Milyen hatások érik az állam második legnagyobb magasépítési projektjét?

A Városligeti Nagyjátszótérnek közel 400 ezer látogatója volt a megnyitása óta, majdnem 100 ezer ember járt a Millennium Házában, és több mint félmillióan jártak már a kutyás élményparkban. Több kulturális intézménynél folyik az építkezés, az elmúlt hetekben nyitotta meg a kapuit a 800 férőhelyes Dózsa György úti Múzeum Mélygarázst és befejeződött a parkfejlesztés második üteme is. Van azonban 3 olyan része a teljes beruházásnak - köztük az új Nemzeti Galéria megépítése -, ami körül politikai viták zajlanak és egyelőre kérdéses, hogy egyáltalán megvalósulhatnak-e. Gyorgyevics Benedekkel, a Városliget Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Elég bizonytalan környezetben vagyunk most, és még csak sejteni sem nagyon lehet, hogy mikorra rendeződnek a dolgok. Viszont egy olyan volumenű projekt esetében, mint amilyen a Városliget megújítása, kiszámítható és hosszú távú tervekre van szükség a kivitelezés megfelelő előrehaladásához. Milyen most a piaci környezet?

A 2008 és 2014 közötti időszakban a válság nagyon átalakította a magyar építőipart, a munkahiány miatt, a kétkezi munkások kénytelen voltak külföldre vagy gyárakba menni, még ha előtte kőművesként is dolgoztak. 2014-től beindult konjunktúra, ami piaci és állami oldalról egyszerre zúdult rá az építőiparra, ezzel jelentős munkaerőhiányt generálva. Több tízezer munkás hiányzott az építkezésekről. Jellemző volt az is, hogy amikor a véghatáridejéhez közelített valamelyik nagy állami, vagy magánberuházás, hirtelen eltűntek a munkások. Ez egy nagyon érdekes helyzetet eredményezett, mert elképesztően fontossá vált állami oldalról is a szerződéses, a jogi konstrukciók, a biztosítékok érvényesíthetősége, a kötbérek, határidők tartása. Mostanra valamiféle következetesség állt be ebben a rendszerben, de az erőforráshiány továbbra is egyértelműen érződik. A spekulatív tőke vélhetően ilyenkor kevésbé aktív és inkább készülődnek ezekben az időkben, aminek megvan a visszahatása az építőiparra. Most kevésbé erőforrás-hiányosak a folyamatban lévő nagy kivitelezések, az állami megrendelések nagyobb biztonságot adnak a piaci szereplőknek, ami kisebb versengéssel zajlik, mint 2-3 évvel ezelőtt.

A Liget Budapest Projekt olcsóbb lehet amiatt, hogy kisebb a verseny, vagy inkább ugyanolyan költségszinten marad, de jobb minőségben épül?

Elméletileg mind a kettő igaz lehet. Az árfelhajtó hatásnak csak az egyik része az alapanyagok drágulása és a munkaerőhiány extra költsége, a másik része abból a szorongásból adódik, hogy a konjunktúra nem tart örökké. Az építőiparban amit most meg lehet, azt meg akarják keresni, mert elképzelhető, hogy utána hét szűk esztendőt kell átfinanszírozni. A 2008-as válság során az óriási ingatlanpiaci vállalatokat is utolérte a baj. Első körben a spekulatív ingatlanfejlesztők kerültek nehéz helyzetbe, ezután azok a kivitelezők, akik banki kitettséggel, vállalatfinanszírozással rendelkeztek. Nagyon sokan bedőltek közülük. A jellemzően nem banki finanszírozással működő tervező cégek pedig teljesen kiszáradtak, közülük, akik középületeket terveztek korábban, a válságot családi házak, vagy infrastruktúra-tervezésből élték túl. Ennek volt egy piactisztító hatása, a spekulatív szereplők, illetve a valódi hozzáadott értékkel nem rendelkezők eltűntek. Most a tervezők, kivitelezők igyekeznek kisebb kockázatot vállalni, és alapvetően a „készpénz az úr” irányelv mentén tartalékokat képeznek, hogy ne legyen likviditási problémájuk. Ez a folyamat nem engedi az árakat lefelé mozdulni.

Amikor a piac jól teljesít, nem szabadna minden kormányzati erőforrást felhasználni, hiszen így lehet, hogy pont a nehéz időszakra nem marad keret, amikor az állami megrendelések tudnák lekötni és eltartani a tervezői és kivitelezői kapacitásokat.

Szigorúan fiskális szempontok szerint ez igaz. Ugyanakkor monetáris szempontból már nem teljesen biztos, hogy helytálló. Ha a gazdaságban nem áramlik magas intenzitással a pénz, akkor a konjunktúra nem fenntartható. Ráadásul a gazdasági és politikai ciklusok nem feltétlenül esnek egybe. Ha biztosan szeretnénk látni egy közberuházás végét is, szerencsés azt egy adott választási cikluson belül befejezni. Természetesen ez nem igaz minden nagy projektre, de kétségtelenül nem véletlen, hogy a Liget projekthez hasonló, több cikluson átívelő kormányzati beruházások csak egészen kivételes történelmi helyzetekben indulhatnak el.

Mondhatjuk, hogy a Paks II. mellett a Liget Budapest a második legnagyobb magasépítési projektje az államnak?

Nem ismerem az összes állami beruházást, de azt hiszem, ha a jelenleg kivitelezés alatt lévő projekteket nézzük, a Városliget átfogó megújítása biztos az egyik legjelentősebb fejlesztés. A Liget Budapest Projekt nem csak az ország, de az egész nyugati világ legnagyobb kulturális beruházása is egyben.

Akivel 2014-ben leszerződtek nem kopogtatott az ajtón 2015-2016-ban, hogy minden órában rosszabbul jár?

A partnereinkkel van egy világos jogi keret, van egy nyílt közbeszerzés alapján kötött szerződés, amiben elvállalták a munkát egy bizonyos összegből. Ugyanakkor ott van az a szerződéseken túlmutató gyakorlati kérdés is, hogy egy extrém konjunktúrában sem lehet belekényszeríteni a vállalkozót egy folyamatos veszteségtermelésbe, hiába van szó közpénzről és egyértelmű szerződésről. Egyik cég sem fog tartósan veszteséget termelni egy beruházáson. Ha megrendelőként erről nem veszünk tudomást, akkor egy út marad számukra, amikor a minőség rovására kezdi csökkenti a saját költségeit. Mi azzal próbáljuk ezt kivédeni, hogy majdnem mindenhol több szerződésből építjük fel a teljes projektet. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ az ötlet felmerülésétől a kapu megnyitásáig legalább 30 jelentős szerződésből épült fel, különválasztottuk a mély- és a magasépítést, a gyengeáramú rendszereket, és így tovább.

Nagyot csorbulna a Liget-koncepció, ha valamelyik eleme nem valósulna meg?

Egy párbeszédnek kellene kialakulnia, hogy ne a jelenlegi vagy jövőbeni politikai haszon reményében döntsenek az ügyben. A kulcselem az új Nemzeti Galéria kérdése és úgy gondolom, hogy enélkül, igenis sérül az egész Liget Projekt. A nagy művészeti múzeum, az, aminek valódi tömegvonzó hatása van. Vélhetően alacsonyabb azoknak a száma, akik Glasgow-ban vagy Barcelonában felszállnak egy repülőgépre és csak azért eljönnek Budapestre, mert a Magyar Zene Házában van egy világszínvonalú zenei élménytér, vagy, mert kíváncsiak a világviszonylatban is jelentős etnográfiai kiállításra. Ellenben egy nagy művészeti múzeumban megrendezett Picasso- vagy Dalí-kiállításra óriási az érdeklődés. A járványhelyzet időt ad arra, hogy átgondoljuk: ha újra kialakul a verseny a városok között a turistákért, akkor Budapest is világszínvonalú attrakciókat nyújthassunk.

A koronavírus hozott új nehézséget?

Mi nagyon szerencsések vagyunk, , mert ez a repülő már elemelkedett a kifutópályáról, de abszolút értem és átérzem azoknak a projekteknek a helyzetét, amelyek még a kifutópályán vannak. A járvány kezdetén nagyon féltünk attól, hogy az ellátási láncokban komoly zavar alakulhat ki, hiszen az építőanyagok egy részének a beszerzése külföldről történik. Végül a tranzitforgalom, ha döcögött is, de fennmaradt. Fontos volt, hogy a kivitelezéseknél raktárkészleteket lehessen kialakítani, amihez nekünk bizonyos dolgokat elő kellett finanszírozni, tárolási lehetőségeket kellett biztosítani, és organizációs területeket kellett megváltoztatni. Összességében a Liget Projektnél a kivitelezések tempója nem változott, sőt bizonyos szempontból még gyorsult is, hiszen a kivitelezők féltek attól, hogy később leállás jöhet.

A járványhelyzetben felértékelődött a szabadtéri közösségi terek jelentősége, ezért jó időzítéssel adjuk a parkfejlesztés második ütemében elkészült parkelemeket. Már használható a Városligeti Sportcentrum, emellett átadtuk a Mőcsényi Mihály botanikus kertet, a Városligeti futókört, egy új kutyás élményparkot és a hangulatos Promenádot a 800 férőhelyes Múzeum Mélygarázs felett.

