dr. Takács Ernő, portfólióért felelős vezérigazgató-helyettes, WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök), elmondta, hogy olyan kényszerhelyzetbe hozta a pandémia a vállalkozásokat, aminek következtében az árbevételük nagyon nagy részét elvesztették. Bebizonyosodott, hogy a szállodaszektorban egy közegészségügyi válság az, ami ekkora problémát okoz a bevételekben, más szektorokban, például az agráriumban egy aszályos év tud ilyen szintű bevételkiesést okozni.

Bizakodóan azt gondolom, hogy elindultunk felfelé, és vissza fogunk találni arra az útra, amin tavaly voltunk.

Erdei Bálint, vezérigazgató, RedWood Real Estate Holding, hozzátette, hogy az időtáv az egyik legfontosabb kérdés. Amennyiben egy elhúzódó időszakról beszélünk, akkor a turisztikai szektor nem fog tudni munkahelyeket adni, jelentős bevételkiesés lesz és ez a gazdaság teljesítményében is meg fog látszódni. Ennélfogva továbbgyűrűző hatásra is számítani kell, lehet egy aszályos évről beszélni, de amikor hosszú évekig szárazság van, akkor az a kiszáradt fa, a következő években már nem tud termést hozni.

El fog viszont jönni az a pont, amikor visszatér az emberek utazási igénye a hosszú korlátozásokkal teli időszak után. Várhatóan a szállodák többsége egyszerre fog nyitni, így amikor már elindulnak a turisták nagyon nagy kínálat lesz, és emiatt az árak még egy darabig nem fognak tudni visszaemelkedni.

- mondta el Erdei Bálint, majd arra is kitért, hogy mivel Budapest most benne van a legrosszabb négyben a szállodaipar teljesítményét illetően, ez gyorsan visszaépülhet azoknál a szállodáknál, amit főleg külföldiek látogatnak. Innentől kezdve pedig a küldő ország gyorsan javuló gazdasági helyzete lesz a meghatározó, ráadásként az alacsonyan maradó árak még attraktívabbá tehetik a magyar fővárost.

Morvai Zsolt, vállalati üzletág igazgató, Takarék Csoport, Takarékbank Zrt., teljesen más a mostani válsághelyzet, mint a 2008-as. Akkor az ingatlanpiac minden szegmense bajban volt, most rövid távon főként a hotelpiacot érinti ez, esetleg begyűrűzve néhány más szegmensbe is.

Délelőtt elhangzott egy adat, miszerint a szállodaszektor hiteleiből mintegy 70% van moratóriumban, a mi portfóliónkban ez az arány még magasabb, és akik nem függesztették fel a hitelfizetésüket, azok jellezően valamilyen más üzletágban lévő tevékenységéből tudják azt teljesíteni.

- hívta fel a figyelmet a helyzet súlyosságára Morvai Zsolt. Fontos azt is látni, hogy most nem alakult ki likviditási vákum, mert rögtön léptek az állami szereplők. 2008-ban a kiszáradás jelei voltak jellemzőek a hitelpiacon, ami mélyítette a válságot. Most az NHP Hajrá! például és egyéb programok nem engedték, hogy csökkenjen a hitelezés sem vállalati, sem lakossági oldalon. Rövid távon jól reagáltak a piaci szereplők, kérdés, hogy ez közép és hosszú távon hogyan fog folytatódni.

Somlyai Zoltán, vezérigazgató, BDPST Hotel Management Zrt., a jelen helyzet úgy foglalta össze:

Egy nagyon sokismeretlenes képlet van most előttünk, de még nem vettünk részt azon a matematika órán, ami megadná a tudást a megoldására.

A szakértő hozzátette, hogy a vakcina az első lépés abban, hogy elinduljon a visszaépülés, a második kérdés, hogy mikor kaphatják meg ezt az országok, ezután gondolkozhatunk azon, hogy megvan-e már a bizalom az utazóközönségben, végül a légitársasági visszaállásnak is be kell következnie. A belföldi keresletre optimistábban lehet tekinteni, mert ha nem áll vissza a bizalom, akkor marad a belföldi utazás. Somlyai Zoltán elmondta, hogy ők optimistán tekintenek a jövőbe és arra számítanak, hogy 2022-re a 2019-es szám már elérhető.

Takács Ernő, Somlyai Zsolt, Morvai Zsolt, Erdei Bálint, Németh Richárd

Címlapkép: Getty Images