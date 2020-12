Hol csökkentek legjobban a lakásárak és hol volt további emelkedés?

Nemrég azt néztük meg az OTP Lakóingatlan Értéktérkép alapján, hogy az ország egyes részein, kiemelve Budapestet milyen árakon cseréltek gazdát a lakások 2020 első 9 hónapjában. Ezúttal azt mutatjuk be - szintén két térkép segítségével -, hogy 2019 azonos időszakához képest hol, mennyit emelkedtek, vagy csökkentek az árak.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Az adatok kizárólag megvalósult piaci lakóingatlan-tranzakciókon alapulnak. Forrásuk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az OTP Jelzálogbank által megvásárolt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően szűrt adatbázis. Budapesten a 161 irányítószám-körzet, illetve a 23 kerület, míg az ország egészén a – fővárosi kerületekkel együtt – 197 járás, illetve a 19 megye és a 18 megyeszékhely képezték az elemzés területi alapját.



Az árak változása mindig csak azokon a területi egységeken mutatható be, ahol mind az elemzés készítésének időpontjához hasonló adatfeldolgozottságú bázisidőszak, azaz 2019. I.–IX. hónap között, mind az idei csonka évben statisztikai adatpótlás nélkül is megbízható eredményhez szükséges számú forgalmi adat áll rendelkezésre. A forgalom év eleji csökkenése és átrendeződése miatt azonban erre most a tavalyinál kevesebb esetben volt lehetőség. Az elemzésbe csak a teljes (1/1) tulajdoni hányadot érintő adásvételek kerültek be.

Hogy változtak a lakásárak Magyarországon?

Az idei év első három negyedévében a NAV-hoz beérkezett és az OTP által feldolgozott forgalmi adatok az elmúlt négy év kétszámjegyű drágulása után jóval mérsékeltebb, országos átlagban, éves alapon 4,2%-os teljes, nominális áremelkedést mutatnak. Míg a 2019-es teljes évi átlaghoz képest idén eddig Budapesten és a megyei jogú városokban még tovább nőttek az árak, az alacsonyabb jogállási szinteken már csökkenés mérhető. A teljes idei éves adat azonban ehhez képest még jócskán változhat! Érdemesebb tehát inkább az idei első három negyedévet a tavalyi azonos időszakkal összevetni. Ez alapján

a megyei jogú városok és a kisebb városok Budapestnél jobban, 10, illetve 7%-kal drágultak, míg a fővárosban 6%-os volt az áremelkedés üteme.

Az elemzés fókuszában álló éves összehasonlítás ugyanakkor elfedi a negyedéves ármozgást: háromhaviperiódusokban vizsgálva, az MNB adatai alapján Budapesten már egyértelműen, az egyéb városokban pedig kis mértékben csökkentek az árak az év második negyedében. A budapesti forgalom látványos csökkenésével az idei országos átlagár – ami tehát az összes településtípus tranzakciószintű adatait foglalja egybe – arányaiban jóval kevesebb magas fajlagos árú ingatlan ár adatából tevődik össze, mint a tavalyi érték. A tranzakciós arányok eltolódását figyelembe véve, a különböző jogállások forgalmi súlyával korrigált éves nominális áremelkedés üteme 7,3%-os.

Megyék, járások, megyeszékhelyek

A tizenkilenc megye közül idén sem csökkent sehol az eladott lakóingatlanok átlagára. Az élen olcsóbb megyék, Heves, Békés és Tolna állnak 20–27% közötti árnövekedéssel. 15%-ot meghaladó mértékben drágult emellett még Somogy, Pest, Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Budapestnél kevésbé csak Baranya és Bács-Kiskun drágult. A korábban évekig sereghajtó Nógrád megye ugyanakkor már második éve a középmezőnyben van, ami minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a fővárosközelsége ellenére továbbra is olcsó területnek számít.

A budapesti kerületekkel együtt 197 járásból 131 esetében állt rendelkezésre annyi tranzakciós adat, ami az éves összehasonlítást lehetővé tette.

A 131 járásból 17-ben csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára.

Budapesten két kerület, az I. és az V. tartozik ide, ezen kívül nagyjából egyenletesen helyezkednek el az ország területén.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Egy területi szinttel lejjebb vizsgálva, érdemes a legnagyobb városaink, a megyeszékhelyek áralakulásáról szót ejteni.

Az idei első három negyedévben a továbbra is legolcsóbb nagyvárosunk, Salgótarján drágult legnagyobb ütemben, 16%-kal.

(Érzékeltetve az összességében lassuló áremelkedést: 2019-ben Szolnok még 30%-os éves szintű drágulással állt az élen.) Nógrád megye székhelye már tavaly is dobogós volt, így itt bő másfél év alatt közel 40%-kal nőtt az átlagár. Több mint 10%-kal emelkedett emellett az árszint további tíz megyeszékhelyünkön. Salgótarján mellett Békéscsaba, Szolnok és Szekszárd is olyan, még ma is az olcsóbbak közé tartozó nagyvárosunk, ahol immár több éve tartóan látványos értéknövekedés megy végbe. Csakúgy, mint a járások esetében, itt is működik tehát technikailag a bázishatás, azaz az olcsóbb területek keresettségének relatív növekedése húzza fel az árakat. Ennek megfelelően, az értéknövekedésben a rangsor végén három drágább városunk áll: Kecskemét mindössze 1, Veszprém és Debrecen pedig 3–4%-kal.

Nézzük Budapestet!

A fővárosi kerületek árváltozás rangsora alapján valamelyest felbomlani látszik az elmúlt évek egyértelmű tendenciája, miszerint az alapból olcsóbb, csekély forgalmú és nem befektetési célpont városperemi kerületek vannak a lista elején, ahol az alacsony bázis miatt mehetett végbe nagy ütemű drágulás. Bár idén messze a XXII. kerület vezeti a sort, melyet az ugyancsak külvárosi XX. kerület követ, és a legcsekélyebb forgalmú, hagyományosan a legolcsóbb XXIII. kerület is ott van az élbolyban, ezek közé a második legdrágább XII., illetve a legforgalmasabb XIII. kerületek ékelődnek. A jelenlegi áralakulás tendenciáját jól szemlélteti, hogy míg tavaly még 14 kerület árnövekedése haladta meg a 20%-ot, idén az éllovas XXII. kerületé is ez alatt marad. Az aktuális – a koronavírus hatásaként a rövid távú lakáskiadás (Airbnb) mélyrepülésével tovább erősödő – piaci tendenciát mutatja, hogy 2019 után ismét az I. és az V. kerületek szerepelnek a lista végén.

A korábban az áremelkedés ütemében évekig éllovas, egyik fő befektetési helyszín V. kerületben hajszálnyival, a budai presztízskerületben pedig 2%-kal csökkent egy év alatt az átlagár.

Ez mindenképpen beszédes, hiszen utoljára 2014-ben állt negatív előjel bármelyik fővárosi kerület árváltozás mutatója előtt.

Forrás: OTP Jelzálogbank

A budapesti irányítószám-szintű árváltozást a fenti ábra. A 161 irányítószám-körzetből 123 esetében lehetett elvégezni az éves összehasonlítást, ott, ahol mind a bázisév 2019, mind pedig 2020 első kilenc hónapjában legalább tíz értékelhető adattartalmú eladás történt, így nem volt szükségünk statisztikai adatpótlásra az elemzés során. Kilenc körzetben legalább 20%-kal nőttek az árak egy év alatt, további 12-ben 15% feletti az árváltozás mértéke. Az adattisztítás utáni teljes adatbázist nézve, egy év alatt közel 38%-kal drágult, és ezzel élen áll a fővárosban a 1204-es körzet, azaz a XX. kerület központi része. Emellett a 1125-ös (XII. kerület, Istenhegy-Kútvölgy-Virányos) és a 1171-es (XVII. kerület, Rákoscsaba-Rákoskert) körzet haladja még meg a 30%-ot.

A legnagyobb áremelkedést elkönyvelő térségek nagyjából fele peremi elhelyezkedésű, illetve kertvárosi övezet.

Ugyanakkor az itt sorolt körzetek forgalma jellemzően csekély, tehát az összetételhatás (pl. akár csak egy tucatnyi új lakás eladása) is szerepet játszhatott a meredek áremelkedésben.

Az ötvenes nagyságrendű forgalmat elérő városrészek közül a 1139-es (XIII. kerület, Angyalföld Dunához közelebbi része) és a 1117-es (a XI. kerület központi és Dunához közel eső része) drágult legjobban, 14%-kal. Mindkettőnél torzító tényező viszont több nagy beruházás átlagnál drágább új lakásainak eladása. 19 irányítószám-körzetben csökkent az átlagár 2020 eddig eltelt részében. Ennek mértéke a 1051-es (V. kerület, Lipótváros déli része) és a 1088-as (VIII. kerület, Palotanegyed) irányítószám-körzetben haladja meg a 10%-ot.

A konkrét lakásárakról ebben a korábbi cikkünkben olvashatunk:

Címlapkép forrása: Getty Images