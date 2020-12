A legújabb hotelcsodák Budapesten: ezek a szobák fogják várni a turisták visszatérését

"Dübörög itthon a turizmus, számos új szállodafejlesztést jelentettek be, és a már működő szállodák foglaltsága és átlagára is az elmúlt hat év legmagasabb szintjeit érte el" - így kezdődik a 2019-es év végi projekteket összefoglaló cikkünk hotelpiacról szóló bekezdése. Azóta sok minden megváltozott és biztos, hogy erős a kontraszt a 2019-es és 2020-as év között, de még azért így is vannak hotelfejlesztések a csőben. Ahogy tavaly, most is bemutatjuk, hogy 2020 végén milyen 3, 4, vagy 5 csillagos szállodaberuházások vannak tervben Budapesten.