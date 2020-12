Újlakás-piac: kilőttek az eladások, nem csökkentek az árak

Az idei év őszi hónapjaiban több, mint 1000 új építésű lakást adtak el Budapesten. Bár ez növekedést jelent a tavaszi és a nyári hónapokhoz képest, az előző évekkel összevetve továbbra is alacsonynak számít. A fejlesztők néhány esetben már beárazták a január elejétől érvénybe lépő 5 százalékos áfát, de összességében majdnem ugyanannyi esetben történt áremelkedés, mint amennyi lakásnál árcsökkenés - derül ki a legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riportból.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

2020 szeptember és november között alig több, mint 1000 új építésű lakást adtak el a fejlesztők, ami 13 százalékkal haladja meg az előző negyedévi, már korrigált eladási számokat. Az idei évben kínálati oldalról a lakásáfa körüli bizonytalanság, vevői oldalon pedig a pandémia és gazdasági következményei vetették vissza az értékesítéseket. 2019-ben 50, két évvel ezelőtt pedig 73 százalékkal több újépítésű lakást adtak el a fejlesztők az év hasonló időszakában, mint 2020-ban.

A szabad lakások száma az előző negyedévi rekordalacsony szintet 5 százalékkal haladja meg, jelenleg 6740 lakás alkotja a kínálatot. A kisebb bővülés a lakásáfa körüli bizonytalanság megszűnések előszele. Október 7-én jelentették be, hogy újra vissza fog térni az 5 százalékos lakásáfa, és a következő hetekben a részletes szabályok és további engedmények is konkretizálódtak. Ennek köszönhetően a legnagyobb fejlesztők közül többen is gyorsan reagáltak: a Metrodom és Cordia korábban felfüggesztett projektek értékesítését indította újra (Metrodom Zugló, Grand Corvin II, Universo by Cordia), a Biggeorge Property (Waterfront City), a Living (Park West) és a Cordia (Thermal Zugló) új ütemek lakásait tette elérhetővé.

A korábbi évekhez képest nagyon kevés építési engedélyt kérelmeztek és adtak ki a hatóságok társasházak építésére az év második felében,

így jövő év elején vélhetően azoknak a projekteknek az értékesítése kezdődhet majd el, amelyek már rendelkeztek jogerős építési engedéllyel, de tulajdonosaik a hatályos 27 százalékos áfa miatt eddig halogatták az elindulásukat.

Bár az új lakások kedvezményes áfatartalmának bevezetéséről szóló jogszabály még nem lépett hatályba az adatgyűjtés zárásakor, ennek ellenére a fejlesztők több esetben is már beépítették a lakások árazásába az 5 százalékos áfát a korábbi 27 százalék helyett. A lakások közel harmadát árazták át a fejlesztők, az idén még 27 százalékos projektek közül körülbelül 200 esetben az ár több mint 5 millió forinttal csökkent. Ugyanakkor a 27 százalékos projektek lakásait még többségében drágították a fejlesztők, de a jogszabály érvénybe lépése esetén várhatóan jövőre újra csökkenhetnek ezek ára. Az 5 százalékos projekteknél a nyári adatgyűjtéshez hasonlóan a leggyakoribb változtatás a kismértékű (2,5 millió forint alatti) árcsökkentés volt, de 150 lakás esetén a vételárat több mint 5 millió forinttal növelték.

Forrás: Budapesti Lakáspiaci Riport, eltinga.hu/lakasriport

Címlapkép forrása: Getty Images