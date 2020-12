Mi a helyzet most a régiós országok ingatlanpiacán?

Látjuk a fényt az alagút végén? Vajon 2021 már egy jobb év lesz? Milyen befektetési lehetőségek vannak most a régiós országokban? Hogyan változtak a finanszírozási lehetőségek? – tette fel a kérdéseket Sean Doyle , Head of Investment Properties CEE and Capital Markets Poland, CBRE, a Property Investment Forum 2020 konferencia régiós kitekintésről szóló panelbeszélgetésén.

A GTC a régió 6 országában aktív, a legtöbb épületünk Lengyelországban van. A portfóliónk 60 százalékát iroda, 40 százalékát retail teszi ki.

A vakcina híre 2021-ben optimizmusra adhat okot, de ne felejtsük el, hogy a magas fertőzésszám miatt még mindig zárva vannak a lengyel bevásárlóközpontok, és sok más korlátozás is érvényben van a régióban.

A hirtelen jött home office ellenére a nagyobb bérlők nem csökkentették az irodaterületüket, a munkavállalók közül pedig sokan már szeretnének visszatérni az irodákba. Az előző válságból már megtanultuk a leckét, most nincs akkor válság, de nem is látunk olyan olcsó üzleteket és lehetőségeket. A Covid-helyzet miatt viszont a piaci szereplők lelassították a döntéseiket, sokan kivárnak, hogy merre mennek a folyamatok, de a befektetők továbbra is keresni fogják a lehetőségeket – mondta el Carmi Yovav, igazgatótanácsi elnök, GTC.

Mi főként Lengyelországban vagyunk aktívak, ahol iroda, lakó, retail, student housing területén is vannak érdekeltségeink. Ha a lakó szegmenst nézzük, a kezdeti sokk után gyorsan jön vissza a piac, de van más, a válságnak ellenálló ágazat is. Az irodapiacon a core termékek esetében még mindig a kínálat hiánya jellemző és van, ahol most is erős a kereslet.

A kivitelezési költségek idén 7-10 százalékkal csökkentek Lengyelországban,

de ezt az euró árfolyama is befolyásolja. 2021-ben még mindig sok kihívásra számítunk, de ha meglesz a vakcina, elindulhat felfelé a piac. Lengyelországban az irodákban jellemzően 6 négyzetméter jut egy főre, ez a jövőben közeledni fog a nyugat-európai 10 négyzetméterhez. Emellett

a co-working is erősödhet a jövőben, és a saját irodákban is több közösségi területre lesz szükség.

A lakásfejlesztéseknél is egyre fontosabbá válik a praktikus belső kialakítás. A finanszírozási körülmények nem változtak annyit az előző évekhez képest, a bankokkal továbbra is jó a kapcsolatunk, a piac ugyan részben változott, de nem volt drasztikus átalakulás. Egyelőre nem látom, hogy a kamatok növekednének, és hogy a pénz eltűnne a piacról, így 2022-ben elérhetjük korábbi szinteket – emelte ki Nicklas Lindberg, CEO, Echo Investment.

A lakópiac továbbra is elég erős, jóllehet most nehezebb előre tervezni.

Most is látunk aktivitást mind Lengyelországban, mind Magyarországon, mind Romániában,

de van egy fejlesztésünk az Egyesült Királyságban is. Finanszírozás terén a mostani helyzetben többnyire csak azokkal tudunk szerződni, akikkel már volt korábbi üzleti kapcsolatunk, új kapcsolatokat nem tudunk most kialakítani. Bár sokan a logisztikát mondják a pandémia nyertesének, mi egyelőre nem tervezünk ilyen irányba váltani, noha folyamatosan figyeljük a piacot - tette hozzá Michal Melaniuk, President of the Management Board, Cordia Polska (Polnord SA).

