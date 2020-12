A jogi buktatók: "A csörték megvívása után eljutottunk oda, hogy kell bérleti díjat fizetni"

Az ügyvédek vívták az első harcokat a kereskedelmi ingatlanok bérleti tárgyalása során. Biztosan nem volt egyszerű feladat a bérlőknek és bérbeadóknak is megfelelő megoldást találni ebben az évben, mostanra azonban úgy tűnik, hogy lenyugodtak a kedélyek és elfogadottá vált, hogy könnyítések vannak, de olyan nincs, hogy egyáltalán nem fizetünk bérleti díjat. Legyen szó a retail, vagy az irodapiacról. Az eddigi tapasztalataikat foglalták össze a jogi szakértők a Property Investment Forum panelbeszélgetésében.

Mik az általános tapasztalatok tavasz óta? Az ingatlanpiacon általában hosszú távú szerződésekről van, szó, ami talán lassabban reagál egy ilyen rapid helyzetre. Látszik változás a feltételekben, jogi részletekben? - tette fel a kérdést a beszélgetés moderátora Dr. Kui Szilárd, Local Partner, Ingatlanjogi Csoport vezetője, DLA Piper.

Dr. Perlaki Szabolcs, partner, OPL, szerint a frissen elkezdődött tárgyalásoknál fajsúlyossá vált a vis maior klauzola, ez régen mindig a szerződés végén volt, az utolsó 5-10 oldal, de új elemként ez most előre került. A fit-out kötbérezése szempontjából lényeges, hogy ha a bérbeadó nem készül el időre, akkor valóban hivatkozhat-e a Covidra. Illetve a rugalmas terület belefoglalását a szerződésbe is egyre gyakrabban kérik, és a bérlői oldalról nagyobb itt a nyomás. Ebbe beleértendőek a műszaki paraméterek és az elszámolás is, hogy ha visszaad területet a bérlő akkor milyen díjjal kell számolni. A retail ingatlanoknál tavasszal szinte minden bérlő kért valamilyen módosítást.

Egy jogon túli világba érkeztünk, ahol ha a bérlő azt mondja, hogy nem tudunk fizetni, akkor sokra nem megyünk egy szerződéssel, mert persze perelhetünk, de attól még nem lesz bérlő. Végül úgy tűnt, hogy mégsem lett jogon kívüli világ, és összességében a csörték megvívása után eljutottunk oda, hogy kell bérleti díjat fizetni, de lehetnek egyéb kedvezmények. Most újraindulnak ezek a tárgyalások, de az talán már nem fog felmerülni, hogy ne fizessenek vis maiorra hivatkozva.

Dr. Pásztor Tamás, Head of Legal and Operation, CPI Hungary, elmondta, hogy ügyfélkör kérdése is, hogy milyen dinamikát értékel a piacon. Talán minden befektetőre elmondható, hogy a felvásárlási kedv most nem korlátlan, most kétszer megfontolják az adott tranzakciót. Vannak olyan épületek a városban, amelyeknél felmerülhet az albérletbe adás.

A jövőben szerintem ez bele lesz kalkulálva a bérlők igényszintjébe, és aki nem üzletszerűen albérletbe adással szeretne foglalkozni, az ennek megfelelően fogják alakítani a bérelt területet.

Dr. Bujdosó Klára, Group Legal Counsel, GTC, úgy véli, hogy teljesen másképp mennek a tárgyalások, amiből az is fakad, hogy gyorsabban is meg tudnak állapodni a felek. Mi nem tapasztaltunk lassulást a tranzakcióknál. Ugyanakkor a bizonytalanságból fakadóan azok a klauzulák, amik arról szólnak, hogy a bérlők visszaadhatják a területet, most különösen érdekesek. Az ingatlanfejlesztés területén, ha a felek meg tudnak állapodni egy olyan eljárásrendbe, hogy ki, mikor, kit köteles tájékoztatni, akkor a vállalkozói késedelem és ehhez kapcsolódó szankciók egészen más megvilágításba kerülhetnek.

Szerintem egy ilyen típusú szerződésnél nagyonfontos, hogy megbeszéljék, hogy mikor mentheti ki magát a vállalkozó, ez mindkét fél érdeke. A Covid klauzuláknaka fejlesztések területén kifejezetten hasznos és nagy jelentősége van.

Dr. Berethalmi Péter, Managing Partner, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, szerint jövőre az lesz a kérdés, hogy például a hotelpiacon mennyire lesznek tranzakciók, ki akar majd beszállni ebbe a szegmensbe. Az ügyfelek egy részénél azt lehet látni, hogy nem nagyon mozdult, annak ellenére, hogy hatalmas területet bérelnek, és pár ember ül csak a több százból bent az irodában már március óta.

A tavaszi időszaki jogi szempontból is tanulságos volt, nem tűntek el a kollégák, lehetett dolgozni és vélhetően ez máshol is így volt. Ez is mutatja, hogy lehet, hogy feleslegesek ezek a nagy irodaházak.

Dr. Felsmann Tamás, alkalmazott ügyvéd, adójogi szakjogász, adótanácsadó, Dessewffy & Dávid and Partners CEE Attorneys, arról számolt be, hogy A retail piacon most azt látjuk, hogy nem annyira éles a helyzet, most nincsenek annyira nehéz helyzetben a retail egységek és a szerződő feleknél is a nyugodtság látszik.

Az ingatlan mindig egy értékálló befektetés lesz, sokan próbálják idemenekíteni a pénzüket. Leginkább nálunk a logisztikai ingatlanpiac a keresettebb.

Címlapkép forrása: Getty Images